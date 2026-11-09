10년 만에 걸려온 후배 전화 한 통에 고창으로 달려갔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"형, 잘 지내지?"

AD

큰사진보기 ▲필자가 1995년 1월 6일 자로 '전기용접기능사 2급' 합격했다는 한국산업인력공단의 기록 ⓒ 최호림 관련사진보기

"형, 우리 나이가 벌써 쉰을 넘었네."

큰사진보기 ▲친근한 현수막 뒤로, 오랜 세월 그 자리를 묵묵히 지켜온 고창읍성의 듬직한 돌성곽 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲고창 고인돌 유적지를 순환하는 투어 열차인 '모로모로 기차' ⓒ 최호림 관련사진보기

'너는 아직도 그때 그 소년이야.'

며칠 전, 10년 넘게 연락이 끊겼던 후배에게서 전화가 왔다. 스마트폰 화면에 뜬 익숙한 이름을 한참 바라보았다. '갑자기 무슨 일이라도 생긴 걸까?' 오랜만의 연락인데도 반가움보다 경계심이 먼저 고개를 들었다. 이런저런 생각을 애써 접어두고 아무렇지 않은 듯 전화를 받았다.귀에 익숙하게 감기는 반가운 목소리였다. 서로의 안부를 주고받다가 나는 3년 반 전쯤 뇌경색으로 쓰러졌던 일과 지금은 많이 회복해 일상생활을 하고 있다는 이야기를 전했다. 뜻밖의 소식에 후배는 안타까워하며 무엇보다 건강부터 잘 챙기라는 위로를 건넸다.그는 용접 기사다. 나와는 무려 33년 전, 내가 스무 살이던 시절 직업훈련원에서 처음 만났다. 나보다 한 살 어린 그는 당시 고등학교 3학년이었다. 학생 신분으로 1년 동안 직업훈련원 기숙사에서 생활하며 용접 자격증 취득을 준비하고 있었다.그 무렵의 나는 서울에서 고등학교를 다니다 중퇴를 하고 부모님을 따라 전주로 내려와 있었다. 당시에 나는 중졸이라는 학력으로 마땅히 할 수 있는 일도, 앞으로 무엇을 해야 할지에 대한 뚜렷한 계획도 없었다. 부모님의 권유로 직업훈련원에 들어갔지만, 돌이켜보면 그곳은 새로운 인생을 향한 도약대라기보다 막막한 현실에서 벗어나기 위한 비상구에 가까웠는지도 모른다.그 후배와 내가 같은 방을 쓴 것은 아니었다. 여덟 명씩 생활하던 기숙사에서 그는 내 방 맞은편에 있었다. 공교롭게도 그 방에는 고창에서 온 친구 여덟 명이 함께 생활하고 있었다. 지금 생각해도 참 오묘한 인연이다. 서울에서 내려온 이방인에다 학교도 제대로 마치지 못한 형. 그들에게 나는 그리 대단할 것 없는 사람이었을 텐데도 녀석들은 유난히 나를 잘 따랐다.당시 그들은 고등학생이었지만 이른바 '잘나가는' 친구들이었다. 기숙사에서는 장난이 끊이지 않았다. 지금 기준으로 보면 제법 골치 아픈 말썽꾸러기들이었을지 모른다. 하지만 내 기억 속 그들은 누구보다 정이 많고 의리가 넘치는 친구들이었다.우리는 주어진 1년을 어떻게 하면 더 재미있게 보낼 수 있을지만 궁리했다. 사감 선생님의 눈을 피해 기숙사를 빠져나가려고 2층 창문에서 뛰어내려 시내에 다녀온 적도 있다. 