셔플댄스부터 태권도까지... 동네 놀이터에서 하나된사람들

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큰사진보기 ▲손님을 맞이하는 시지마을축제 홍보물 ⓒ 최우혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲향기 공방 체험에 집중하는 아이들 ⓒ 최우혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲태권도 단체 품세 시범공연을 펼치는 아이들 ⓒ 최우혁 관련사진보기

동네 공원 놀이터가 시끌벅적하다. 골목길에서 수신호로 교통 흐름을 정리하는 어른들 뒤 놀이터에는 아이들과 어른들로 북적북적했다. 지난 7일 대구 수성구 왕놀이터(고산어린이공원)에서 '시지마을축제'가 열렸다.대구 수성구의 '시지마을네트워크(마을에 필요한 것을 찾고 협업을 통해 함께 만들어 나가며, 마을 의제를 같이 고민하여 해결하고자 모인 마을 공동체)'가 지역의 다양한 단체와 상점, 주민들이 함께 모여 공연과 체험, 먹거리와 나눔을 즐길 수 있도록 기획한 마을 축제다.놀이터가 반가운 건 유치원 또래의 아이들이었다. 미끄럼틀을 오르내리고 놀이터 바닥에 구멍을 내고 탄성고무를 깔아둔 봉봉(트램펄린을 흔히 대구에서 부르는 표현) 위를 뛰고 있었다. 초등학생 또래의 아이들은 체험부스에서 눈을 반짝이며 손을 놀리기 바빴다. 어른들은 그런 아이들 곁에서 놀이를 돕거나 이웃과 담소를 나눴다.그런데 아이가 갑자기 소리치며 뛰어갔다. 평소 친하게 어울리는 유치원 친구를 만난 것이다. 유치원 행사를 오가며 같은 반 아이들과 부모님들을 만나는데, 유치원 행사 이외에서 만난 건 처음이었다. 인사를 나누고 안부를 묻는다. 아이들이 같이 어울려 놀이터를 누비니 한쪽 부모가 잠시 자리를 비워도 걱정이 덜 되는 공동 돌봄이 자연스럽게 이뤄졌다.축제에 빠질 수 없는 먹거리도 마련됐다. 참가한 단체들은 텃밭비빔밥과 커피를 판매했고 마을공동체도 자체 준비한 소떡소떡과 떡볶이, 어묵 등을 판매하며 쌀쌀한 초겨울 날씨에 축제 참가자들의 배를 든든히 채울 수 있도록 했다.행사 홍보 포스터에는 '일회용품 없는 친환경 축제, 개인 다회용 그릇을 가져와 주세요' 라는 문구도 적혀있었다. 그래서인지 커다란 텀블러에 어묵을 여러 개 담거나 큰 도시락에 떡볶이를 잔뜩 담아 놀이터를 오가는 사람들도 종종 눈에 띄었다. 쓰레기 발생을 최소화하려는 의도가 빛을 발휘하는 모습이었다.축제 참가자를 위한 볼거리 공연도 빈틈없었다. 수성구청소년문화의집은 셔플댄스를 준비했다. 청바지에 하얀 상의, 하얀 모자를 단체복으로 맞춘 댄스팀은 학생들과 중장년 어른들로 이뤄졌다. 이들은 현란한 춤사위는 아니어도 그간의 연습 결과를 가족들과 이웃들 앞에서 선보이며 열렬한 환호를 받았다.태권도 학원 원생들의 태권도 시범이 이어졌다. 초등학교 저학년부터 중등학생 연령까지, 격파 시범부터 음악에 맞춘 품세 퍼포먼스까지 갈고닦은 실력을 선보였다. 필자도 40여 년 전 5월 5일 어린이날에 대구 어린이회관(지금은 어린이세상) 광장에서 태권도 격파 시범을 선보인 적 있었기에 긴장감과 동시에 해냈다는 뿌듯함이 뭍어 나는 아이들의 표정을 보며 잠시 동심의 시간으로 돌아간 듯 즐거웠다.이 외에도 O, X 퀴즈와 경품 추첨 행사 등 풍성한 프로그램이 이어지며 마을축제는 아이와 어른 모두의 축제가 됐다. 공원이 아파트 담벼락에 붙어있고 주변이 빌라로 둘러싸여 있음에도 토요일에 이런 축제를 할 수 있다는 사실에 이웃들의 배려가 있기에 가능한 축제였다.아프리카 속담으로 널리 알려진 말로 "It take a village to raise a child(한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다)"가 있다. 우리 사회도 수십 년 전에는 바깥에서 놀던 아이들이 끼니때 친구집에 가서 밥을 먹기도 했고 '어느 집에 수저가 몇 개 있는 줄 다 안다'고 할 만큼 이웃과 소통하며 친밀히 지내던 시절이 있었다. 비록 그 시절로 다시 돌아가는 건 불가능하지만 마을 네트워크가 자발적으로 형성되고 공동체 활동이 긍정적 효과를 지속해서 발휘한다면 우리 사회가 조금은 더 포근해지지 않을지 생각할 수 있는 시간이었다.