일자리 만들고 아이도 돌본다… 논산시의 여성 취업 해법

큰사진보기 ▲충남 논산시 논산여성인력개발센터에서 지난 10월 14일부터 22일까지 열린 제3기 산모·신생아 건강관리사 양성교육에서 교육생들이 산후조리와 신생아 돌봄에 필요한 실무교육을 받고 있다. 이번 교육은 8일간 총 60시간 과정으로 운영됐다. 센터는 교육을 마친 수료생들이 산후도우미로 일할 수 있도록 가정 방문 서비스와 인력 파견 사업도 맡고 있다. (사진제공 논산여성인력개발센터) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲충남 논산시 내동 놀뫼아파트에 마련된 아이꽃돌봄센터 ‘내동홈’ 전경. 논산시는 내동홈을 비롯해 강산홈과 대교홈 등 3곳에서 아이꽃돌봄센터를 365일 24시간 운영하고 있다. 평일과 주말, 공휴일은 물론 늦은 밤에도 아이를 맡길 수 있어 맞벌이 가정 등의 양육 부담을 덜어주고 있다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 지난 6월 개관한 논산미래광장 어린이 놀이터를 둘러보고 있다. 어린이들이 안전하게 마음껏 놀 수 있도록 마련된 이 공간은 가족들이 함께 여가를 즐길 수 있는 도심 속 복합문화공간이다. (사진제공 논산시) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

아이를 낳고 키우느라 직장을 그만둔 여성이 다시 일자리를 찾기란 쉽지 않다. 오랫동안 일을 쉬면서 취업 기회가 줄어든 데다 어렵게 직장을 구해도 아이를 맡길 곳이 없으면 일을 계속하기 어렵다.충남 논산시가 이런 어려움을 겪는 여성들을 위해 직업교육부터 취업 알선, 자녀 돌봄까지 지원하고 있다. 출산과 육아로 경력이 끊긴 여성에게 새로운 기술을 가르쳐 일자리를 찾아주고, 취업 후에도 직장생활을 이어갈 수 있도록 돌봄시설을 확충한 것이다.대표적인 사업이 산모·신생아 건강관리사 양성이다. 출산과 육아 경험을 직업으로 살릴 수 있도록 교육과 취업을 지원한 결과, 신규 양성과정 취업자가 2022년 6명에서 지난해 27명으로 늘었다. 3년 만에 4.5배가 된 것이다. 같은 기간 취업률도 20%에서 46%로 높아졌다. 지난해 교육생 60명 가운데 59명이 과정을 마쳤다.취업할 수 있는 분야도 넓혔다. 논산시는 고령인구 증가와 방과후 교육 수요 등을 고려해 노인 체육지도사, 원예복지사, 창의수학 늘봄교육지도사 등 5개 직업훈련과정을 새로 마련했다. 이들 과정에 참여한 89명 가운데 84명이 수료하고 자격을 취득했으며, 27명이 취업하거나 창업했다.어린이들에게 블록을 활용한 창의교육을 가르치는 브릭 스토리텔러 과정에서는 24명 중 10명이 취업하거나 창업했다. 노인들의 운동을 돕는 시니어 체육지도사 과정에서도 8명이 일자리를 얻었다. 지역에서 필요로 하는 인력을 교육해 실제 취업으로 연결한 사례다.청년 여성의 취업 준비도 돕고 있다. 논산시는 충남도, 건양대학교 등과 협력해 대학생들이 졸업 전에 전문기술을 익히도록 지원했다. 2024년부터 운영한 속눈썹 연장 및 펌 실무과정에서는 2년간 34명이 교육을 마치고 자격을 취득했으며, 이 가운데 8명이 취업했다.교육시설 개선에도 예산을 들였다. 여성 직업훈련시설의 낡은 강의실과 실습 장비를 교체하기 위해 2022년과 지난해, 올해 모두 2억9400만 원의 보조금 예산을 편성했다. 요리실과 강의실을 정비하고 컴퓨터와 실습 장비를 교체하는 등 교육환경을 개선했다. 직업교육과 취업 지원은 논산여성인력개발센터를 통해 이뤄지고 있다.일자리를 구한 여성이 육아 때문에 다시 직장을 그만두지 않도록 돌봄시설도 늘렸다. 논산시는 시민들과의 대화에서 야근이나 갑작스러운 출장 때 아이를 맡길 곳이 부족하다는 의견이 나오자 관련 조례를 제정하고 24시간 아이꽃돌봄센터 3곳을 문 열었다. 맞벌이 가정 등이 갑자기 아이를 맡겨야 할 때 이용할 수 있는 시설이다.2023년부터는 외국인 영유아에게도 보육료를 지원하고 있다. 국적에 관계없이 보육 서비스를 받을 수 있도록 해 외국인 여성의 양육 부담을 덜고 취업 기회를 넓히기 위해서다.이러한 정책은 백성현 논산시장이 민선 8기 출범 이후 추진해 온 일자리 창출과 복지 확대 정책의 하나다. 백 시장은 시민 소득을 높이기 위한 일자리 마련과 함께 출산과 육아, 가족 돌봄 때문에 경제활동을 포기하는 일이 없도록 지원하는 데 힘을 쏟아왔다. 직업교육만으로는 여성의 취업 문제를 해결하기 어렵다고 보고 일자리와 돌봄을 함께 지원하는 방향으로 정책을 넓혔다.공직사회에서도 변화가 있었다. 논산시는 지난해 조직개편으로 인구복지국을 신설하면서 여성 공무원을 초대 국장으로 발탁했다. 당시 5급 사무관 가운데 여성이 38% 이상을 차지했지만 4급 국장으로 승진한 여성은 없었다. 논산시 최초의 여성 국장이 탄생하면서 여성 공무원의 고위직 진출에도 길이 열렸다.논산시는 이 같은 정책 추진 성과를 인정받아 지난 5일 서울시 여성가족재단에서 열린 '2026년 여성경제활동촉진대상' 시상식에서 기초자치단체 부문 대상을 받았다. 한국여성인력개발센터연합이 주관하는 이 상은 여성의 취업과 경제적 자립, 일하기 좋은 환경 조성에 기여한 지방자치단체와 기관에 수여한다.백성현 시장은 "양질의 일자리를 지속적으로 창출해 시민들의 소득을 높이고, 누구나 자신의 역량을 발휘하며 안정적인 삶을 누릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.하지만 여성 일자리 확대는 여전히 과제로 남아 있다. 지난해 논산시 여성고용률은 54.7%, 경제활동참가율은 56.5%로 모두 전년보다 낮아졌다. 일부 직업훈련사업에서 취업 성과를 거뒀지만 지역 여성 전체의 고용 증가로까지 이어지지는 못한 것이다. 직업교육과 돌봄 지원을 통해 더 많은 여성이 일자리를 찾고 오래 일할 수 있도록 하는 것이 논산시가 앞으로 풀어야 할 숙제다.