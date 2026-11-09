30년 넘게 교직생활... 이 현수막 보고 울컥했습니다

올해도 11월이 왔다. 거리마다 '수능 대박' 현수막이 걸리고, 뉴스에는 후배들의 응원전과 수험생 할인 이벤트 소식이 이어질 것이다. 해마다 보던 풍경이다. 그런데 올해는 조금 다른 현수막 하나가 눈에 들어왔다. 11월 첫 주에 서울시교육청 건물에 걸린 대형 현수막이다.
시험장으로 향하는 길도
세상으로 나아가는 길도
여러분 모두의 꿈을 향한
발걸음을 응원합니다.
짧은 문장이다. 30년 넘게 직업계고에서 아이들과 지내 온 나는 서울 지역 공업계고 교장들이 함께하는 단체대화방에 올라온 이 사진을 보고 울컥했다. 적어도 내 기억에는, 수능 시즌에 교육청이 '시험장 밖'의 19살을 공식적으로 부른 건 처음이었다.
1년 전 수능 날, 출근길의 질문
지난해 11월 13일 수능 날 아침, 나는 우리 학교인 서울로봇고등학교 3학년 윤여련 학생의 현장실습 출근길에 함께했다. 같은 나이 친구들이 시험장으로 향하던 시간에 여련이는 가산디지털단지의 의료로봇 회사로 출근했다. 일원역 승강장 맞은편에는 '수능 응원' 현수막이 걸려 있었다(관련기사: 수능 시험 보는 날, 로봇고 3학년 실습생의 출근길 동행기, https://omn.kr/2g1cs).
그날 여련이는 두 가지를 물었다. 하나는 "담임 선생님은 왜 우리한테 오지 않고 수능 감독을 가시는 거죠?"였다. 다른 하나는 질문이라기보다 혼잣말에 가까웠다.
"수능 보는 친구들도 19살, 저처럼 현장실습하는 친구들도 모두 19살이잖아요. 그런데 수능 응시표가 있으면 할인해주는 곳이 많아요. 같은 19살인데 우린 없고…."
나는 그날 이야기를 기사로 썼다. 같은 19살인데 왜 한쪽 길만 사회의 축하를 받느냐고 물었다. 대답은 쉽게 오지 않을 거라고 생각했다.
극장이 교실이 된 날
같은 달 말, 서울로봇고 학생과 교사들은 교실 대신 극장에서 이란희 감독의 영화 <3학년 2학기>(2025년 9월 3일 개봉)를 함께 봤다. 현장실습생 창우의 마지막 학기를 그린 영화다. 영화가 너무 현실적이라는 우려도 있었지만, 우리는 현실을 알아야 두려움보다 준비가 커진다고 판단했다(관련기사: 취업담당부서는 꺼린 영화, 그걸 본 고교생들의 공통된 반응, https://omn.kr/2g724
).
무대인사에서 이란희 감독은 짧게 말했다.
"19세 이후의 세상은 열려 있습니다. 남들과 비교하지 말고 각자의 삶을 살았으면 좋겠습니다."
이 영화의 울림은 극장 밖으로도 번졌다. 지난해 9월 김영훈 고용노동부 장관이 안산 지역 특성화고 학생들과 이 영화를 봤고, 12월 30일에는 최교진 교육부 장관이 전국 직업계고 현장실습 관계자들과 함께 관람했다. 그 자리에는 정근식 서울시교육감도 있었다.
제작사 작업장봄은 올해 '수능' 응원 문화를 열아홉 청년의 '출발'을 응원하는 문화로 바꾸자며 '모두의 [출발]을 응원합니다' 캠페인을 시작했다. 개봉 1주년인 지난 9월 3일부터는 16주 응원릴레이가 이어지고 있다. 시민과 교사, 중학생까지 저마다 '출발 응원 현수막'을 들고 사회초년생이 될 19살에게 메시지를 보내고 있다.
캠페인을 맡고 있는 작업장봄 신운섭 PD에 따르면, 9월 청년선언으로 시작한 응원릴레이에는 양진채 소설가, 손수호 변호사, 하종강 성공회대 노동아카데미 주임교수, 안진걸 민생경제연구소장, 민병덕 국회의원 등이 화답했다. 민 의원은 안양 지역 시민사회와 함께 응원현수막 문구를 바꾸겠다는 뜻을 여러 차례 전해 왔고, 노동·시민사회 단체들도 직업계고 앞에 응원현수막을 달겠다고 나섰다. 아름다운재단은 현장실습생의 안전한 출근을 응원하는 '교실 밖으로 출근합니다' 캠페인을 벌이고 있다.
