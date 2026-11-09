[단독] 민형배 시장, 횡령 전과 수행비서 채용 논란

민형배 전남광주통합특별시장이 광주FC에서 근무하던 시절 횡령죄로 해임된 팀장급 직원을 자신의 수행비서로 채용한 사실이 알려지며 적절성 논란이 일고 있다.
9일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 민 시장의 수행비서를 맡고 있는 별정직 6급 A씨는 지난 2024년 광주FC에서 해임됐다.
구단 산하 12세와 15세, 18세 유소년팀을 관리하던 팀장급 직원 A씨가 2022년부터 2년가량 학부모에게 수천 만 원 어치의 광주FC 시즌권을 판매하고 자신의 계좌로 돈을 받은 뒤 구단에는 일부만 건넨 횡령 사실이 밝혀지면서다.
당시 광주FC는 인사위원회를 열고 A씨에 대한 해임을 의결했다. A씨 해임을 결정하는 과정에서 광주광역시가 '공무원 임용 결격 사유로 남겨야 한다'며 적극적으로 의견을 낸 것으로 전해졌다.
A씨는 이후 업무상 횡령 혐의로 벌금형까지 받았다.
하지만 A씨는 2년 뒤인 올해 7월 민형배 시장의 별정직 6급 수행비서로 채용됐다.
지방공무원법은 '징계로 해임처분을 받은 날부터 3년이 지나지 아니한 사람'은 공무원 임용 결격 대상자로 분류하고 있다.
이에 대해 전남광주시 인사정책관 관계자는 "주식회사인 광주FC는 지방공무원법 적용을 받는 기관이 아니기 때문에 공무원 임용 결격 사유 조회 시스템에 해당 내용이 등록이 돼 있지 않다"며 "금고 이상의 형을 받은 것도 아니기 때문에 별정직 공무원 채용에 문제는 없었다"고 설명했다.
하지만 광주FC는 연간 시민 세금 100억 원이 투입되는 시민구단으로, 현재 구단주가 민형배 시장이다. 구단주가 자신의 구단에서 횡령죄로 해임된 직원을 수행비서로 다시 채용한 셈이다.
별정직은 비서관·비서 등 시장 보좌 업무를 수행하거나 특정한 업무 수행을 위해 별도 지정해 채용하는 공무원이다. 사실상 채용 공고나 지원 자격이 없기 때문에 시장이 원하는 인사를 앉히거나, 선거 캠프 출신에 대한 보은 인사 성격의 채용이 이뤄지기도 한다.
A씨 역시 광주FC에서 해임된 이후 민형배 시장의 국회의원 시절 보좌 역할을 했으며, 지난 지방선거에서도 민 시장 캠프에서 선거를 도왔다.
지역 정가 한 관계자는 "광주FC는 시민 세금 지원이 없으면 사실상 운영이 불가능하다. 그렇기 때문에 전남광주통합특별시의회의 행정 사무 감사도 받고 시의 특별 감사도 받는다"면서 "광주FC 예산을 횡령한 것은 전남광주시 예산을 횡령한 것과 다름없는데, 별정직 공무원 6급으로 채용한 것은 문제가 있다. 부적절한 보은 인사"라고 비판했다.
이에 대해 전남광주시는 A씨의 별정직 채용 인사 적절성을 묻는 <오마이뉴스>에 "사실 관계 확인 중으로, 현재까지 특별한 입장은 없다"고 밝혔다.
한편, 민형배 전남광주통합특별시장의 별정직 보좌 인력 문제는 최근 국정감사와 시의회 행정사무감사에서 잇따라 도마에 올랐다.
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