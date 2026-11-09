초등학생의 판소리 공연, 명창과 큰 스님의 호흡으로 완성

큰사진보기 ▲남원 범련봉 호성사 원경. 청호미술관 송하 스님 선서화 산수도 ⓒ 송하 스님 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 호성사 청호미술관 송하 스님 선서화 연화도 ⓒ 송하 스님 관련사진보기

▲ 남원 최진서 초등학생 청호미술관 특별공연 안내 전단 송하 스님 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 청호미술관 잔디마당 송하 스님 선서화 대형 퍼포먼스와 최진서 학생의 소리 공연 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 최진서 초등학생, 청호미술관 특별공연 소리 장면의 스승 명창 고수와 스님 퍼포먼스 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 청호미술관 잔디마당 송하 큰스님 선서화 대형 퍼포먼스와 최진서 학생의 소리 공연 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲남원 청호미술관 잔디마당 송하 큰스님 선서화 대형 퍼포먼스와 최진서 학생의 백발가 공연 이완우 관련영상보기

▲남원 청호미술관 잔디마당 송하 큰스님 선서화 대형 퍼포먼스와 최진서 학생의 설장구 공연 이완우 관련영상보기

▲남원 청호미술관 잔디마당 송하 큰스님 선서화 대형 퍼포먼스와 최진서 학생의 부채춤 공연 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 호성사 청호미술관 특별전시실. 송하 스님 선서화 연화도 ⓒ 송하 스님 관련사진보기

▲ 남원 강기권 명창 상여소리 나모소리, 배경 송하 스님 선서화 설중홍매도 송하 스님 관련영상보기

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▲남원 호성사 청호미술관 카페. 연잎밥 조리 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲남원 호성사 청호미술관 카페. 산사 사찰음식 저녁상 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲남원 호성사 청호미술관. 송하 스님 선서화. 등나무 꽃 ⓒ 송하 스님 관련사진보기

▲남원 호성사 청호미술관. 남원 강기권 명창 남도 흥타령. 배경 송하 스님 선서화 매화도. 송하 스님 관련영상보기



"푸른 숲이 우거진 골짝 내 사랑이 묻혀있네. 시여(님이여) 내 사랑아, 자느냐 누웠느냐. 아무리 불러봐도 대답이 없고, 어여쁜 그 모습은 어디 두고 땅속에 뼈만 묻혀 아무런 줄 모르는구나…."

