이스라엘 총리 후보된 야권 대표 "국가 비상정부 구성할 것"

큰사진보기 ▲10월 28일(현지사간), 이스라엘 텔아비브에서 총선 출구조사 결과가 발표되자 야샤르당의 가디 아이젠코트 대표(가운데)가 지지자들에게 연설하고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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이스라엘 베냐민 네타냐후 총리를 제치고 연립 정부 구성 권한을 부여받은 야권 연대의 가디 아이젠코트 야사르당 대표가 '국가 비상 정부'를 구성하겠다고 밝혔다.아이젠코트 대표는 8일(현지시간) 이츠하크 헤르조그 대통령으로부터 총리 후보로 지명 된 후 권한을 부여받으며 "지금 이스라엘은 어렵고 중대한 비상시국에 처해 있다"라며 "지금이야말로 국가 비상 정부를 구성해야 한다"라고 말했다.그는 "전쟁터는 여전히 열려 있고, 이와 동시에 우리는 치명적인 외교 위기의 한가운데에 놓여 있다"라며 "이스라엘의 가장 가까운 동맹국들조차 이스라엘과의 관계를 재검토하고 있다"라고 진단했다.또한 "이스라엘은 더 이상 시간을 낭비하거나 끝없는 선거전을 반복할 여유가 없다. 창의적이고 비전통적인 정치적 행보가 필요하다"라며 연정 구성을 위해 기존의 관행을 뛰어넘는 타협에 나설 뜻을 내비쳤다.아이젠코트는 "국민이 신뢰할 수 있고, 공익을 위해 행동하며, 사회 모든 계층을 대표하는 지도력이 필요하다"라며 "이스라엘을 위해 용감하게 행동할 준비가 된 사람이라면 누구에게든 문을 활짝 열어두겠다"라고 밝혔다.군 참모총장 출신인 아이젠코트가 이끄는 야권 연대는 지난달 27일 치러진 총선에서 전체 120석의 크네세트(의회) 의석 중 48석을 확보했다.과반에 13석이 부족하지만, 19석을 확보한 아랍계 정당들의 지지를 받으며 네타냐후 총리가 주도하는 우파 연대보다 먼저 정부를 구성할 권한을 부여받았다.아이젠코트는 앞으로 4주간 연정 구성 협의를 진행하고, 필요할 경우 기한을 14일 더 연장할 수 있다. 이 기간 야권 연대 참여 정당들과 정책 및 각료 배분을 합의한 뒤 새 내각의 신임을 요청해야 한다.그러나 아이젠코트의 연정 구성 협상은 난항이 예상된다. 야권 내 우파 정당인 이스라엘 베이테누는 아랍계 정당과의 연대를 거부하고 있다. 또한 아랍계 정당은 팔레스타인 무장정파 하마스를 테러 단체로 인정하라는 아이젠코트의 요구에 반대하는 입장이다.초정통파 유대교 정당들과 손을 잡는 방안도 거론되지만, 아이젠코트는 이들이 요구하는 유대교 공동체 병역 면제를 받아들이지 않고 있다.위기에 몰린 네타냐후 총리는 아이젠코트 측에 거국 정부 구성을 제안했지만, 권력 분담 합의에 도달할 가능성이 적다. 네타냐후 총리는 "아랍계 정당과의 연정은 이스라엘에 대한 배신"이라며 "테러 지지자들과 함께하는 정부는 출범하지 말아야 한다"라고 아이젠코트를 압박했다.<뉴욕타임스>는 "아이젠코트에게는 몇 가지 선택권이 있지만, 권력을 잡기까지 쉬운 길은 없다"라고 분석했다.아이젠코트가 연정 구성에 실패할 경우 헤르조그 대통령은 네타냐후 총리를 비롯한 다른 후보에게 연정 구성 권한을 넘긴다. 만약 마지막 후보까지 연정을 구성하지 못한다면 의회는 해산되고, 90일 안에 재선거를 치러야 한다.다시 총선을 치르고 새 정부가 공식 출범하기 전까지는 네타냐후 총리가 과도정부 총리를 맡아 계속 재임할 수 있다.헤르조그 대통령은 "재선거 없이 안정적인 정부를 구성하기 위해서는 각 정당과 대표자들이 지금 상황에서는 모든 공약을 이행할 수 없다는 점을 받아들여야 한다"라고 서로 한 발씩 물러설 것을 당부했다.