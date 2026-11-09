우리나라에선 사라진 여우, 일본에서 다시 만났다

대전환경운동연합은 지난 10월 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲초지에서 만난 여우의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲영국에서 만났던 여우의 모습(나무 뒷에 어렵 풋한 실루엣이 보입니다) ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2020년 세종에 나타난 여우 ⓒ 강정기 관련사진보기

큰사진보기 ▲에조시카의 모습(뿔의 모습을 통해 나이도 확인 할 수 있다) ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀을 뜻느 에조시카 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲쿠마에 대한 전시를 해 놓은 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲길가에서 만난 여우 ⓒ 이경호 관련사진보기

홋카이도에 머무는 동안 여우를 어렵지 않게 만날 수 있었다. 낮과 밤을 가리지 않았다. 도로 주변에서 여우가 모습을 드러냈다. 때로는 자동차 가까이 다가오기도 했고, 때로는 사람의 움직임을 경계하며 거리를 두기도 했다. 숲에서만 살아가는 동물이라고 생각했던 여우가 사람들의 생활공간과 맞닿은 길가에서 자연스럽게 살아가고 있다는 사실이 인상적이었다.붉은색 털과 풍성한 꼬리, 뾰족하게 솟은 삼각형 귀, 갸름한 얼굴. 함께 여우를 바라보던 일행들은 하나같이 예쁘다는 말을 했다. 상위포식자의 위협보다는 오히려 더 가깝게 여기는 것은 환경운동연합 활동가들의 특징일 수 있겠다. 경계심을 보이면서도 호기심 어린 눈으로 주변을 살피는 모습은 여전히 눈에 선하다.개인적으로 여우를 만난 것은 이번이 두 번째다. 이전에는 영국의 도로변에서 쓰레기통을 뒤지던 여우를 만난 적이 있다. 조금 더 크고 생김새가 조금은 다른 종이었다. 2년 전 홋카이도를 방문했을 때는 한 번도 만나지 못했던 여우를 이번 여행에서는 여러 차례 마주쳤다. 홋카이도에서 만난 여우는 일본에서 '키타키츠네(キタキツネ)'라고 하며 에조붉은여우라고도 부른다. 학명은 Vulpes vulpes schrencki로, 붉은여우(Vulpes vulpes)의 아종으로 분류한다. 우리나라의 토종 여우 역시 붉은여우에 속하며, 일반적으로 한국붉은여우 또는 한국 여우라고 부른다. 학명은 Vulpes vulpes peculiosa이다. 분류학적으로 보면 두 여우는 서로 다른 종이 아니고 지리적으로 구분되는 아종이다.여우는 식육목(Carnivora) 개과(Canidae)에 속하는 포유동물이다. 설치류와 조류, 곤충 등을 먹지만 과일과 열매도 섭취하는 잡식성 동물이다. 먹이의 종류가 다양하고 산림과 초원, 농경지, 도시 주변까지 다양한 환경에 적응하는 능력을 가지고 있다. 잡식성이라 쓰레기통을 뒤져 먹이를 찾을 수 있는 높은 적응력이 가진 종인데 대한민국에서는 멸종위기종이 되었고, 야생개체는 확인하기 현재 불가하다. 때문에 우리나라에서는 여우를 야생에서 만나는 일은 매우 특별한 경험이다.한반도에도 여우는 제주도와 울릉도를 제외한 전국에 널리 분포했다. 그러나 무분별한 포획과 서식지 변화, 특히 1960년대 쥐잡기 운동 과정에서 사용된 살서제에 중독된 쥐를 여우가 잡아먹으면서 발생한 2차 중독 등이 겹쳐 개체수가 급격히 감소했다. 1980년대 이후에는 야생 개체가 확인되지 않아 사실상 한반도 야생 개체군이 사라진 것으로 평가됐다.