18년 만에 내한한 마이 케미컬 로맨스, 2만 관객과 함께한 밤

큰사진보기 ▲마이 케미컬 로맨스의 내한 공연 입간판 ⓒ 김지오 관련사진보기

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"예매하고 나서 제일 먼저 그 친구한테 '너 그때 우리 같이 갔던 거 기억나?' 하고 공연 예매 링크를 같이 보냈어요. 근데 알고 보니 친구는 이미 선예매(인증 후 스탠딩 앞 열 우선 예매)로 예매했더라고요."

"검은 옷을 입고 가면 저처럼 그 가사를 생각한 사람이 있을까 궁금했어요. 파라다이스 시티에 도착했는데 전부 검은 옷을 입은 사람들밖에 없더라고요. 마음이 다 통한 것 같아서 괜히 뭉클했습니다."

큰사진보기 ▲마이 케미컬 로맨스 내한 공연의 머천다이즈 판매 부스 ⓒ 김지오 관련사진보기

큰사진보기 ▲마이 케미컬 로맨스의 내한 공연 머천다이즈 구매 대기줄 ⓒ 김지오 관련사진보기

"티켓값도 비싸고 기다리는 시간도 고되지만 내한공연을 해주는 것만으로 고맙죠. 춥든 덥든 언제든 기다릴 준비가 되었으니 MCR이 자주 한국에 와줬으면 좋겠어요."

큰사진보기 ▲마이 케미컬 로맨스의 내한 공연 현장 ⓒ 김지오 관련사진보기

"밴드의 대표곡인<Welcome to the Black Parade>를 들을 수 있어서 행복했어요. 지금 이 순간이 꿈같아요. 다음에 한국에 오면 그때는 앙코르도 해줬으면 좋겠어요."