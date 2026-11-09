금강수목원 민간매각 저지 1년, 문화행사에 열띤 호응

큰사진보기 ▲7일 열린 금강수목원 '숲속 문화예술행사' 현장. 박경 네트워크 대표가 시민들에게 감사의 인사말을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 오케스트라 선율이 만산홍엽의 가을산을 더욱 붉게 물들이며 본격적인 무대가 시작됐다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소리꾼 이은필' 민요 공연이 금강수목원의 가을를 더욱 붉게 물들이고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲오팬하우스의 오카리나와 팬플릇 연주 단원들이 수목원의 가을 운치를 연주했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲'퓨전국악그룹'소리결'' 민요 공연이 금강수목원의 가을를 더욱 붉게 물들이고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시민들의 금강수목원 미래미전 선포식 낭독 장면. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사의 대미를 장식한 '나무 껴안아주기' 퍼포먼스 장면 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난 7일 오후 2시 금강수목원에서 많은 시민들이 '숲속 문화예술행사'를 즐기며 자연의 중요성을 피부로 느끼는 시간을 가졌다.이번 행사는 지난 2년간 추진되어 온 금강수목원 민간매각 시도를 저지하고, 수목원이 다시 시민의 품으로 돌아온 것을 기념하기 위해 마련됐다. 아울러 시민들에게 금강수목원의 생태적 가치를 알리고 공유하는 취지도 담겼다.금강수목원의 공공성을 지키고 1년여의 노력 끝에 수목원을 시민 품으로 돌려놓은 일등공신은 시민단체 '금강수목원공공성지키기 네트워크(이하 네트워크)'와 시민들의 열띤 호응이었다.이날 금강수목원은 가을을 즐기려는 수많은 인파로 가득 찼다. 대형 주차장은 물론 인근 도로와 인도까지 차량이 들어차며 진풍경을 연출했다.행사 축사에 나선 박경 네트워크 대표는 그동안 함께 싸워온 네트워크 회원들의 끊임없는 관심과 노고에 감사를 표했다. 이어 "시민들의 연대로 금강수목원이 다시 시민의 품으로 돌아올 수 있었다"며 뜻을 모아준 조상호 세종시장과 박수현 충청남도지사에게도 감사의 인사를 전했다.낙엽이 곱게 물든 야외 공연장에는 300여 명의 시민들이 자리를 가득 메운 가운데, 오케스트라 선율이 만산홍엽의 가을산을 더욱 붉게 물들이며 본격적인 무대가 시작됐다.이어 신은주 연주자의 해맑은 오카리나 울림은 청중의 마음과 단풍 수목원을 더욱 붉게 물들이며 깊어가는 가을 속 동화 같은 정취와 감동을 이끌어냈다. 뒤이어 시 낭송과 합주, 솔로 연주, 단풍나무 아래 펼쳐진 가요 무대가 이어지며 금강수목원의 가을은 운치 있는 선경을 완성했다.오색 단풍은 발아래 구르고 흰 구름 흐르는 푸른 하늘 아래 울려 퍼진 고운 선율은 맑은 바람을 타고 '금강수목원'이라는 신선 세상에 울긋불긋 향긋한 수를 놓았다.송윤옥 네트워크 공동대표는 숲속 음악과 단풍 절경에 취한 시민들에게 "세종시민들은 금강산을 따로 갈 필요 없이 여기가 바로 금강산"이라고 전하며 현장의 정취를 더했다.공연이 끝난 후에는 5명의 시민 대표가 나서 '금강수목원 미래비전 선포식'을 거행했다. 참가자들은 선포식을 통해 금강수목원 숲속 문화행사의 의미를 함께 다지고 깊이 있게 나누는 시간을 가졌다.행사의 마지막은 박창재 네트워크 운영위원장이 제안한 '나무 껴안아주기' 퍼포먼스가 펼쳐져, 순수 시민단체가 주관한 가을 숲속 문화행사의 대미를 장식했다.끝까지 자리를 지킨 관객들은 행사장 아래에서 가족, 친구, 연인과 함께 나무를 포옹하는 이벤트를 벌이며 재미와 의미를 더한 가을 숲속 문화행사를 마무리했다. 아래는 금강수목원 미래비전 선포문 전문이다."영원한 생명의 숲으로." 오늘 우리는 위기를 넘어 기적으로 바뀐 금강수목원의 흙을 밟으며 이 자리에 섰습니다.자본의 논리 앞에 베어질 뻔했던 우리의 숲은, 민간매각에 저항하며 거리에 섰던 우리 시민들의 간절한 땀방울과 굳건한 연대 덕분에 다시 온전한 숨을 쉬게 되었습니다.숲을 잃을지도 모른다는 절망은 우리를 하나로 묶어주었고, 끝내 시민의 힘이 이윤의 가치를 이긴다는 위대한 역사를 스스로 증명했습니다. 이제 우리는 매각 저지라는 승리의 기억을 넘어 금강수목원을 진정한 시민의 숲으로 가꾸어 갈 새로운 백 년의 청사진을 우리 손으로 직접 그리려 합니다.이에 숲을 사랑하고 지켜낸 우리 시민 일동은, 숲의 주권자로서 금강수목원의 새로운 미래비전을 다음과 같이 선포합니다.하나. 우리는 자본이 아닌 생명, 모두를 위한 공공의 숲을 선언합니다. 금강수목원은 그 누구의 사유물이 될 수 없습니다. 우리 시민 모두가 영구적인 주인이 되어, 어떠한 외풍에도 흔들리지 않고 누구나 평등하게 누릴 수 있는 공공의 안식처로 굳건히 지켜내겠습니다하나. 우리는 자연이 주인이 되는 '생태 보전의 숲을 가꾸겠습니다. 우리 시민들이 먼저 숲의 든든한 보호자가 되겠습니다. 인간의 편의를 위한 무분별한 개발을 시민의 눈으로 감시하고, 풀 한 포기와 작은 곤충 하나까지 있는 그대로 존중받는 온전한 생태계의 보고로 보살피겠습니다하나. 우리는 시민이 결정하고 행동하는 시민 주도와 참여의 숲을 만들겠습니다. 우리는 숲을 지켜낸 위대한 경험을 가진 주체입니다. 앞으로의 금강수목원은 관의 일방적인 운영을 넘어, 숲의 기획부터 운영과 보전까지 시민의 목소리가 중심이 되고 시민이 직접 행동하는 진정한 '시민의 정원으로 거듭날 것입니다하나. 우리는 아이들의 내일로 이어지는 지속 가능한 숲을 약속합니다. 오늘 우리가 껴안은 이 숲은 미래 세대에게 빚진 것입니다. 우리의 아이들이 숲속에서 생명의 소중함을 배우고 시민 연대의 힘을 기억할 수 있도록, 훼손되지 않은 푸른 유산으로 온전히 물려주겠습니다."이 숲이 오래도록 숲이기를" 바라는 우리의 염원은 우리 스스로의 힘으로 현실이 되었습니다. 오늘 우리가 숲의 대지에 심은 이 다짐이 깊은 뿌리가 되어, 천 년을 이어갈 위대한 시민의 숲으로 뻗어나갈 것을 엄숙히 선언합니다.2026년 11월 7일 금강수목원을 사랑하고 지켜낸 시민 일동