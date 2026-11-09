문형배 기조강연 등 부마항쟁 47주년 학술대회

큰사진보기 ▲부산대학교 새벽벌도서관 앞에 세워진 부마민주항쟁탑. ⓒ 김보성 관련사진보기

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부마민주항쟁 정신의 헌법전문 수록 필요성을 짚는 학술대회가 열린다. 문형배 전 헌법재판관(헌법재판소장 권한대행)이 '윤석열 탄핵' 결정에서 우리 헌법과 민주주의의 의미를 살펴보고, 법·역사 학자들은 47년 전 박정희 유신독재를 무너뜨린 부마항쟁의 가치와 과제를 발표한다.부마민주항쟁기념재단은 오는 13일 국립창원대학교 대학본부 2층 인송홀에서 '부마민주항쟁의 헌법적 가치와 민주주의의 실천'을 내걸고 47주년 기념 학술대회를 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 행사는 항쟁의 역사적 의미를 되짚고 헌법전문 수록의 근거를 구체화하기 위해 마련됐다. 그 과제를 시민과 공유하면서 일상 속 민주주의로 이어 갈 방안을 함께 모색하는 공간이기도 하다.지난해에는 '12·3 내란'과 연계해 한국 현대사에서 발생한 헌정 위기와 이에 맞선 민주항쟁의 역할을 분석하는 데 공을 들였는데, 올해는 개헌 움직임에 발맞춰 부마항쟁의 헌법전문 수록 당위성에 힘을 실었다. 이런 이유로 헌법·역사학자 등 관련 분야 전문가들이 대거 무대에 오른다.오전 기조강연은 문형배 전 재판관이 맡는다. 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원 초빙석학교수로 활동 중인 문 전 재판관은 '탄핵결정으로 본 민주주의'를 주제로 먼저 시민들을 만나고, 오후 1부부터는 '왜, 헌법은 부마항쟁을 필요로 하는가'를 묻는 자리가 펼쳐진다. 이장희 한국헌법학회 부회장은 '전문수록의 정당성'을, 이원근 강원대 통일강원연구원 전임연구원은 '민주주의 발전과 시민저항' 내용을 발표한다.2부는 부마항쟁의 헌법적 가치를 현재 어떻게 실천할 것인가가 초점이다. 차재권 국립부경대 정치외교학과 교수와 김민수 부산대 역사교육과 교수는 각각 '지역 시민사회의 역할과 제도화 방향', '부마민주항쟁을 활용한 민주시민교육과 미래세대 민주주의 교육'을 구체적으로 설명한다.마지막 종합토론에서는 '헌법전문 수록을 위한 과제'를 화두에 올린다. 김인애(진보당) 창원시의원, 차형률 외동초등학교 교사, 이강영 부산민주언론시민연합 정책위원, 배현서 경성대 역사문화학전공 학생 등이 토론자로 나서고, 좌장인 차성환 전 부마항쟁진상규명위원회 상임위원이 진행을 이끈다. 이들은 항쟁과 오늘날을 연결하는 데 초점을 맞춘다.항쟁 정신의 헌법전문 수록은 현직 대통령까지 직접 강조한 사안이다. 지난달 16일 부산시청에 개최된 국가기념식에 참석한 이재명 대통령은 이것이야말로 우리 국민의 피어린 역사를 잊지 않도록 하는 최소한의 조치라고 말했다. 그러나 이 같은 지적에도 정치권 논의는 매우 더디다. 지난 5월 관련한 개헌안이 국회 본회의에 상정됐으나 국민의힘 의원들의 표결 불참으로 무산됐고, 여야가 이견을 좀처럼 좁히지 못하면서 개헌특위조차 꾸리지 못했다.부마항쟁은 엄혹한 박정희 군사독재 시기인 1979년 10월 16일 부산에서 시작해 경남 마산(창원)으로 확산한 반독재 민주화운동을 말한다. 당시 박정희 정권은 대규모 시위가 발생하자 계엄령을 선포해 1500여 명을 강제로 연행하는 등 이를 힘으로 억눌렀다. 그러나 항쟁으로 내부의 갈등이 증폭했고, 결국 유신체제는 붕괴했다. 한국 현대사에선 4.19와 5.18, 6.10과 함께 4대 민주화운동 중 하나로 평가받는다.