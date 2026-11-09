이란 "종전안 수용하라, 아니면 '지옥' 보게 될 것"

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아바스 아라그치 이란 외무장관이 8일(현지 시간) 미국에 8개월 넘게 이어진 전쟁을 끝내기 위한 이란의 최신 제안을 받아들이라고 촉구했다. 거부하면 군사적 확전에 직면할 것이라고 경고했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 이후 추가 타격을 저울질하는 가운데 나온 발언이다.아라그치 장관은 이날 소셜미디어 엑스(X)에 "미국 유권자들은 선택을 했다. 이제 백악관이 선택할 차례"라는 글을 올렸다. 지난 3일 치러진 중간선거에서 공화당이 이란 전쟁에 대한 광범위한 유권자 분노 속에 역사적 참패를 당한 직후다.그는 "우리의 '2일 제안'은 유효하다"며 "모든 전선에서의 전쟁 종식을 포함한 요건을 충족하면 결과를 보게 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "아니면 전쟁을 택하라. 그러면 경계 태세를 갖춘 채 전투로 단련된 우리 전사들이 '지옥'을 퍼붓는 것을 보게 될 것"이라고 경고했다. 이란 외무부는 이에 앞서 아라그치 장관이 중동 지역의 미국 목표물에 "봐주지 않을 것"이라고 말했다고 전했다.<알자지라>에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC) 항공우주군 사령관의 고문인 알리 벨랄리 준장도 텔레그램 성명에서 "군은 준비돼 있으며 적이 실수하면 이란의 대응은 파괴적이고 가혹할 것"이라고 위협했다. 그는 무기가 "수년간 쓸 만큼 확보돼 있다"고도 주장했다.이런 발언은 이날 오전 호르무즈 해협 인근에서 유조선 사고가 났다는 보도 직후 나왔다. 이란 국영 매체는 해군을 인용해 유조선 1척이 호르무즈 해협 동쪽에서 기뢰에 부딪혀 불이 났다고 전했다. 이란 해군은 이 선박이 식별 장치를 끈 채 통항 금지 구역을 지나고 있었다고 주장했다. 호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 핵심 통로로, 이란의 봉쇄 이후 휘발유 가격이 급등했다.CNN에 따르면 트럼프 대통령은 같은 날 전화 인터뷰에서 협상이 진전되는 한 이란에 대한 재공격이 필요해질 가능성은 "매우 낮다(highly unlikely)"고 밝혔다. 이란 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방을 둘러싼 협상이 진전되는 경우를 전제한 발언이다. 그는 "이란이 매우 강력한 합의에 서명하느냐에 달렸다"며 "필요하다면 (공격을) 하겠지만, 우리는 그들을 아주 세게 때렸다"고 말했다.트럼프 대통령은 "그들은 실패한 국가"라며 "재정적으로 말라가고 있고, 군사적으로도 우리가 타격했다. 끝장낼 수도 있다"고 주장했다. 그는 이란이 "합의를 너무나 원하기 때문에" 군사 행동 재개는 대부분 필요하지 않을 것이라고 말했다. 이란의 물가 상승률이 올해 301%에 이른다고도 언급했는데, 이는 트럼프 대통령의 주장으로 별도로 확인되지는 않았다.트럼프 대통령은 중동 지역에 항공모함 3척이 "완전히 준비된 상태"로 배치돼 있다고 설명했다. 그는 공격이 재개되면 이란 내 교량 38곳을 "단 한 시간 만에" 파괴할 수 있다고 했고, 발전소 등 기반시설도 목표에 포함된다고 밝혔다. 다만 "복구에 10년이 걸리기 때문에 그렇게 하고 싶지 않다"며 "나는 다리를 무너뜨리는 것을 좋아하지 않는다. 가장 짓기 어려운 것이 다리이고 나는 훌륭한 건설업자"라고 말했다.미국은 앞서 6일 이란의 방공 체계를 겨냥한 공습을 단행했다. 트럼프 대통령은 이를 "소규모"라고 표현했다. 이란 국영 매체는 호르무즈 해협에 있는 케슘섬에 미사일 2발이 떨어졌다고 전했다. 이는 지난 3일 중간선거 이후 첫 공습으로 알려졌다. 현지 언론은 이에 앞서 2일에도 케슘섬을 겨냥한 공격이 있었다고 전하며, 미 국방부가 9월 초 이후 이란 목표물에 대한 공격을 공개한 적이 없다고 지적했다. 트럼프 대통령은 앞서 중간선거 이후까지는 이란을 공격하지 않겠다고 말한 바 있다.아라그치 장관은 이란 국영 매체를 통해 이번 선거 때문에 협상이 지연됐다고 말했다. 그는 "분위기가 안정돼 중재자들이 방문을 재개하는 데는 시간이 걸릴 것"이라며 "기다려야 한다"고 밝혔다.이날 발언은 미국과 이란에 합의를 도출하라는 중재 압박이 커지는 가운데 나왔다. 카타르가 외교 노력을 주도하고 이집트, 사우디아라비아, 파키스탄, 튀르키예가 이를 뒷받침하고 있다. 이란은 제재 해제와 동결 자산 수십억 달러 해제 등을 조건으로 호르무즈 해협을 재개방하겠다고 제안한 상태다.2028년 대선 공화당 후보 주자로 거론되는 JD 밴스 부통령은 선거 직후 소셜미디어에 올린 글에서 "우리가 진 이유는 전쟁 때문이다. 대통령 본인도 어젯밤 그렇게 말했다"고 적었다. 이번 선거에서 공화당은 상·하원 다수당 지위를 모두 잃었다.이란 전쟁에 대한 미국 내 여론은 부정적이다. 10월 로이터/입소스 조사에서 이란 전쟁을 지지한다는 응답은 33%, 반대는 62%였다.