이 영화는 지금도 OTT에 공개되지 않았다. 영화관에서만 관객 2만 8천 명 가까이 만났고(영화관입장권 통합전산망, 11월 8일 기준), 제작진은 극장 밖 공동체 상영까지 더하면 3만 2천 명가량이 이 영화를 본 것으로 추산한다. 수능 다음 날인 11월 20일에는 서울 인디스페이스에서 열리는 '2026 문화다양성 기획영화제 영화의 발견' 개막작으로 관객을 만난다. 혼자 화면으로 넘겨 보는 대신 함께 모여 보고 이야기를 나누는 방식이 이 영화가 사회와 대화해 온 방법이었다.
현수막이라는 답장
그리고 1년 뒤, 서울시교육청 건물에 현수막이 걸렸다.
문장을 다시 읽는다. '시험장으로 향하는 길도, 세상으로 나아가는 길도.' 두 길을 나란히 놓았다. 어느 한쪽을 중심에 두고 다른 쪽을 덧붙인 게 아니다. '세상으로 나아가는 길'은 현장실습과 취업을 가리키면서도 특정한 진로로 좁히지 않는다. 그리고 그 모든 길을 '꿈을 향한 발걸음'이라 부른다.
서울시교육청 관계자에게 이 현수막이 어떻게 만들어졌는지 물었다. 모든 고3을 응원하려고 기획했다는 답이 돌아왔다. 관련 부서가 문구 안을 만든 뒤 교육청 출입문 여러 곳에 스티커 투표대를 세웠고, 직원과 방문객들이 스티커를 붙여 이 문장을 골랐다고 한다. 누군가 위에서 내려보낸 문장이 아니라, 교육청을 오가는 사람들이 함께 고른 문장이라는 뜻이다.
지난해 겨울 정근식 교육감이 <3학년 2학기>를 본지 채 1년이 되지 않아 이 현수막이 걸렸다. 영화가 던진 질문이 교육청 안팎으로 조금씩 번진 것은 아닐까. 나는 이 현수막을 지난해 수능 날 출근길에서 나온 학생의 질문, 극장을 교실로 만든 영화, 그리고 '출발'을 응원하자며 현수막을 들었던 수많은 시민의 목소리가 모여 이룬 성과라고 생각한다.
작업장봄의 캠페인 포스터에는 "11월 거리의 응원현수막이 바뀝니다"라는 문구가 적혀 있다. 아직 거리는 그대로다. 올해도 일원역 부근에는 강남구청장 명의의 수험생 응원 현수막이 걸려 있다. 그러나 거리보다 먼저 교육청 건물의 현수막이 바뀌었다. 교육당국이 먼저 바뀌면 거리의 현수막도 언젠가 따라 바뀌지 않을까. 신운섭 PD는 응원 문화가 '수능'에서 '출발'로 바뀔 때까지 이 캠페인을 이어 가겠다고 했다.
여련이는 지난해 현장실습을 했던 의료로봇 회사에 그대로 취업해 지금도 잘 다니고 있다. 안부를 묻는 메시지와 함께 교육청 현수막 사진을 보냈더니 짧은 답장이 왔다.
"교장선생님, 세상이 조금씩 변하는 것 같아요."
모든 19살의 11월을 위해
그러나 현수막은 시작일 뿐이다. 올해도 수능 응시자가 거의 없는 우리 학교에서 선생님들은 일반계고 선생님들과 똑같이 수능 감독에 차출된다.
"담임 선생님은 왜 우리한테 오지 않고 수능 감독을 가시는 거죠?"
1년 전 여련이가 던진 질문은 아직 답을 얻지 못했다.
지난해 나는 세 가지를 제안했다. 첫째, 수능 날 현장실습 지도교사에게는 시험 감독 대신 실습 현장 순회와 추수지도를 공식 업무로 인정하자는 것이다. 둘째, 수능 응시표처럼 현장실습 증명서에도 문화·외식·교통 할인을 적용하자는 것이다. 셋째, 취업률이라는 숫자 대신 근로계약서 작성, 안전교육, 노동시간을 함께 살피는 '좋은 일자리 진출률'로 현장실습을 보자는 것이다.
현수막의 문장은 바뀌었다. 이제 제도가 따라올 차례다. 모두의 발걸음을 응원한다는 말이 진심이 되려면, 그 발걸음이 안전한 곳으로 향하는지 어른들이 끝까지 지켜봐야 한다.
수능이 열흘 앞으로 다가왔다. 오는 19일에도 수많은 19살이 시험장으로 향할 것이다. 그 아이들과 마음 졸일 가족들을 진심으로 응원한다. 그리고 같은 시간 작업복을 입고 일터로 향할 또 다른 19살들의 첫걸음을 환영한다. 교육부 통계로 고3의 약 18%가 직업계고 학생이다. 그들도 이 계절의 주인공이다.
올해 서울시교육청 건물에 걸린 한 문장이 해마다 이어지고, 다른 지역 교육청으로, 거리의 현수막으로, 그리고 제도로 번져 가기를 바란다. 그래서 언젠가 "같은 19살인데 우린 없고…"라는 말을 하는 아이가 더는 없기를 희망한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.