지금 생각하면 아찔한 일이지만, 그때는 그것마저 우리만의 대단한 모험이었다. 그렇게 마음을 나누었던 여덟 명 중 한 사람에게서 전화가 왔으니 어찌 반갑지 않을 수 있었을까.통화 중 후배는 여전히 용접 일을 하며 살아가고 있다고 했다. 이제는 제법 노련한 숙련공이 되어 해외에서도 함께 일하자는 제안을 받을 정도라고 한다. 실제로도 외국에 나가 장기간 일을 하고 오기도 하지만, 뼛속까지 한식을 고집하는 입맛 탓에 오래 머물지는 못한다며 웃었다.그의 이야기를 듣다가 문득 엉뚱한 상상을 했다. 만약 메타버스나 다중우주 어딘가에 또 다른 내가 존재한다면, 그곳의 나는 지금쯤 용접 기사로 살아가고 있지 않을까. 어쩌면 후배처럼 해외를 오가며 용접 기술로 밥벌이를 하고 있을지도 모를 일이다.해외 이민을 꿈꾸었던 성향까지 그대로였다면, 나는 아마 어느 나라에선가 기술 이민자로 시민권을 얻고 아예 정착해 살아가고 있을지도 모르겠다. 지금의 나와는 전혀 다른 언어를 쓰고, 낯선 문화 속에서 가정을 꾸린 채 살아가는 또 다른 나의 모습 말이다.생각해 보면 스무 살 무렵의 내 청춘은 그만큼 아픔과 좌절로 가득했다. 학교를 그만두고 부모님을 따라 전주로 내려왔던 당시에는 내 앞에 어떤 미래가 기다리고 있는지조차 알 수 없었다. 어쩌면 그때의 나는 지금의 삶과는 전혀 다른 곳에서 새로운 인생을 시작하고 싶었는지도 모른다.그런 삶을 선택했다면 지금의 아내를 만날 수 있었을까. 두 아들 역시 지금과는 다른 아버지의 품에서 자라고 있었을지도 모른다. 생각만 해도 아찔하다. 내가 걸어온 길이 조금만 달랐어도 지금 내 곁에 있는 소중한 사람들과의 인연은 전혀 다른 모습이 되었을 테니 말이다. 잠시 생각에 잠겨 있던 그때, 전화기 너머로 후배의 목소리가 들려왔다.후배의 한마디에 다시 현실로 돌아왔다. 나는 여전히 나이 들어가는 일이 익숙하지 않은데, 어느새 쉰을 훌쩍 넘긴 어른이 되어 있었다. 스무 살 무렵에는 쉰이라는 나이가 까마득한 세월의 끝처럼 느껴졌다. 그 나이가 되면 세상 이치를 다 알고, 삶도 어느 정도 정리되어 있을 줄 알았다. 하지만 막상 그 나이를 살아보니 여전히 서툴고 궁금한 것도 많다. 인생의 끝을 향해 달려가는 나이라기보다 여전히 무언가를 배우고 깨달아가는 현재진행형의 시간에 서 있는 듯하다. 도대체 얼마나 나이를 먹어야 삶을 이해하게 되는 걸까.알고 보니 그가 내게 전화를 건 데에는 특별한 사연도, 다른 목적도 없었다. 내가 카카오톡 프로필에 올려놓은 사상계 객원기자 명함을 보고 문득 옛 생각이 나 순수하게 안부를 물어온 것이었다. 그의 말을 듣고보니 결국 문제는 나였다. 전화가 걸려 오기 전부터 무슨 꿍꿍이라도 있는 것은 아닌지 의심부터 했다. 20대 시절 피 끓는 의리를 나누었던 후배를 두고 말이다.지난 세월을 살아오면서 사람을 대하는 내 마음에도 이제는 소년의 의리보다 어른의 의심이 먼저 자리 잡았다. 말속에는 여전히 소년을 그리워한다 하면서도 정작 나는 세속적인 이해관계와 손익부터 따지는 어른이 되어 있었던 거다. 오랜만에 걸려 온 지인의 전화 한 통조차 아무런 계산 없이 반가움으로 받아들이지 못했다는 사실이 씁쓸해진다.그렇게 후배와의 전화 한 통이 남긴 여운은 주말까지 이어졌다. 