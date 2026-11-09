밥 먹으러 갔다 만난 예술... "음식과 미술의 공통점은"

큰사진보기 ▲김지선작가 '예술은 누구나 할 수 있다는 생각. 그가 작가로서 출발할 때 품었던 이 문장은 지금도 변하지 않았다' ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"예술은 누구나 할 수 있다고 생각해요. 작품을 보기 위해 일부러 전시장을 찾아가는 것도 좋지만, 일상에서 자연스럽게 예술을 접할 수 있으면 더 좋겠다고 생각했어요."

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"제가 미술을 시작한 이유도 예술은 누구나 할 수 있다는 생각 때문이었어요. 아이들을 가르치면서도 미술이 특별한 재능을 가진 사람만 하는 것이 아니라는 걸 보여주고 싶었죠."

"기본이 잘 지켜져야 마지막 결과도 좋아진다고 생각해요. 재료가 조금만 달라져도 음식의 결과가 달라지잖아요. 그래서 신선한 재료를 사용하고 기본을 지키는 것을 가장 중요하게 생각해요."

"저도 어려운 작가 생활을 해봤잖아요. 전시하더라도 작가들이 실질적으로 얻어갈 수 있는 것이 있으면 좋겠어요. 공간을 통해 작가들이 수익을 만들고, 전시와 연결된 교육 프로그램으로 아이들도 부담 없이 예술을 경험했으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲김지선 작가, 폐인,그리고 까마귀 ⓒ 송정훈 기자 관련사진보기

"저는 일반적인 길을 따라가는 걸 별로 좋아하지 않아요. 남들이 흉조라고 생각하는 까마귀가 저한테는 행운의 새가 된 것처럼, 조금 다른 시선으로 바라보는 걸 좋아해요."

"저는 함께하는 사람들의 장점을 찾아서 서로 좋은 영향을 주도록 하는 편이에요. 각자가 잘하는 것을 인정하고 그 가치를 살릴 수 있는 구조를 만들고 싶어요. 나중에는 제가 해외에 나가 있어도 이 공간이 잘 운영될 수 있었으면 좋겠어요."

