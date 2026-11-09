104년 전 만세 외친 독립유공자, 훈장 드디어 후손 품으로

큰사진보기 ▲대흥초등학교 출신 독립유공자 훈장 전시회 ⓒ 국가보훈부 제공 관련사진보기

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1919년 3월 충남 예산에서 일제에 맞서 독립 만세를 외쳤던 독립운동가 5명의 훈장이 뒤늦게 후손들의 품으로 돌아간다. 이들은 독립운동 공로를 인정받아 2021년 대통령표창을 받았지만, 후손을 찾지 못해 그동안 훈장이 전달되지 못했다.국가보훈부는 9일 충남 예산군 대흥초등학교 출신 독립유공자 5명의 후손을 모두 확인했으며, 오는 10일 서울 용산구 서울지방보훈청에서 전수식을 개최한다고 밝혔다.이번에 후손을 찾은 독립유공자는 김이기(1896~1924), 김동욱(1898~1970), 정옥섭(1901~생몰년 미상), 이희주(1902~생몰년 미상), 김용태(1903~생몰년 미상) 선생이다. 이들은 모두 1919년 3월 예산 지역에서 벌어진 독립만세운동에 참여한 공로로 2021년 대통령표창에 추서됐다.후손을 찾는 데 결정적인 계기가 된 것은 모교에서 열린 훈장 전시회였다.보훈부는 지난 6월부터 두 달 동안 대흥초등학교에서 이들 5명의 미전수 훈장을 전시했다. 전시회 소식을 언론 보도로 접한 정옥섭 선생의 후손이 먼저 보훈부에 문의하면서 후손 확인 작업에 속도가 붙었다.보훈부는 후손확인위원회 심의 등을 거쳐 정 선생의 선순위 후손을 확인했다. 이어 나머지 4명의 독립유공자에 대해서도 관련 자료를 검토하고 정보를 추적한 끝에 후손을 모두 찾아냈다.오는 10일 오후 2시 서울지방보훈청 박정모홀에서 열리는 전수식에는 독립유공자 4명의 후손과 대흥초등학교장 등 30여 명이 참석할 예정이다. 권오을 국가보훈부 장관이 직접 대통령표창을 전달한다. 이희주 선생의 후손은 건강상의 이유로 행사에 참석하기 어려워 앞서 표창을 전달받았다.권오을 장관은 "조국 독립을 위해 모든 것을 바치셨던 선열들의 숭고한 헌신에 비하면 늦은 전수이지만, 이제라도 유족의 품으로 돌아가게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "정부는 앞으로도 독립유공자의 미전수 훈장이 하루라도 빨리 전달될 수 있도록 후손을 찾고 예우하는 일에 성심을 다하겠다"고 말했다.한편 보훈부는 독립유공자의 공적을 알리고 후손 찾기에 대한 관심을 높이기 위해 전국 각지에서 미전수 훈장 전시회를 열고 있다. 현재 충남 서산과 경북 예천 등 전국 6곳에서 전시회를 진행 중이며, 앞으로 지방자치단체와 교육청 등과 협력해 전시회를 확대할 계획이다.