우리나라 여우는 멸종위기 야생생물 I 급으로 지정되어 있다. 국립공원공단은 2011년부터 소백산 일대에서 여우 복원사업을 추진해 왔다. 사육과 증식을 통해 확보한 개체를 자연에 방사하고, 야생에서 생존하고 번식할 수 있도록 지속적으로 관리하고 있다. 복원사업을 통해 방사된 여우들은 소백산을 넘어 다른 지역에서도 확인되고 있다. 강원도 등지에서 복원 개체의 이동과 출현이 확인됐으며, 세종에서도 여우 출현 소식이 전해진 바 있다.여우가 자연에서 살아남고 번식하며 세대를 이어갈 수 있는지는 현재까지는 알 수 없는 상황이다. 우리나라 야생에서 여우를 꼭 만나고 싶다고 생각하는 것도 이런 이유에서다. 과거에는 흔하게 볼 수 있었던 동물이 이제는 복원사업을 통해 다시 만나기를 기다려야 하는 존재가 됐다. 여우 한 종이 사라졌다는 것은 단순히 동물 하나를 볼 수 없게 됐다는 의미가 아니다. 여우가 먹던 동물과 여우를 먹이로 삼던 동물, 여우와 먹이를 경쟁하던 동물 사이의 관계에도 훼손을 의미한다.홋카이도에서 여우만큼 자주 만난 동물이 또 있었다. 바로 에조시카(エゾシカ)다. 도로 주변과 숲 가장자리, 초지 등 곳곳에서 에조시카를 만날 수 있었다. 처음에는 순록인가 싶을 정도로 커다란 몸집과 인상적인 뿔이 눈에 들어왔다. 특히 수컷의 뿔은 여러 갈래로 뻗어 있어 멀리서도 쉽게 알아볼 수 있었다. 숲 가장자리에서 사람을 바라보는 모습은 당당하면서도 어딘가 온순해 보였다. 여우가 작고 날렵한 모습으로 눈길을 끌었다면, 에조시카는 묵직한 몸집과 뿔로 홋카이도의 자연을 상징하는 동물처럼 느껴졌다.에조시카는 일본어로 홋카이도를 뜻하는 에조(蝦夷)와 사슴을 뜻하는 시카(鹿)가 합쳐진 이름이다. 학명은 Cervus nippon yesoensis로, 일본사슴 또는 꽃사슴(Cervus nippon)의 홋카이도 아종인 것이다. 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 고라니와는 다른 종이며, 순록과도 구분된다. 에조시카는 여름에는 풀과 초본류를 주로 먹고, 겨울에는 먹이가 부족해지면서 대나무류와 나무껍질까지 먹는다. 수컷에게는 매년 새롭게 자라는 뿔이 있어 모양만으로 나이를 가늠 할 수 있다고 한다.에조시카 역시 한때 멸종 직전까지 갔다고 한다. 메이지 시대 초기 무분별한 포획과 폭설 등의 영향으로 개체수가 크게 줄었다. 이후 보호정책과 환경 변화 속에서 개체수가 회복됐으며, 특히 1980년대 이후에는 빠르게 증가 했다고 한다. 개체수가 증가하며서 국내 고라니처럼 로드킬이 적지 않으며, 차량 운전시 조심하라는 문구를 자주 만날 수 있었다. 개체수가 늘어난 것이 언제나 생태계에 좋은 결과만 가져오는 것은 아니다. 홋카이도에서는 에조시카의 높은 밀도로 인해 농작물 피해와 산림 훼손도 발생하고 있다. 어린나무와 숲의 하층 식생을 먹어 치우고, 나무껍질을 벗겨 나무를 죽게 하기도 한다.2년 전 홋카이도에서 만난 한 주민은 "에조시카로 인해 매년 적지 않은 농작물 피해가 발생한다"고 설명했다. 그러면서도 에조시카를 원망하지 않는다고 말했다. 인간에게 피해를 주는 야생동물이지만, 그 역시 이 땅에서 살아가는 생명이라는 생각이었다. 피해를 줄이기 위한 관리와 야생동물과의 공존을 함께 고민해야 한다는 이야기였다. 야생동물의 개체수를 회복시키는 일과 생태계의 균형을 유지하는 일은 서로 연결되어 있고, 사람뿐만 아니라 생태네트워크 전체가 회복되어야 한다.우리나라의 자연에서 사라진 것은 여우만이 아니다. 한반도에는 과거 호랑이와 표범, 늑대 등 대형 포식자가 서식했다. 