사람들은 예술을 어디에서 만날까. 미술관이나 갤러리, 공연장처럼 특별한 장소를 떠올리기 쉽다. 하지만 작가 김지선은 조금 다른 생각을 한다. 밥을 먹으러 온 식당에서 작품을 만나고, 커피 한 잔을 마시다가 예술을 경험할 수 있다면 어떨까.그가 운영하는 공간은 음식과 전시, 문화예술 체험이 공존하는 복합문화공간이다. 겉으로는 식당과 카페의 모습을 하고 있지만, 그 안에는 작가 김지선이 오랫동안 품어온 예술에 관한 생각이 담겨 있다.8일 인천 구월동 랑꽁팩토리에서 그 생각에 대해 들어봤다.김지선 작가와의 대화는 미술을 시작한 계기부터 지금의 공간을 만들기까지의 이야기로 이어졌다.김 작가는 1985년생으로 인천예술고등학교를 졸업하고 성신여자대학교에서 미술을 전공했다. 대학원 과정까지 이어가며 작품 활동에 몰두했다. 대학원에 다니던 시절에는 한 해 10회의 전시를 채우겠다는 목표를 세웠다.작품을 만들고 전시하는 일이 삶의 중심이었던 시기다. 이후 부천 갤러리에 소속 작가로 활동하면서 현실적인 고민도 시작됐다.작가로 살아간다는 것은 생각보다 많은 비용이 필요했다. 작업실과 전시 공간이 주어져도 작품을 제작할 재료비와 생활비를 해결하는 일은 별개의 문제였다.갤러리 카페에서 아르바이트하기도 했지만 작업을 지속할 만큼의 수입을 얻기는 어려웠다. 결혼을 준비하던 시기에는 집에서 아이들을 가르치며 미술교육을 시작했다. 생계를 이어가면서도 작품 활동과 전시는 놓지 않았다.그렇게 작가와 교육자의 역할을 병행하던 중 한 가지 생각이 구체화했다. 작업실과 카페, 전시장이 한 공간에 있는 복합문화공간을 만들고 싶다는 것이었다.그는 뜻을 같이하는 사람과 함께 공간을 마련했다. 1층은 식사와 카페 공간으로, 2층은 작업실과 전시장으로 운영하는 형태였다. 하지만 문을 연 직후 코로나19가 찾아왔다.예상하지 못한 위기였다. 공간 운영은 어려워졌고 새로운 수익원을 찾아야 했다. 미술 재료를 직접 제작해 온라인으로 판매하는 스마트스토어도 운영했다.미술만으로 공간을 유지하기 어렵다는 현실을 받아들이면서 요식업에도 본격적으로 발을 들였다.김 작가에게 음식은 단순히 수익을 위한 사업만은 아니다.그는 요리를 전문적으로 공부한 사람은 아니지만, 음식을 만드는 과정에서 자신만의 원칙을 세웠다. 좋은 재료를 사용하고 기본적인 손질과 조리 과정을 정확하게 지키는 것이다.채소의 신선도부터 재료의 크기와 규격, 소스의 제조 방식까지 일정한 기준을 유지한다. 누가 주방에서 일하더라도 같은 결과물을 만들어낼 수 있도록 과정을 체계화하는 데 집중한다.그의 설명을 듣다 보면 음식과 미술이 서로 다른 영역에 있는 것만은 아니라는 생각이 든다. 재료를 고르고, 손질하고, 조합해 하나의 결과물을 완성한다는 점에서 창작의 과정과 닮아 있기 때문이다.그는 현재 공간에서도 음식과 전시가 자연스럽게 어우러지기를 바란다. 전시를 보러 온 사람이 식사하고, 식사하러 온 사람이 작품을 만나는 것. 그렇게 예술과 일상의 경계를 조금씩 허물어가는 것이 그의 목표다.특히 경제적인 이유로 전시 기회를 얻기 어려운 작가들에게 도움이 되는 공간을 만들고 싶다는 생각도 갖고 있다.김 작가의 작가명은 '랑'이다. '너와 나'를 연결한다는 의미를 담았다. 큐레이터와 도슨트 활동을 경험하면서 작품을 설명하는 사람과 관객 사이의 소통이 쉽지 않다는 것을 느꼈고, 보다 직관적으로 다가갈 수 있는 작업을 고민하다 선택한 이름이다.그의 작품에서 가장 눈에 띄는 소재는 신체다. 언어와 문화가 달라도 누구나 가지고 있는 공통의 존재라는 점에서 신체를 소통의 매개로 삼았다.뇌와 대장, 소장 등 인체 내부 장기를 조형 작업으로 표현하고, 시각과 청각, 후각 등 감각기관에 주목한 설치 작업도 이어가고 있다. 대학원 졸업 작품에서 인체 장기를 상품처럼 진열한 가상의 마켓을 구상했던 것도 이러한 관심의 출발점이다.최근에는 자신의 삶을 투영한 '폐인', '장인', '코인' 등의 작업으로 표현 영역을 넓히고 있다. 20대의 방황했던 시간과 현재의 삶, 미래에 대한 욕망을 각기 다른 소재와 이미지로 풀어낸다.익숙한 신체를 낯설게 바라보게 하고, 개인의 경험을 보편적인 이미지로 확장하는 것. 김 작가가 추구하는 작업은 결국 언어와 문화의 차이를 넘어 사람들과 소통하려는 시도다.공간 곳곳에는 까마귀 이미지가 자리하고 있다.우리나라에서는 까마귀를 불길한 새로 여기는 경우가 많지만, 김 작가에게 까마귀는 행운의 상징이다. 공간이 있는 동네에 까마귀가 그렇게 많은 줄 몰랐는데, 까마귀가 울던 날이면 유독 장사가 잘됐다는 것이다. 그 경험이 쌓이면서 까마귀는 어느새 공간을 대표하는 마스코트가 됐다.그의 작품과 공간 운영 방식에도 이런 태도가 반영돼 있다. 미술과 음식, 전시와 카페처럼 서로 다른 영역을 한곳에 모으는 시도 자체가 기존의 틀에서 벗어나려는 선택이기도 하다.김 작가가 그리고 있는 미래는 지금보다 넓은 세계에 있다.현재 운영하는 공간을 자신이 자리를 비워도 안정적으로 돌아갈 수 있는 구조로 만들고, 해외를 오가며 작가 활동과 사업을 병행하고 싶다는 것이다.관심을 두고 있는 나라는 호주와 프랑스, 캐나다다. 호주는 개인적으로 좋아하는 곳이고, 프랑스는 디저트 문화에 대한 관심이 있다. 캐나다는 예술교육이 활발하다는 점에서 복합문화공간 운영 가능성을 생각하고 있다.그가 꿈꾸는 것은 단순히 해외에 매장을 여는 일이 아니다. 각 지역의 문화와 예술을 연결하고, 그 안에서 새로운 작업과 사업을 만들어가는 삶이다.함께 일하는 사람들의 장점을 살리고 각자의 능력을 존중하는 조직도 만들고 싶다. 구성원들이 원하는 문화생활을 지원하고, 때로는 여행 기회도 제공하는 회사다.현재 공간의 상호도 '랑마켓'으로 변경하는 것을 구상하고 있다. 하나의 브랜드 안에 다양한 제품과 사람들이 함께하는 마켓처럼, 여러 분야의 예술가와 창작자들이 모여 각자의 능력을 발휘하는 공간을 만들겠다는 생각이다.작가 김지선은 미술을 하면서 생계를 고민했고, 생계를 위해 시작한 일이 다시 예술의 영역으로 확장되는 경험을 하고 있다.그에게 음식은 또 다른 창작이고, 공간은 작품을 보여주는 전시장인 동시에 사람들을 연결하는 매개다.예술을 일상으로 끌어들이려는 그의 시도가 어떤 모습으로 성장할지는 아직 알 수 없다. 다만 분명한 것은 그가 정해진 하나의 길에 머무르기보다 새로운 가능성을 찾아 계속 움직이는 작가라는 사실이다.예술은 누구나 할 수 있다는 생각. 그가 작가로서 출발할 때 품었던 이 문장은 지금도 변하지 않았다. 다만 이제는 작품을 넘어 음식과 공간, 그리고 사람들과의 관계 속에서 그 생각을 실천하고 있다.