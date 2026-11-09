젠슨 황, 중국 스파이 의심 여성과 '불륜' 인정... 엔비디아 이사회 독립조사 착수

큰사진보기 ▲지난 10월 13일 파리에서 열린 기자회견에서 미국 기술 기업 엔비디아(Nvidia)의 공동 창업자이자 사장 겸 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 지켜보고 있는 모습. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

엔비디아 이사회가 CEO 젠슨 황을 둘러싼 중국 첩보 의혹과 관련해 독립적인 조사에 착수했다고 8일(미국 현지시간) 밝혔다. 이사회는 국가안보나 회사 기밀이 유출되었다는 근거는 발견되지 않았으나, 관련 의혹 전반을 면밀히 검토하겠다는 방침이다.이번 조사는 젠슨 황 CEO가 외국 정보기관의 표적이 되었다는 최근 보도를 계기로 결정되었다. 조사 작업은 외부 변호사의 자문을 받아 독립 이사들로 구성된 위원회가 맡아 진행한다.이사회는 젠슨 황 CEO와 중국계 사업가 앨리스 황의 관계로 인해 국가안보나 엔비디아 기밀이 유출되었다고 볼 이유는 없다고 선을 그었다. 다만 이용 가능한 모든 정보를 철저히 검토할 계획이며, 젠슨 황 CEO 역시 조사에 전적으로 협조하기로 했다.<뉴욕타임스>(NYT)와 <워싱턴포스트>(WP) 등 주요 외신 보도에 따르면, 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 고위 임원인 앨리스 황이 중국으로 첨단 AI 칩을 불법 반출하는 데 관여했고 중국 정보기관에 정보를 넘긴 것으로 미국 당국이 판단했다.미국 당국은 앨리스 황을 베이징에 정보를 전달하는 중국 정보기관의 정보원으로 결론 내렸다. 이후 그에 대한 감시 과정에서 젠슨 황 CEO와 친밀한 관계를 맺어왔다는 사실이 확인되었다고 NYT는 전했다.NYT에 따르면 도널드 트럼프 대통령은 약 1년 전 해당 보고를 받았으나 별도의 조치를 취하지 않았다. 엔비디아의 반도체 매출이 미국 경제와 주식 시장을 견인하는 상황에서 이를 자극하지 않으려 했고, 중국과의 무역 관계가 더 복잡해지는 것 또한 경계했기 때문이라는 설명이다.WP 등은 트럼프 대통령이 플로리다 마라라고 행사에서 젠슨 황 CEO에 대한 자문직 신뢰 여부에 대해 "반대되는 사실이 확인되지 않는 한 계속 지원하고 싶다"면서도 상황을 더 파악할 때까지 판단을 보류하겠다는 입장을 보였다고 전했다.해당 보도는 감시 정보에 접근 가능한 인사들, 정부 관계자, 업계 관계자 및 분석가들의 인터뷰를 바탕으로 작성되었다. 취재원들은 사안의 기밀성을 이유로 익명을 요구했다.또한 NYT는 마르코 루비오 미 국무장관이 지난해 젠슨 황 CEO와 앨리스 황의 관계에 대한 메모 작성을 총괄했다고 보도했다. 이는 사안을 알고 있는 복수의 인사들의 증언에 따른 것이다. 미국은 중국이 AI 경쟁에서 기술 격차를 줄이거나 역전하는 데 필요한 첨단 반도체를 확보하지 못하도록 오랫동안 수출 통제를 지속해 왔다.그러나 중국이 엔비디아와 미국 AI 정책에 큰 영향력을 행사하는 젠슨 황 CEO에게 직접 접근할 수 있는 경로를 확보했다는 사실이 확인되면서 백악관 내부에서도 경각심이 높아졌다.WP에 따르면 젠슨 황 CEO는 사내 메모를 통해 배우자에게 불충실했음을 인정하며 사과했다. 그는 "내 행동이 아내와 자녀들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다"며 깊이 사과한다고 밝혔다. 또한 회사 임직원과 주주들을 향해 "책임에 미치지 못해 죄송하며 신뢰를 회복하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.국가안보 관련 의혹과 관련해 젠슨 황 CEO는 이사회의 조사를 지지하며 전적으로 협조하겠다고 설명했다. 다만 가족은 자신의 선택에 책임이 없다고 강조했다.엔비디아 측은 NYT 보도에 대해 해당 지역 클라우드 기업에 대한 반출 의혹은 지난해 철저히 조사되어 기각된 사안이라고 반박했다. 또한 젠슨 황 CEO와 앨리스 황의 접촉 역시 특별하거나 예상 밖의 일이 아니었다고 해명했다.아울러 엔비디아는 지역 클라우드 고객이 받는 정보는 일반적인 사업 정보일 뿐, 민감한 영업비밀이나 국가안보 관련 정보는 포함되지 않는다고 강조했다.한편 미국 하원 중국문제특별위원회, 외교위원회, 정보위원회 의장단은 젠슨 황 CEO에게 오는 18일 비공개 청문회에 출석할 것을 요구했다. 위원회는 외국 첩보 활동에 대한 엔비디아의 보안 절차와 앨리스 황과의 관계에 대해 설명할 것을 요청한 상태다.