그러나 일제강점기와 이후의 무분별한 포획, 서식지 파괴 등을 거치면서 이들 대형 포식자는 야생에서 자취를 감췄다. 최상위 포식자는 생태계의 먹이그물에서 중요한 역할을 한다. 먹이동물의 개체수와 행동에 영향을 주고, 여러 생물 사이의 관계를 조절하는 역할을 한다. 최상위 포식자가 사라지면 생태계의 먹이그물에도 변화가 발생할 수 있다. 현재 우리날 최상위 포식자는 삵과 담비이다. 호랑이나 늑대와 같은 생태적 역할을 대신하기는 어려운 종이다. 몸집과 먹이의 종류, 활동 영역, 먹이그물에서 차지하는 위치가 서로 다르기 때문이다.여기에 길고양이 문제도 생각하지 않을 수 없다. 길고양이는 인간에 의해 야생에 유입되고 개체수가 늘어난 동물로, 새와 소형 포유류, 양서류 등을 포식한다. 특히 번식지와 도심 녹지에서 야생조류에게 상당한 위협이 되고 있다. 길고양이는 인간이 가축화한 동물로, 야생화된 개체들이 생태계에 영향을 미치고 있다. 특히 야생조류와 소형 포유류 등을 포식하며 생물다양성 보전에 새로운 과제를 던지고 있다. 자연적으로 형성된 포식자와 구분해서 바라볼 필요가 있다.홋카이도에는 여우뿐 아니라 '쿠마(クマ)'라고 부르는 불곰도 살아간다. 홋카이도의 불곰은 에조히구마(Ursus arctos yesoensis)로 불리며, 지역 생태계에서 중요한 대형 포식자다. 사람이 사는 지역과 곰의 서식지가 맞닿으면서 간혹 인명사고가 발생하기도 한다. 곰의 출현은 주민들에게 두려움이자 현실적인 안전 문제다. 하지만 곰과 인간의 충돌이 있다는 사실이 곧 곰이 살아가는 생태계의 가치를 부정하는 이유가 될 수는 없다. 오히려 곰을 상징화 하고 의미를 담아 곳곳에 관광자원으로 사용하고 있었다. 훗카이도에 서식했던 에조늑대(Canis lupus hattai)는 인간의 포획과 개발 등으로 사라졌다. 홋카이도가 역시 대형 포식자를 온전히 보전하고 있는 곳은 아니다.에조늑대는 에조시카를 포함한 초식동물의 포식자였다. 늑대가 사라진 뒤 에조시카 개체수 증가에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 그럼에도 불곰과 여우를 비롯한 다양한 야생동물이 지금도 홋카이도의 자연에서 살아가고 있다는 사실은 부러웠다. 인간과 야생동물이 함께 살아간다는 것은 단순히 동물을 보호구역에 가두거나 사람의 생활공간에서 멀리 떨어뜨리는 것만으로 해결되지 않는다. 야생동물이 살아갈 서식지를 유지하고, 먹이와 이동 경로를 확보하며, 인간과의 충돌을 줄이는 관리체계가 필요하다.여우는 야생에서 살아가는 포식자이며, 생태계의 먹이그물에서 중요한 역할을 담당한다. 여우를 복원이 사라진 생태계 회복을 의미하지는 않는다. 여우가 살아갈 수 있는 숲과 초지, 농경지 주변의 생태적 연결성을 확보해야 한다. 로드킬과 밀렵, 독극물 피해를 줄이고 복원 개체가 안정적으로 번식할 수 있는 환경을 만들어야 한다. 여우를 비롯한 포식자 복원은 인간 중심으로 바뀌어 버린 자연의 생태계를 회복하는 일이다. 홋카이도에서 만난 여우는 도로변을 오가며 자신의 삶을 살아가고 있었다. 사람을 경계하면서도 익숙한 듯 주변을 살피는 모습이 낯설지 않았다.언젠가는 우리나라에서도 특별한 복원 현장이 아닌 평범한 숲길과 농촌의 들녘에서 여우를 만날 수 있었으면 좋겠다. 여우를 만났다는 소식이 뉴스가 되지 않고, 여우가 살아가는 것이 자연스러운 일이 되는 세상 말이다. 홋카이도에서 만난 붉은여우와 에조시카의 모습은 야생동물을 만난 즐거움을 넘어, 우리나라 자연에서 사라진 생명들을 다시 생각하게 했다. 사라진 동물을 다시 만나는 일은 결국 그 동물이 살아갈 수 있는 자연을 되찾는 일이다. 여우가 다시 한반도의 들녘과 숲을 자유롭게 오가는 날을 기대해 본다.