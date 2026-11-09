우리는 전례 없는 무존중과 마주하고 있다

큰사진보기 ▲왜 우리는 갈수록 외톨이가 되는가 ⓒ 셔터스톡 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난해 한병철 교수는 '스페인의 노벨상'이라고 불리는 '아스투리아스 공주상'을 받았다. ⓒ 아스투리아스 공주상 재단 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲한병철, <피로사회> ⓒ 문학과지성사 관련사진보기

준비운동 없이 100m 달리기 경주 출발선에 선 기분이 들 수 있다. 그 의미를 골똘히 헤아려야 하는 개념들이 처음부터 폭우 쏟아지듯 등장하기 때문이다. 그 어려움을 견뎌내며 집중해서 보다 보면, 흥겨운 '철학 개념' 합주 소리가 들린다. 거장들의 소름 돋는 길거리 즉흥 합주 같은 철학 에세이집이다. 틀에 매이지 않아 더 감동적이다. 존 롤스, 아감벤, 한나 아렌트, 칸트, 니체, 하이데거 등이 주요 합주자이고, 이들을 불러낸 이는 <피로사회>로 잘 알려진 재독 철학자 한병철 교수다.한 교수의 최근 저서 <존중 없는 사회> 얘기다. 독일어로 집필된 책이 한국어로도 번역되어 '간디서원'에서 출간되었다. 책은 시대 진단과 처방이 담긴 대체 불가의 '철학 개념' 연주다. 초대된 거장들도 잊고 있던 그들의 장점을 끌어내는 저자의 합주 솜씨는 타의 추종을 불허한다.예를 들면 이렇다. 롤스의 '정의론'(첫 번째 이야기에서 소개) 하면, 대부분 '공정으로서의 정의', '원초적 입장', '무지의 베일' 등을 먼저 떠올린다. 그런데 저자는 '질서 정연한 사회'와 '자기 존경'을 부각한다. 곧이어 그것들을 '성과사회' 및 '존중 투쟁'과 대비한다. 이 대비의 긴장 속에서, '산 채로 죽어야 하는 삶'이 양산되는 현재의 야만적 모습이 가감 없이 드러난다.긴장을 더 높이기 위해 저자는 '분자적 내전'을 말한 한스 엔첸스베르거를 초대한다. 이를 통해 본성처럼 되어버린 무존중(Respektlosigkeit)에 중독된 사람들이, 일종의 자가면역 질환자로 살아가고 있다는 사실이 폭로된다.'그럼, 결국 파국을 맞아야 한다는 건가?' 이런 생각이 들 때쯤, 저자는 '상호 존중의 음향공동체'를 말하는 리처드 세넷을 불러들여 희망을 시사하며 첫 합주를 마친다. 먼지 쌓인 서재에서 잠자고 있던 롤스가 생동감 넘치는 얼굴로 우리에게 다가오고, '사회에서 출발했으나 사회를 떠나있던 철학'이 사회로 돌아오는 순간이다.하나 더 보자. 칸트 '도덕 형이상학의 기초'(여섯 번째 이야기에서 소개)의 경우, '경험 독립적인 이성의 사실'과 '경험 초월적 도덕법칙'을 가장 먼저 생각하는 게 보통이다. 그런데 저자는 흥미롭게도 칸트가 '가격과 존엄을 구별하는 것'에 주목한다.이를 실마리로 경험 초월적 세계에서 도덕철학을 정립한 칸트가 합주 무대(현실 세계)로 소환된다. '인간을 수단으로 취급해서는 안 되며, 그 자체 존엄한 가치를 지닌 목적으로 대해야 한다'는 칸트 도덕철학의 세계와 자기 자신마저 상품으로 소비해 버리는 현대 소비사회가 저자의 빼어난 솜씨 덕에 삐걱거림 없이 선명하게 대조되는 합주가 진행된다.이를 통해 진짜 존경이 무엇인지 아는, 도덕적 존엄의 존재로서의 인간이 현실 세계에 사뿐히 내려앉는다. 초월적 이성 세계에 매몰된 사람들에 의해 그 세계 교주처럼 추앙되던 칸트가 특유의 온화한 모습을 하고 광장으로 나와 대중의 손을 잡는 모습이 떠올려지는 연주다.책을 관통하는 키워드는 '사회 위기'이다. 무존중은 가장 뚜렷한 징후(sign)다. 사회 위기, 무존중은 늘 있었던 것 아니냐고 반문할 수 있다. 문제는 지금 우리는 전례 없이 강력하고 광범위한 무존중과 마주하고 있다는 점이다.오늘날의 위기는 사회 자체의 붕괴를 떠올리게 하는 위기다. 말하자면 "오늘날 사회는 점점 더 서로 화해할 수 없는, 적대적으로 대립하는 집단들로 분열하고 있다."