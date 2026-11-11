미 군정의 과도입법의원

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

미 군정은 1946년 2월 14일 미군정사령관의 자문기관으로 남조선과도민주의원을 설치했다. 그리고 얼마 후 '입법의원'으로 명칭을 바꾸었다.민주의원은 의장 이승만, 부의장 김구·김규식이 선출되었고, 좌익계를 제외한 인사들이 총망라되었다. 이승만이 의장을 사퇴하면서 김규식이 대리의장을 맡아 운영하였다. 이승만이 남한 단독정부 수립을 주장하고, 김구·김규식 등은 좌우합작운동을 추진함으로써 민주의원은 사실상 기능이 마비되었다.그 후신으로 설립한 것이 남조선과도입법의원이다. 1946년 미군정법령 제18호로 설치된 입법의원은 민선의원 45명, 관선의원 45명으로 구성되었다. 민선의원은 간접선거로 선출되었는데, 이승만 계열과 한민당 계열이 대부분 당선되었고, 관선의원은 좌우합작의원회 등 중도노선의 각계 인사가 임명되었다. 의장 김규식, 부의장 최동오·윤기섭이 선임되었다. 안재홍은 관선의원으로 위촉되었다.입법의원에서 심의제정한 법령이 50여 종이었는데 미군정은 민족반역자·부일협력자·간상배 처벌에 대한 특별법과 농지개혁법 등 가장 시급하고 중요한 입법은 공포하지 않음으로써 친일청산과 농지개혁의 시기를 놓치게 되었다. 두 법안이 사산한 것은 한민당 출신의 입법의원들과 미 군정청 간부가 된 친일세력의 방해공작 때문이었다.안재홍은 민족반역자 친일파 척결에 단호한 입장이었다. 입법의원에서 친일세력 처벌특별법을 제정할 때 앞장섰다. 그러나 건국사업에 공로가 있는 자는 구제하고 오직 악질 반역자는 엄격하게 다루어야 한다고 역설하였다.한편 "친일파 민족 반역자의 처리는 언제나 한 번 있어야 할 일로 입법 기구를 통하여 심리 결정한다"고 하면서 친일파를 제거한다는 원칙에는 찬성하였다. 그러나 36년간 포악한 일제 밑에서 허다한 인물이 친일적 색채를 띠게 되었고 민족 패류도 적지 않게 있는 것이나 일률로 친일파로 규정할 바 아니요, 모든 기술가·사무가, 기타 전문가와 또는 새로운 결심으로 건국 운동에 정진 분투하는 인물은 대체로 친일적 누명이 씻겨질 것이라 하여, 건국 사업에 공헌이 있는 자는 구제하고 오직 악질의 반역자는 공명 엄정하게 다스리되 이를 분변하여 되도록 최소한에 그치자고 하였다. (주석 1)당시 입법의원은 세간에서 인기가 없었던 듯 심지어 '매국적 입의(立議)' 혹은 '양참의(洋參議)'라고 비방을 당하기도 하였다.당초 민세는 진수전술적인 견지에서 합법적인 독립 운동으로 입법의원에 참가론을 주장하였으나 중경계(重慶系) 및 좌익계에서는 이를 반대하였던 것이다. (주석 2)안재홍은 입법의원으로 활동하면서 이 기구의 한계와 자신의 입지에 대해 안타까움을 토로하였다.입의(立議)는 처음부터 좌우협공의 험악한 기류 속에 크지 못한 출발을 하였다. 합작의 좌방 수석인 여운형 씨는 민주의원 당시의 태도대로 종시 불참하였고, 김규식 박사도 자신의 불참을 상당 고집하였으나 형세 그리 될 수 없었고, 나도 동지를 보내고 자진 사퇴키로 하였으나 사정 역시 허용되지 않았다. (주석 3)주석1> <선집(2)>2> 강영철, 앞의 책.3> <선집(3)>.