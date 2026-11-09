청양군, 폐기물업체 농지 훼손에 원상복구 명령

큰사진보기 ▲청양군 농지 훼손지난 11월 4일 충남 청양군은 훼손된 농지에 대한 원상복구 명령을 내렸다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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충남 청양군 한 폐기물 업체의 농지 훼손 건에 대해 청양군이 원상복구 명령을 내린 것으로 확인됐다. 청양군의 행정명령 조치에 따라, 해당 농지는 오는 11월 23일까지 원상복구가 완료될 전망이다.청양군 관계자는 9일 기자와 한 통화에서 "지난 4일 농지를 원래 높이대로 복구하라는 취지로 원상복구 명령을 내렸다"라며 "흙을 다시 메우라는 내용이다"라고 밝혔다.앞서 지난 9월 청양군의 한 농지에서 당초 소유주가 허가받은 내용과 달리 땅을 무단으로 파낸 사실이 확인됐다. 농지에 폐아스콘이 일부 반입된 사실도 확인돼 청양군은 순환토사에 대한 추가 조사를 벌였다.업체가 농지에 반입한 순환토사에 불법 폐기물이 일부 섞여 있다는 의혹에 대해서도 청양군은 시료 검사를 기준으로 '기준치 이내'라고 밝혔다.관련해 청양군 농정과 관계자는 "(시료 검사 결과) 적합 판정이 나와서 원상복구 명령을 추진한 것"이라며 "모래 함량, pH(수소 이온 농도) 등 8가지 항목이 기준치 이내였다. 오는 23일까지 원상복구가 완료될 예정이다"라고 말했다.소식이 전해지자, 농지 훼손을 최초 제보한 A씨는 원상 복구에 대해서는 다행이라는 반응을 보였다. 다만 A씨는 "원상복구 과정에서 농지에 불법 폐기물이 반입될 가능성이 없는지, 끝까지 지켜 볼 것"이라고 말했다.한편 해당 농지를 훼손한 폐기물 업체 관계자는 최근 <오마이뉴스>에 "(농지를 파헤친 것은)) 우량 농지조성을 위한 것이다. 우리 회사는 조경 면허도 가지고 있다. 논에 나무 식재를 할 계획이다"라고 해명한 바 있다.