'신탁통치 반대선언(문)' 지어

경술국치 이래 36년에 우리는 다시 민족적 치욕과 조국에 위기에 다닥뜨렸다. 모스크바 3상회의에서 결정된 한국신탁통치안을, 즉 그것으로 8.15 이후 우리들의 환희와 광명의 감격은 또 다시 실망과 암흑의 구렁으로 몰아넣게 되었고, 연합국에 대한 신뢰와 감사조차 회의와 불안 속에 덮이려고 한다.



여기에서 우리는 전 3천만 민중의 총의를 통일 집결하여 신탁통치 반대운동을 전면적으로 전개함을 요청한다. 즉 '탁치' 반대는 민족해방운동으로서의 독립운동의 재출발이다. 모든 계급적 당파적 국견(局見)을 단연 파기하고 각자가 허심탄회한 견지에서 통일건국과 건국구민의 유일한 노선으로 매진키로 하자.



1905년(을사) 일본의 한국감리와 1910년(경술) 한국의 복몰은 우리가 국제적으로 전연 고립한 중에서 제국주의 일본의 독단 하에서 결행되었고, 영제국은 영일동맹에서, 제정러국은 포츠머드 강화조약에서, 미합중국은 동 포츠머드 조약에서 간언자로서 각각 일본의 포악한 침략을 지지 혹 방관할 밖에 없었고, 욕치관계를 가진 중국은 그 자위에 급급하여 거의 빈사한 상태에서 전후 반세기에 가까운 항쟁을 하여 왔었다.



우리는, 당시 한국의 쇠퇴와 타성적인 국제관계는, 그로써 오늘날의 연합국에 대한 우호를 상할 바 아닌 것을 잘 안다. 그러나 오늘날 연합국은, 공전한 희생으로서 국제 파쇼를 격쇄한 숭고한 초일념에 돌아보고, 카이로선언과 상황회의에서 작성된 국제헌장에 의하여 국제적으로 공약된 한국의 독립을 즉시 촉성키에 전력을 다하지 아니하고, 만일 '신탁통치' 문제로서 1905년의 과오를 거듭하는 경우에는 일본제국주의 40년 간의 침략에 인한 전동방과 전세계적 불행을 재연출하는 화근을 만드는 결과로 될 것이 명백하다.



제1차 세계대전에서 미국이 공약한 '민족자결'과 '비병토(非倂土)' 등 원칙을, 베르사유평화회의에서 협상측의 구주열강이 위반하였으므로 인하여, 제2차 대전이 마침내 발발하는 화인을 지었다. 이번에 모스크바 3상회의에서 구주의 수국은 다시 미국과의 공약한 바를 위반하여 제3차 세계대전의 화근을 되풀이 하는 파국에 빠질 것이니, 이는 4개국의 책임있는 정치가 및 그 민중들이 함께 심대한 사고로서 미리부터 방지할 것을 요할 터이다.



한국의 문제는 물론 그 독자적인 제위에서만 결정됨이 아니요, 전국제적 관계에서 파악 인식함을 요한다. 한국민족의 철저 해방과 그의 완전 자주독립은 전동방평화와 세계의 안녕 상에 없지 못할 중대한 요점인 것을 잊어서도 안 된다.



우리에게 민족불통일로서 원과를 삼는가? 북위 38도선을 살피고 남북 양단 점령에서 야기된 사상적 당파적 약간의 혼란은 그 장벽의 철폐 및 교통 행정 등의 통일로서 즉시 해제될 것이다.



우리에게 자립의 힘이 없는 것을 의심하는가? 과거 수십 세기 동안 사상(史上)에 뚜렷이 나타난 우리들의 북방대륙과 동남해양의 제민족의 부단한 침략을 열정으로서 방지하면서 조국과 동포를 영구히 수호하여온 강인하고 자제력이 부한 생생한 역사와 전통은, 넉넉히 독립자주의 실력을 보유하고 있음을 입증할 것이다.



우리에게 남북통일과 자주독립과 산업경제의 재건설과 국방무장의 정비 등으로서 하여, 동방의 아니 세계구성의 독립국가로서 참여케 하여 세계평화의 일반의 분단국가로서 확립 하게 함을 금차 대전에 있어서의 방심함을 허치 않는 주요 과제가 아니면 아니 될 것이다.



우리는 모든 잔로한 국제추수주의자와 극좌적인 신사대주의자들의 휀소한 잡음을 극복하면서, 전3천만이 통일건국과 건국구민의 대의에서 일치단결하여, 이 신탁통치 반대와 자주독립 완성의 날까지 모든 신축성과 대응성에 걸맞는 국민운동을 추진 전개 및 완성함을 요한다.



동포여, 뭉쳐라. 신탁통치 반대 국민총동원위원회의 깃발 아래로, 그리고 봉화를 들어라. 우리는 첫째로, 우리들 자신을 철저 해방시켜야 한다. 둘째, 전세계를 제3차 세계대전의 위기에서 건져내자. (주석 1)

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

신탁통치를 둘러싸고 정파간에 격렬한 대립상을 보이고 있던 1946년 1월 신탁통치반대국민운동중앙위원회(중앙위)가 그에게 '신탁통치반대선언'을 의뢰하였다. '중앙위'는 1945년 12월 28일 조직되었다. 위원장 권동진, 부위원장 안재홍·김준연이다. 이 선언문은 당시 언론과 많은 국민의 관심을 모았다.주석1> <선집> (2).