30년 넘게 교직생활... 이 현수막 보고 울컥했습니다

▲"11월 거리의 응원현수막이 바뀝니다"영화 <3학년 2학기> 제작사 작업장봄의 '모두의 [출발]을 응원합니다' 캠페인 포스터. 시민들이 남긴 응원 한마디로 수능 시즌 거리의 현수막을 바꾸자는 '2026 청년선언 ; 열아홉의 나에게'를 함께 진행하고 있다. ⓒ 작업장봄 제공 관련사진보기