청와대 간 장동혁 "이재명 탄핵할 힘, 국민께서 주실 것"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 최고위원들이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 조작기소 특검법안을 규탄하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 이재명 대통령의 재판 재개를 촉구하는 1인 시위를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 국민의힘 원내대표가 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하는 가운데, 한국대학생진보연합 소속 학생들이 국민의힘 지도부를 향해 “내란 정당 해산하라”고 외치자 경찰이 이를 제지하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표와 정점식 원내대표, 최고위원들이 9일 오전 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 열린 현장 최고위원회의에 참석해 조작기소 특검법안을 규탄하며 구호를 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국회를 통과한 '조작기소 특검법'을 연일 규탄 중인 국민의힘이 이번엔 청와대로 향했다. 특검법 공포안을 처리할 것으로 예상되는 10일 국무회의를 하루 앞두고 이재명 대통령을 압박하기 위해서다.국민의힘 지도부는 9일 오전 서울 종로구 청와대 사랑채 분수대 앞에서 현장 최고위원회의를 열었다. 다 같이 빨간 목도리를 두르고 '재판재개'라고 적힌 빨간 리본을 달았다. 회의 시작 전에는 '우아하게 재판재개', '이재명 셀프면죄 강력 규탄' 등의 손팻말을 들고 "이재명 재판취소 강력 규탄한다"는 구호를 외쳤다.모두발언에 나선 장동혁 대표는 특검법을 "이재명 탈옥법"이라고 부르며 "결국 죄수 이재명을 탈옥시킬 수 있는 열쇠가 죄수 이재명에게 주어진 것"이라고 규정했다.특검 규모도 문제 삼았다. 그는 "민주당은 탈옥 프로젝트에 검사를 포함해 300명 인원, 380억 원 넘는 예산을 투입하겠다고 한다"며 "탈옥 프로젝트에 가담한 이재명, 민주당, 특검, 청와대 모두 국민의 심판을 받게 될 것"이라고 비판했다.장 대표는 "법무부 장관을 지낸 이재명 최측근 정성호가 결국 쥐새끼 하나 발견하지 못할 거라고 했고, 조국 전 대표도 위헌 소지가 있다고 했다"며 "이 탈옥 프로젝트를 감행하는 순간 이재명·민주당 감옥 프로젝트, 이재명 탄핵 프로젝트, 이재명 재판 재개 프로젝트가 시동을 걸게 될 것"이라고 경고했다.이어 "재판을 재개할 힘이든 이재명을 탄핵할 힘이든 국민께서 우리에게 힘을 주실 것"이라며 "국민으로부터 위임받은 권력을 자신을 위해 남용한 대가는 파면, 다시 말해 탄핵뿐"이라고 목소리를 높였다.정점식 원내대표는 "거부권을 쓰라는 요구는 하지 않겠다. 그런 기대는 하지도 않는다"며 "이 법에 서명하는 순간 이 정권의 종말은 더 빨리 올 것이고, 이 대통령의 재판 재개 시점도 단축된다는 것을 명심하라"고 말했다.정 원내대표는 "이 특검법은 100% 위헌"이라며 "모든 국민은 자신의 부담으로 재판에서 무죄를 입증하는데, 왜 전현직 대통령 기소가 정당했는지 따지는 특검 비용 380억 원을 국민이 부담해야 하느냐"고 지적했다. 법 앞의 평등에 어긋난다는 주장이다.또한 재판 중인 사건을 수사 대상으로 삼아 수사로 재판에 무단 개입하는 것이자 사법권 침해라고 지적하며 "대통령 관련 사건을 수사하는 특검을 대통령이 임명한다. 누구도 자기 재판의 재판관이 될 수 없다는 법치주의 원칙을 정면으로 부정한다"고 말했다.개정 전 형사소송법 규정을 적용해 파견검사의 수사권을 인정한 특검법 부칙도 문제로 삼았다. 그는 "민주당은 형사법 개정으로 검사의 수사권을 없애놓고 특검법으로 수사권을 복원시켰다"며 "사라진 법을 근거로 만든 특검법은 법이 아니라 휴지 조각일 뿐"이라고 했다.정 원내대표는 "특검이 조작 기소의 단서를 찾겠다고 날뛰면 날뛸수록 연어 술파티 국정조사처럼 대통령의 범죄만 부각될 것"이라며 "필연적 실패의 길을 끝끝내 고집한다면 이 대통령과 민주당은 함께 공멸하는 길을 가게 될 것"이라고 말했다.그러면서 "국민의힘은 특검법의 위헌적 요소를 정리해 헌법소원을 제기하는 방안을 검토하겠다"며 "국민과 함께하는 장외 투쟁도 병행하겠다"고 예고했다. 정 원내대표와 임이자 정책위의장, 정희용 사무총장은 최고위를 마친 뒤 청와대 앞에서 1인 시위를 이어갔다. 국민의힘은 국무회의가 열리는 오는 10일엔 청와대 앞에서 현장 의원총회를 진행할 예정이다.한편, 이날 정 원내대표가 발언하는 도중 한국대학생진보연합 학생들이 국민의힘 지도부를 향해 "해산하라"를 외치다가 경찰에 제지되기도 했다.