그때는 통제, 지금은 경쟁… 학생들은 정말 자유로워졌을까

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큰사진보기 ▲행사 포스터 ⓒ 김성윤 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양주민자치포럼 대표다. 주민자치와 마을공동체, 사회적경제, 지역사회 혁신을 주제로 글을 쓰고 있다

지난 11월 7일 서울 종로구 전태일기념관에서 97주년 학생의 날(학생독립운동기념일) 기념행사 '기억하고, 이어가고, 다시 꿈꾸다'가 열렸다. 고운동지회와 청소년인권운동연대 지음이 공동주최한 이날 행사는 과거 학생운동의 역사를 기억하고, 오늘날 청소년의 삶과 권리를 함께 이야기하기 위해 마련됐다.행사 2부 '이음의 시간'은 과거와 현재의 학생들이 무엇에 맞서고 있으며, 어떤 학교와 사회를 꿈꾸는지 함께 이야기하는 토크콘서트로 진행됐다. 고등학생운동을 경험한 김성윤과 황철우(서울지하철노동조합), 청소년인권운동가 공현(청소년인권운동연대 지음), 현재 청소년운동에 참여하고 있는 윤건우(토끼풀)가 패널로 참여했다. 서로 다른 시대를 살아온 네 사람은 학생의 날에 대한 기억부터 입시 중심 교육과 학생인권, 청소년의 사회 참여와 연대에 이르기까지 다양한 주제를 놓고 이야기를 나눴다."학생들은 공부만 해야 하는 존재일까?"토크콘서트에서 오간 이야기는 하나의 질문으로 모였다. 학생은 어른들이 정한 규칙과 교육제도를 따라야 하는 존재인가, 아니면 자신의 삶과 학교, 사회의 변화를 함께 만들어 가는 주체인가. 30여 년의 세월을 사이에 둔 과거와 현재의 학생들은 서로 다른 경험 속에서도 이 질문을 공유하고 있었다.김성윤에게 학생의 날은 학생들이 자신의 목소리를 내는 일이 얼마나 어려웠는지를 보여주는 기억이다.1990년 그는 학생운동 열사 심광보의 삶을 다룬 연극을 기획했다. 대본을 쓰고 연출을 맡아 준비한 작품이었다. 11월 3일 보라매공원에서 열기로 했던 학생의 날 행사는 경찰과 교육당국의 제지로 무산됐다. 장소를 중앙대로 옮겨 다시 추진했지만 이마저도 막혔다. 결국 11월 중순 한국기독학생회(KSCM) 회관에서 '불어라 참교육의 바람이여'라는 제목으로 연극을 무대에 올렸다.그가 느꼈던 분노는 단순히 행사가 무산된 데서 비롯된 것이 아니었다. 1929년 광주학생독립운동을 기념하는 날조차 학생들이 모여 이야기하고 행동하는 것을 허용하지 않는 현실이 부당했다. 식민지 시기 차별과 불평등에 맞서 싸웠던 학생들의 역사를 기념하면서도, 정작 오늘의 학생들은 어른들이 정한 규칙을 따르고 공부에만 집중해야 하는 존재로 취급되고 있었다.황철우도 학교에서 학생의 날을 기념하거나 그 의미를 배운 기억이 거의 없었다. 고등학교 3학년 때 학생회장을 맡고 나서야 학생의 날을 알게 됐다. 역사적 의미를 찾아본 뒤 학교 게시판에 포스터를 붙였지만, 학생부 교사는 정치적인 일이라며 제지했다. 그는 그 경험을 통해 학생의 날이야말로 학생들이 자신의 목소리를 내는 날이라는 사실을 깨달았다고 했다.공현은 고등학교 3학년 때 청소년인권운동을 시작하면서 학생의 날을 알게 됐다. 당시 청소년인권단체들이 '두발자유', '학생회 법제화' 등의 문구가 적힌 배지를 만들어 배포했고, 그도 학교에서 배지를 나눠주며 학생들과 만났다. 학생의 날을 계기로 두발 자유와 학생인권을 이야기하고 거리 집회와 문화행사에도 참여했다.현재 고등학생인 윤건우는 이번 행사를 준비하면서 처음 학생의 날을 알게 됐다고 말했다. 학교에서 학생의 날을 기념하거나 특별한 교육을 받은 기억도 없었다.같은 학생의 날을 두고도 세대별 경험은 달랐다. 과거에는 기념행사를 열려는 시도 자체가 통제됐다면, 오늘날에는 학생의 날이 학교와 청소년의 일상에서 존재감 없이 지나가고 있었다.대화는 자연스럽게 입시와 학교생활의 문제로 이어졌다.김성윤은 과거에도 성적과 대학 진학이 학생들의 삶을 강하게 규정했다고 돌아봤다. 학생인권이나 학교 민주주의를 이야기하는 일은 공부와 무관한 것으로 여겨졌고, 때로는 해서는 안 될 일처럼 취급되기도 했다고 지적했다.황철우는 최근에는 학생인권에 대한 인식이 높아졌지만 교육 경쟁이 '공정성'이라는 말로 정당화되는 현실을 짚었다. 