좌우합작 노력했으나

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덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

정국이 신탁통치 문제를 둘러싸고 찬탁·반탁으로 크게 갈리면서 수습책으로 좌우합작론이 제기되었다. 모스크바 3상회의 결정으로 한반도문제 해결을 위해 1946년 3월 20일 열린 미·소공동위원회는 미국측 수석위원 아놀드 소장, 소련측 수석위원 노티코푸중장이었다.국내에서는 김구·김규식 등 좌우합작과 남북협상론, 이승만과 한민당의 단독정부 수립론, 여기에 미·소의 대립으로 미·소공동위원회는 공전을 거듭하고 있었다. 안재홍은 좌우합작을 강력히 주장했다. 서울중앙방송에서 합작의 필요성을 역설했다."좌우합작이 어찌해서 필요하고 또 긴급한가. 그것은 임시 정부를 빨리 만들어야 우리의 건국 사업이 비로소 궤도를 타고 나아가게 되는 것인 까닭입니다. 고쳐 말하자면 이렇게 긴급한 임시정부를 만드는 데는 좌우합작에 말미암아 민족 총의를 한 데 묶는 것이 선결 요향으로 된다는 것입니다." (주석 1)1946년 7월 10일 좌우합작위원회가 결성되었다. 그는 우익측의 대표단에 선임되었다.대표단우측 : 김규식, 원세훈, 안재홍, 김봉준, 최동오좌측 : 여운형, 허헌, 정노식, 이강국, 성주식비서국우측 : 영문 비서 김진동, 한문 비서 송남헌좌측 : 영문 비서 황진남, 한문 비서 김세용양측은 회합을 거듭하면서 10월 7일 위원회의 명의로 7개항을 발표했다.1. 조선의 민주 독립을 보장한 3상회의 결정에 의하면 남북을 통한 좌우합작으로 민주주의 임시정부를 수립할 것.2. 미·소공동위원회 속개를 요청하는 공동성명을 발표할 것.3. 토지개혁에 있어 몰수·유조건몰수·체감매상 등으로 토지를 농민에게 무상으로 분여하며, 시가지의 기지 급 대건물을 적정 처리하며, 중요 산업을 국유화하여 사회 노동법 급 정치적 자유를 기본으로 지방 자치제의 확립을 속히 실시하며, 통화 및 민생 문제 등등을 급속히 처리하여 민주주의 건국 과업 원수에 매진할 것.4. 친일파·민족반역자를 처리할 조례를 본 합작위원회에서 입법 기구에 제안하여 입법 기구로 하여금 심리 결정하여 실시케 할 것.5. 남북을 통하여 현 정권하에 검거된 정치 운동자의 석방에 노력하고 아울러 남북 좌우의 테러적 행동을 일체 즉시로 제지토록 노력할 것.6. 입법 기구에 있어서는 일체 그 권능과 구성 방법, 운영 등에 관한 대안을 본 합작위원회 에서 작성하여 적극적으로 실행을 기도할 것.7. 전국적으로 언론·집회·결사·출판·교통·투표 등 자유를 절대 보장되도록 노력할 것. (주석 2)그는 좌우합작으로 조국의 분단을 막고자 노력했다. 하지만 이승만과 한민당 등 분단세력의 책동을 막아내지 못하고 말았다. 6월 3일 정읍발언에서 분단정부 수립을 지지한 이승만은 방송 연설에서 "좌우합작은 반드시 극좌 극우를 다 배척하고... 대중·공생·만민 공화하는 신민주주의의 국민 국가를 만드는데 그 목표를 두어야 한다."고 거듭 역설했다.결국 좌우합작위원회는 약세화된 여운형 계열과, 한민당을 탈퇴한 원세훈 계열, 국민당의 안재홍 계열, 그리고 군소 정당과 사회 단체 밖에 규합되지 못한 채로 좌익과 우익의 파도 같은 협공의 대상이 되지 않을 수 없었다. 좌우합작 운동의 목적을 통일 민주 정부 수립을 위한 기초로서의 온건 세력의 총망라라고 한다면 그 결과는 그리 만족할 만 한 것이 못 되었다. 민세의 노력은 또 다시 좌절되었으나, 이는 통일 민족 국가 수립운동의 일환으로 이해되어야 할 것이다. (주석 3)주석1> <동아일보>, 1946년 10월 8일치.2> <선집(2)>.3> 강영철, 앞의 책.