(65쪽) 타자 지우기, 수치심 상실, 본보기 폐기, 존경 소멸, 공론장의 퇴락, 권위의 위기 등도 무존중 못지않은 사회 위기의 심각한 징후들이다.책은 이 위기의 두 근원을 명시적으로, 또 암시적으로 지적한다. 신자유주의 체제가 그 하나다. 다른 하나는 디지털화, 알고리즘 지배, 소셜미디어 및 AI 사용 등의 이면에 자리하고 있는 첨단 기술(기업)이다. 이로부터 야기된 상황의 언급도 명시적인가 하면 다른 한편으론 암시적이다. 주요 문장들을 옮겨보면 다음과 같다."신자유주의 체제는 인간을 낱낱으로 고립시킨다."(19쪽) 신자유주의 체제의 "존중을 얻기 위한 무자비한 투쟁"은 "사회의 뿌리를 뒤흔든다."(20쪽) "디지털화"는 "존중의 공간을 파괴한다."(108쪽) "디지털화가 공론장의 퇴락을 조장"했고, "완전한 거리 상실과 무존중이 판치는 사회적 공간을 등장"시켰다(129쪽). "소셜미디어는 지금까지 전승되어 온 문명화된 태도의 규칙들이 통용되지 않는 공론장을 만들어낸다."(154쪽) "권위가 없다면 사회는 해체된다."(165쪽) "정보 중심지배체제의 알고리즘 지배에서는 명백하게 선언된 권위가 필요하지 않다."(167쪽)저자는 비전으로 '타자에 대한 존중의 정치', 즉 "우정의 정치"(83쪽)를 제안한다. 이는 "함께-존재", "함께-나누는 존재"(84쪽)의 삶을 실천하는 정치다. 이에 대해 "묘하게 모호하다(merkwürdig unklar)"는 지적이 있다(<독일라디오문화 Deutschlandfunk Kultur>, 서평). 그런데 그것은 '시'를 정량적 사고의 틀로 읽으려는 것일 수 있다.우정의 정치는 '미적 가상'의 지평이 열리고, '시적 상상력'의 공간이 펼쳐지는 데서 움트고 성장한다. 책의 '함께-철학 개념-연주'는 '존중 없는 시대 진혼곡'의 합주이자 '새로운 존중 시대 찬가'의 합주다.필자에게 놀라운 게 많았지만 지면 관계상 두 개만 언급한다. "진짜 인간적인 것은 필수적이지 않은 것, 즉 사치에서 나온다"(48쪽)고 하는 대목에서, 처음엔 눈과 귀를 의심했다. '진짜 인간적인 것'의 의미와 '사치'의 의미가 상충하는 것 같아서 곱씹었다."곤궁과 필요를 의식적으로 외면하는 것이 사치의 본질(48쪽)"이라는 저자의 말이 단순 회피의 '외면'이 아니라 의식적 결단의 '벗어남'을 말하는 거구나, 그것도 일회적 벗어남이 아니라 몸에 배서 자유로워지는 수준의 '벗어남'을. 그런 사치를 말하는 거였어! 생각이 이에 이르자, 정신이 번쩍 들었다.다음은 "가치는 수직적 질서에서 속한다"(97쪽)고 하면서 수직적 질서를 강조하는 부분이다. 낯설고 당혹스러웠다. 비워있는 부분은 채워가며 저자의 생각을 찬찬히 좇았다. '수직적 질서'라고 하면 우리는 보통 군대 조직, 기업의 직급 질서 등을 떠올린다. 그리고 그때 그 질서에 물리적 힘의 발휘, 그것도 타율적이고 강제적인 물리적 힘의 발휘는 빼놓을 수 없는 거라고 생각한다.이에 반해 저자가 말하는 수직적 질서는 타율적, 강제적 힘에 의한 질서와 무관하다. 그것은 존중의 행위가 펼쳐지는 자율의 수직적 질서이다(도덕적 행위, 이상을 향해가는 진보의 발걸음, 본보기를 좇는 삶 등의 질서). 그런데 신자유주의 체제, 디지털화 등은 그 수직적 질서를 계속 허문다. 상품의 이름으로, 이용 가능화라는 이름으로 모든 것을 수평적 질서 내에 거주하게 만든다.이를 통해 결국 자율의 수직적 질서에 기초한 "존중의 공간을 파괴한다."(108쪽) 이를테면 관심과 좋아요! 의 횟수에 목을 매는 생존 게임이 사회를 지탱해 온 '존중의 행위'를 대신하게 되었다는 것이다. 저자의 이러한 생각을 확인하는 순간 필자는 또다시 놀라지 않을 수 없었다.한편 풍부한 옮긴이(정창호)의 주석, 그리고 책 내용을 명료하게 요약 정리해서 담은 옮긴이 글('디지털 시대의 철학')이 눈에 띈다. 철학 개념에 익숙하지 않은 독자들을 위한 출판사 측의 배려로 판단된다. 공론장에 대한 저자의 언급 역시 필자에게 매우 놀라운 내용이었음에도 그것에 대해 여기서 별도로 언급하지 않은 이유이다. 또 추후 저자와의 인터뷰가 포함된 특별판을 기대하게 하는 이유이기도 하다./ 경기대 교양학부 교수