학생들은 한 줄로 세워지고 대학 서열에 따라 평가받는다. 경쟁에서 벗어나 다른 방식의 교육을 말하면 오히려 불공정한 일처럼 받아들여지기도 한다. 그는 이러한 능력주의와 경쟁 중심의 교육이 학생들을 서로 협력하는 존재가 아니라 각자 살아남아야 하는 존재로 만들고 있다고 보았다.윤건우의 문제의식은 한 걸음 더 나아갔다. 오늘날 청소년들은 한국의 고등학교 생활과 수능 중심 교육에 막연한 불만을 갖고 있지만, 그 불만이 구체적인 문제 제기나 대안으로 이어지는 경우는 많지 않다는 것이다. 학교의 문제를 개인 교사나 특정 집단의 탓으로 돌리거나, 경쟁을 당연한 현실로 받아들이기도 한다. 불만은 있지만 무엇을 바꿔야 하는지 함께 고민하고 행동하는 힘은 약해지고 있다는 진단이다.공현은 학생의 날 활동이 입시와 성적 중심의 학교생활에 작은 숨통을 틔워주는 역할을 했다고 설명했다. 학생의 날이라는 역사적 계기가 있었기에 학교와 교육의 문제를 이야기하고 학생인권을 요구할 명분을 얻을 수 있었다는 것이다.과거와 현재의 학생운동은 활동 방식에서도 차이가 있다. 과거에는 비밀 모임을 만들고 유인물을 배포하거나 거리 집회에 나서는 방식으로 학생들의 목소리를 모았다. 지금은 학생인권에 대한 인식도 달라졌고 온라인을 통한 연결과 소통도 가능해졌다.그러나 학생들이 자신의 삶에 영향을 미치는 문제를 스스로 결정하고 바꿔 나갈 수 있어야 한다는 요구는 여전히 유효하다.윤건우는 과거보다 눈에 보이는 폭력은 줄었지만, 학생들이 경쟁과 순응을 당연하게 받아들이는 보이지 않는 억압은 여전히 존재한다고 지적했다. 더 나은 학교와 사회를 상상하고 함께 바꿀 수 있다는 믿음이 약해지고 있다는 점도 우려했다. 학생들의 불만이 연대와 변화의 힘으로 이어지기보다 무력감이나 혐오로 향할 수 있다는 것이다.황철우 역시 과거에는 학교와 동네를 중심으로 친구들과 관계를 맺고 함께 활동하는 경험이 많았지만, 지금은 고립과 단절이 커지고 있다고 보았다. 성적이나 경쟁에서 밀려난 사람들, 소수자와 사회적 약자를 향한 혐오에 맞서려면 청소년들이 서로의 삶에 관심을 갖고 연대하는 경험이 필요하다고 강조했다.과거와 현재의 차이를 이야기하면서도 패널들이 공통으로 주목한 것은 학생들이 스스로 생각하고, 서로 연결되며, 함께 행동할 수 있는 힘이었다.김성윤은 학생들이 단지 배우고 성장하는 존재에 머물러서는 안 된다고 말했다. 자신의 삶을 고민하고, 학교와 사회의 문제에 질문을 던지며, 잘못된 현실을 바꾸는 주체가 되어야 한다는 것이다.그는 과거 고등학생운동에 참여했던 시간을 후회하지 않는다. 다만 학교와 사회를 바꾸겠다는 큰 목표에 몰두하느라 정작 자신의 삶과 가족, 친구들의 삶을 충분히 살피지 못했던 점은 아쉽다고 돌아봤다.그래서 오늘의 청소년들에게 전하고 싶은 이야기가 있다. 세상을 바꾸는 일 때문에 자신의 삶을 뒤로 미루지 않았으면 한다는 것이다. 자신의 삶을 소중히 여기고, 곁에 있는 사람들과 관계를 맺으며, 함께 살아가는 세상을 더 나은 곳으로 바꾸는 일은 서로 다른 일이 아니기 때문이다.학생의 날은 과거 학생운동을 기념하는 날에 그치지 않는다. 학생들이 어떤 삶을 살고 싶은지, 어떤 학교와 사회를 만들어 가고 싶은지 질문하는 날이기도 하다.학교에서 학생들의 의견을 듣고 함께 결정하는 일, 친구의 어려움을 살피는 일, 마을의 문제를 함께 고민하고 해결하는 일도 민주주의를 실천하는 과정이다. 민주주의는 교과서 속 제도나 투표에만 머무는 것이 아니라, 자신과 다른 사람의 삶을 존중하고 함께 결정하는 일상에서 시작된다.30여 년 전과 지금의 학교는 분명 달라졌다. 그러나 학생들이 교육의 주체로 존중받고 있는지, 자신의 삶과 사회의 변화를 스스로 결정할 수 있는지는 여전히 물어야 할 질문으로 남아 있다.과거의 학생운동 세대와 오늘의 청소년이 만난 자리에서 확인한 것은 세대의 차이만이 아니었다. 자유와 평등, 인간의 존엄, 연대와 참여라는 가치는 여전히 이어지고 있었다.자신의 삶을 살아가는 일과 세상을 더 나은 곳으로 바꾸는 일은 서로 대립하지 않는다. 학생의 날이 오늘의 청소년에게도 의미 있는 이유가 여기에 있다.