큰사진보기 ▲남원 호성사 청호미술관. 송하 스님 선서화. 산수도 ⓒ 송하 스님 관련사진보기

제12회 남원 혼불문학축제가 깊어가는 가을 풍경 안에서 다채롭게 펼쳐진 지난 7일, 남원 사매면 호성사 청호미술관(관장 이정희)의 잔디마당은 전통예술의 그윽한 숨결로 가득 찼다. 소설 <혼불>의 무대인 호성사 문화적 공간에서, 지역의 향토 문화를 지켜가는 이들과 예술가들이 한자리에 모여 뜻깊은 행사를 열었다.이날 미술관의 탁 트인 잔디 광장에서 자연과 어우러진 소박하면서도 품격 있는 공연 마당이 마련되었다. 세대를 잇는 전통예술의 가치를 되새기고, 어린 꿈나무의 첫무대 공연을 축복하기 위한 따뜻한 시선과 배려들이 이 공간에 자연스럽게 모여들었다.이날, 남원 사매초등학교 5학년 최진서 학생이 1년여 동안 갈고닦은 소리를 세상에 처음 선보였다. 학생의 소리를 지도해 온 스승 양기권 명창이 직접 고수로 나서 북장단을 맞추며 어린 제자의 떨리는 호흡을 든든하게 이끌어 주었다.공연을 이어가는 최진서 학생 옆에는 호성사 송하 큰스님이 거침없는 붓놀림으로 대형 선서화 퍼포먼스를 선보이면서, 꿈나무 학생을 격려하였다. 손녀를 아끼는 할아버지의 마음으로 꿈나무의 첫 공개 마당을 차려준 큰스님과 명창의 깊은 배려 속에서, 멀리서 지켜보는 부모의 눈시울도 뭉클한 감동으로 물들었다.최진서 학생은 사물놀이 수장구와 설장구로 탄탄한 장단 감각을 익히며 국악의 기초를 차근차근 다져온 꿈나무다. 이날 공연에서는 단가 '백발가'와 판소리 <춘향가> 중 '쑥대머리'를 택해 맑고 당찬 목소리로 관객들에게 깊은 인상을 남겼다.진지하게 소리 한 자락을 채워나가는 어린 학생의 풋풋한 모습은 전통 소리의 맥을 이어갈 미래의 가능성을 보여주었다. 스승의 가르침을 잘 이어서 익히며 성장하는 어린 제자의 노력은 현장에 있던 모든 이들에게 대견함을 안겨주었다.탁 트인 잔디밭과 붉게 물든 단풍, 그리고 소나무와 대나무가 어우러진 자연 속 야외무대는 판소리 본연의 토속적인 생명력을 그대로 뿜어냈다. "머리털이 어느새 늙었구나 홍등머리이요." 정형화된 실내를 벗어나 자연과 호흡하며 울려 퍼진 학생의 소리는 가을바람을 타고 관람객들의 가슴 깊이 스며들었다.어린 나이임에도 불구하고 어른들 앞에서 긴장을 이겨내며 씩씩하게 무대를 소화해 낸 학생의 모습은 돋보였다. 최진서 학생의 소리 메아리와 송하 큰스님 붓끝의 선서화 움직임이 하나로 어우러지며, 맑은 가을날 오후의 청호미술관 잔디마당은 한 폭의 살아있는 수묵화처럼 아름답게 완성되어 갔다.판소리에 이어 펼쳐진 최진서 학생의 설장구와 부채춤 공연은 현장의 분위기를 한층 더 흥겹게 했다. 장구를 자유자재로 다루며 가락을 풀어내는 손끝의 야무진 기교에서 그동안 흘린 땀방울의 무게가 고스란히 전해졌다.단아한 한복을 입고 부채를 펼쳐 들며 가볍게 발걸음을 옮기는 부채 춤사위 모습에 관객들이 환호와 박수갈채로 화답했다. 소리와 악기, 그리고 춤사위까지 고루 갖추어가는 꿈나무의 다재다능한 면모는 전통예술의 밝은 미래였다.최진서 학생이 성공적으로 공연을 마치고 부모와 함께 귀가하였다. 청호미술관 특별전시실에서 제자의 공연에 노둣돌이 되고, 이제야 마음이 놓인 송하 큰스님과 양기권 명창이 웃으며 가볍게 대담을 이어갔다.이 자리에서 명창은 제12회 남원 혼불문학축제에서 열린 '청암부인 장례 상여행렬 재현' 행사를 회고하며 뼈 있는 아쉬움을 토로했다. 명창은 '나모소리-관하소리-어이가리소리'의 기능과 이 소리가 합창되는 장면을 천천히 짚어주었다.상여가 멈추고 일어설 때 마땅히 '관하소리'로 엄숙한 호흡을 맞춰야 함에도 '어이가리소리'로 일관한 점을 짚어낸 것이었다. 축제의 흥행보다 지역의 소리와 전통 원형을 고증하여 올곧게 지켜내야 한다는 명창의 지적은 깊은 울림을 남겼다.명창과 큰스님의 대담이 깊어갈 무렵, 저녁 만찬을 알리는 전갈이 청호미술관 카페에서 건네졌다. 호성사 청호미술관에서 준비한 정갈한 사찰 음식 만찬이 마련되었다. 최명희 작가의 소설 <혼불> 속 범련사 호성암과 청호저수지의 자취가 깃든 이곳에서 연잎밥은 어린 제자의 첫무대와 소리의 원형을 지키느라 곤두섰던 명창과 큰스님에게 하루의 긴장감을 씻어내는 소박하지만 그윽한 풍류였다.백련지 연잎의 그윽한 향이 배어난 찰밥과 연지에서 거둔 토하로 끓여낸 시래기된장국, 정성스레 담근 들깻잎 장아찌가 상을 채웠다. 자연의 맛을 고스란히 담아낸 소박하지만 귀한 음식들은 식사 자리를 한층 더 따뜻하고 풍성하게 만들어 주었다.만찬이 무르익고 노적봉 아래 혼불문학관과 노봉마을 전역에는 깊고 아늑한 어둠이 짙게 내려앉았다. 소설 <혼불>의 정신적 지주인 청암 부인의 기상이 서린 청호저수지를 내려다보는 호성사 도량에서, 이날의 주역들을 격려하듯 백발의 양기권 명창이 가락을 뽑아 올렸다.삶의 애환과 깊은 그리움을 담아낸 전라도(남도) '흥타령'의 구성진 가락은 적막한 산사의 밤공기를 타고 멀리 퍼져나갔다. 어린 제자의 첫무대를 무사히 마친 홀가분함과 전통을 사랑하는 이들의 진한 회포가 어우러져, 이날 저녁은 오래도록 지워지지 않을 아름다운 예술적 여운을 남겼다.