결국 지난 일요일(8일) 아침, 아내를 졸라 고창으로 당일치기 여행을 떠났다. 사실 고창은 내게 낯선 도시가 아니다. 과거 직업훈련원에서 만난 후배들의 초청으로 그들을 만나기 위해 완행 시외버스를 타고 찾아갔던 곳이기도하다.지금이라면 자가용으로 한 시간이면 닿을 거리를 당시에는 완행 시외버스에 몸을 싣고 두세 시간이나 덜컹거리며 달려야 했다. 버스 안에서 지루함과 피로가 밀려올 즈음 도착한 곳이 고창이었다.당시 버스에서 내린 터미널은 그야말로 시골 풍경 그대로였다. 그런데 나를 마중하겠다며 여덟 명의 녀석들이 터미널에 우르르 몰려나와 있었다. 서로를 발견한 우리는 마치 당시 유행하던 홍콩 느와르 영화의 한 장면처럼 얼싸안았다. 지금 생각하면 어쩐지 유치하고 닭살까지 돋는 장면이지만, 그때 우리에게는 그것이 낭만이었고 의리였다. 낯선 동네의 작은 터미널에서 자신을 기다려주는 친구들, 그리고 거리낌 없이 서로를 끌어안던 청춘. 돌이켜보면 그 순간만큼은 세상에 부러울 것이 없었다.오랜만에 다시 찾은 고창읍은 많이 달라져 있었다. 지난 여름 영광으로 반값 여행을 떠나던 길에 잠시 들러 청보리밭만 둘러봤을 때와는 사뭇 다른 느낌이었다.후배들이 다니던 고창고등학교는 여느 신도시의 명문고 못지않은 모습으로 외관이 변해 있었고, 한적했던 시골 도시는 어느새 제법 세련된 분위기를 풍기고 있었다. 강산이 세 번 바뀌고도 남을 시간이 흘렀으니 당연한 일이겠지만, 익숙한 듯 낯선 풍경 앞에서 새삼 세월의 무게를 실감했다.순간 그때 기숙사에서 말썽을 부리고 장난기 가득했던 여덟 명의 친구들은 지금 어디서 어떤 모습으로 살아가고 있을지 궁금해졌다. 하지만 아는 연락처도 없고, 그나마 소식을 알고 있는 친구들조차 오래전 고창을 떠나 타지에 터를 잡고 살아가고 있다. 어쩌면 다시 만나고 싶어도 어디서부터 찾아야 할지 막막한 세월이 흘러버린 셈이다.하지만 여행을 아쉬움으로만 보내기에는 고창에 가볼 곳도, 맛볼 것도 많았다. 고창의 특산물인 땅콩과 이를 재료로 만든 빵을 맛보고, 고인돌박물관에도 들렀다. 모로모로 열차를 타고 고인돌 유적지를 둘러본 뒤 고창읍성까지 거닐었다.어린 시절에는 미처 알지 못했던 고창의 새로운 모습들을 이제는 새로운 친구이자 인생의 동반자인 아내와 함께 둘러보았다. 그렇게 오전부터 이어진 나들이를 마무리하고, 마지막으로 고창의 명물인 장어까지 포장해 집으로 향했다.이제 사람들이 말하는 인생의 절반을 훌쩍 지나왔지만 내 안에는 여전히 스무 살의 소년이 숨 쉬고 있다. 세상을 잘 몰랐고 가진 것도 배운 것도 별로 없었지만, 마음 맞는 사람들과 함께라면 무엇이든 할 수 있을 것 같았던 시절이었다. 그때의 소년이 먼발치에서 지금의 구부정한 나를 바라보며 이렇게 말하는 듯하다.어쩌면 나이가 든다는 것은 과거의 나를 잃어가는 과정이 아니라, 세월의 풍파 속에 묻어두었던 자신의 진짜 모습을 하나씩 다시 찾아가는 일인지도 모르겠다. 십여 년 만에 걸려 온 후배의 전화 한 통. 그리고 30여 년 만에 다시 찾은 고창. 지난 주말 나는 오래된 인연들을 다시 떠올렸고, 한동안 잊고 지냈던 스무 살의 나와도 재회 할 수 있었다.