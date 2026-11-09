18년 만에 내한한 마이 케미컬 로맨스, 2만 관객과 함께한 밤

지난 7일 인천 파라다이스시티 컬처파크. 공연이 시작되기도 전에 공식 굿즈를 사려는 줄이 광장을 지그재그로 가로질렀다. 어두운 EMO 옷차림의 관객들 사이로 얼굴에 해골 분장을 한 사람과 <Helena> 뮤직비디오 속 인물을 연상시키는 검은 옷을 입은 사람이 눈에 띄었다. 미국 록 밴드 마이 케미컬 로맨스(MCR)가 2008년 첫 내한 이후 18년 만에 한국 무대에 서는 날이었다.
약 2만 명 규모로 예고된 이번 야외 공연은 2006년 발표한 앨범 <The Black Parade>의 20주년에 맞춰 진행된 'The Black Parade 2026 Tour'의 일환이다. 당초 4월 18일 열릴 예정이었으나 11월 7일로 미뤄지면서, 팬들은 예정보다 약 7개월을 더 기다려 밴드를 만났다.
2008년 객석에서, 2021년 릴스에서
2008년 첫 내한공연을 본 48세 김창숙씨는 이번 공연 일정이 바뀌자 달력에 표시해 둔 날짜를 다시 고쳤다고 했다. 첫 공연 때는 친구와 함께 갔고, 이번에는 혼자 일반 지정석 표를 예매했다. 공연을 앞두고 오랜만에 그 친구에게 연락했다.
"예매하고 나서 제일 먼저 그 친구한테 '너 그때 우리 같이 갔던 거 기억나?' 하고 공연 예매 링크를 같이 보냈어요. 근데 알고 보니 친구는 이미 선예매(인증 후 스탠딩 앞 열 우선 예매)로 예매했더라고요."
22세의 민하나씨가 밴드를 알게 된 건 첫 내한공연이 열린 지 한참 뒤인 2021년이었다. 민씨는 릴스에서 우연히 <Teenagers>를 듣고 앨범을 찾아 들었다. 이번 공연에 입고 갈 옷을 고르면서는 'darken your clothes or strike a violent pose'라는 <Teenagers>의 가사를 생각했다고 말했다.
"검은 옷을 입고 가면 저처럼 그 가사를 생각한 사람이 있을까 궁금했어요. 파라다이스 시티에 도착했는데 전부 검은 옷을 입은 사람들밖에 없더라고요. 마음이 다 통한 것 같아서 괜히 뭉클했습니다."
팬들은 하루종일 기다렸다
대전에서 혼자 공연을 보러 온 방윤수씨는 머천다이즈 판매 줄에 선 지 세 시간쯤 됐을 때 앞사람에게서 품절 소식을 들었다고 했다. 그가 사려던 건 'KOREA EXCLUSIVE' 티셔츠와 밴드 이름이 들어간 키체인이었다.
방씨는 "한국 공연 한정 티셔츠랑 밴드명이 박힌 키체인을 사고 싶었는데 전부 품절이라고 들었어요. 이거 사려고 3시간 동안 줄을 서 있었는데"라며 아쉬움을 표했다.
공연 시간이 다가오자 관객들은 야외 공연장 입구로 향했다. 이번에는 입장 줄이 길게 늘어섰다. 줄이 더디게 움직이자, 굿즈를 사려고 한참을 기다렸는데 입장까지 늦어진다며 운영에 불만을 드러내는 관객도 있었다.
방씨는 추운 날씨에 명확한 안내 없이 기다리는 일이 고됐다고 했다. 그러면서도 밴드가 다시 한국에 온다면 공연을 보러 오고 싶다고 말했다.
"티켓값도 비싸고 기다리는 시간도 고되지만 내한공연을 해주는 것만으로 고맙죠. 춥든 덥든 언제든 기다릴 준비가 되었으니 MCR이 자주 한국에 와줬으면 좋겠어요."
입장 줄을 지나 객석에 들어선 뒤에도 추위는 가시지 않았다. 스탠딩 구역에서는 관객들이 어깨를 바짝 붙이고 선 채 무대가 시작되기를 기다렸다.
모두가 고대한 공연
공연 1부는 이야기가 있는 무대였다. 연극처럼 장면이 이어졌고, 그 사이로 밴드의 연주와 노래가 들어갔다. 2부에 들어서자 밴드는 곡 사이에 객석을 향해 말을 건넸다. 한국 관객이 최고라는 취지의 인사도 했다.
<Helena> 무대 도중에는 악기 소리가 이어지는 가운데 보컬 제라드 웨이의 목소리가 한동안 객석에 들리지 않았다. 웨이는 객석의 호응을 유도하는 듯한 동작을 여러 차례 보였다. 관객석 곳곳에서 반응이 나왔지만 한꺼번에 터져 나오지는 않았다.
보컬 소리는 곡이 끝나기 전에 다시 들렸다. 지정석 P1구역 맨 뒷줄에서 곡마다 따라 부르던 중국인 관객은 보컬이 들리지 않아 순간 당황했지만, 악기 연주만 듣고도 <Helena>라는 걸 바로 알아챘다고 영어로 말했다.
각자 표를 구한 두 친구, 공연장 출구에서 만났다
공연이 끝난 뒤, 공연장 출구에서 김창숙씨를 우연히 다시 만났다. 곁에는 2008년 첫 내한공연을 함께 봤던 친구가 있었다. 이번에는 각자 표를 구한 두 사람이 공연이 끝난 뒤 다시 만난 것이다.
"밴드의 대표곡인<Welcome to the Black Parade>를 들을 수 있어서 행복했어요. 지금 이 순간이 꿈같아요. 다음에 한국에 오면 그때는 앙코르도 해줬으면 좋겠어요."
공연장 밖에서는 관객들이 택시를 잡거나 셔틀버스를 타러 걸어갔다. 김씨도 셔틀버스 시간에 맞춰야 한다며 친구와 함께 탑승장 쪽으로 발걸음을 재촉했다.