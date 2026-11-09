"AI 때문에 작가와 의뢰인이 서로를 믿지 못하게 됐다"

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큰사진보기 ▲작가와 의뢰인이 나눈 내용. 실제 캡처는 당사자가 드러날 수 있어 표현을 각색했습니다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

지난 2025년 봄, 휴대전화 메신저 프로필 사진이 한꺼번에 비슷한 그림으로 바뀌었다. 챗GPT의 이미지 생성 기능을 활용해 자신의 사진을 일본 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리의 화풍으로 바꾸는 이른바 '지브리 프사' 유행이다. 서비스 출시 첫 주에 이용자 1억 3000만 명이 7억 장이 넘는 이미지를 생성했다는 발표가 나오기도 했다.당시에는 재미있는 놀이로 여겨졌지만, 그림을 그려 생계를 꾸리는 사람들에게는 다른 의미로 다가왔다. AI가 만들어 낸 이미지가 일상에 빠르게 자리 잡으면서 창작자의 그림체와 저작권, 일자리 문제가 현실적인 고민으로 떠올랐기 때문이다.지난 4일 평택역 근처의 한 카페에서 2D 캐릭터 일러스트 프리랜서 김지연(가명, 24)씨를 만나 생성형 AI가 바꿔 놓은 창작 현장의 이야기를 들었다.김씨가 그림으로 돈을 벌기 시작한 건 스무 살 때다. 코로나19로 아르바이트 자리를 구하기 어려웠던 시기였다. 생활비를 벌면서 앞으로 원하는 직업의 발판이 될 경험을 쌓고 싶어 작은 의뢰부터 받기 시작했다.그의 고객은 대부분 기업이 아닌 개인이다. 수익을 내지 않는 개인 유튜브 채널의 썸네일, 굿즈로 만들 캐릭터 상품 도안 같은 2D 캐릭터 일러스트를 주로 그린다. 일감은 지인 소개나 일러스트 중개 사이트를 통해 들어온다. 포트폴리오를 겸해 취미로 만화도 그리고 있고, 앞으로는 웹소설 일러스트레이터나 웹툰 작가가 되는 것이 목표다.캐릭터 일러스트레이터에게 그림체는 어떤 의미일까. 김씨는 "경쟁력이고, 차별화이고, 홍보 효과"라고 답했다. 같은 캐릭터를 그려도 누가 그렸는지 알아볼 수 있게 하는 것, 그것이 개인 작가가 의뢰를 받는 이유라는 것이다.그림체를 베끼는 문제는 AI 이전에도 있었다. 다른 작가의 그림을 그대로 따라 그리는 이른바 '파쿠리'다. 김씨는 파쿠리와 AI 학습 모두 타인의 노력과 경험을 가져가 원작자에게 피해를 줄 수 있다는 점에서 비슷하다고 봤다.차이는 '누구의 것인지 알 수 있느냐'다. 파쿠리는 특정 작가의 그림체를 따라 하지만, AI는 방대한 그림을 학습하는 과정에서 여러 작가의 표현 방식이 뒤섞일 수 있어 개별 원작자의 작품이 어떻게 활용됐는지 확인하기 어렵다는 것이다.AI를 무조건 거부하는 것은 아니다. 작가가 동의해서 제공한 그림으로 학습했거나, 작가가 자기 그림체를 직접 학습시킨 결과물이라면 "용인할 수는 있다"는 게 그의 생각이다. 다만 그것이 의뢰인과의 신뢰 문제까지 해결해 주는 것은 아니라고 덧붙였다.일부 의뢰인은 AI가 아닌 작가가 직접 그린 그림을 기대하고 비용을 지불한다. 작가가 자신의 그림체를 학습시킨 AI 결과물이라 하더라도 의뢰인이 이를 같은 결과물로 받아들일지는 의문이라는 것이다. 학습에 대한 동의와 별개로, 의뢰인이 기대한 작업 방식과 결과물에 대한 신뢰 문제는 남는다.지브리 프사 유행을 지켜보면서는 걱정이 앞섰다고 했다. 주변 사람들도 AI로 '젊은 나', '늙은 나' 같은 이미지를 즐겨 만들었다. 김씨는 "일반인들 사이에서는 저작권에 대한 경각심이 부족하다고 느꼈다"고 말했다.실제로 특정 화풍을 따라 한 AI 이미지가 법적으로 문제가 되는지는 사안에 따라 판단이 달라질 수 있다. 일반적으로 그림체나 화풍 자체를 저작권으로 보호하기는 어렵지만, 기존 작품의 구체적인 창작적 표현을 무단으로 이용했다면 저작권 침해 문제가 발생할 수 있다.AI 학습 과정에서 저작물을 이용한 행위 역시 이용 목적과 방식, 시장에 미치는 영향 등을 종합적으로 살펴야 한다. 저작권 침해 여부가 일률적으로 결정되는 것은 아니지만, 창작자 입장에서는 자신의 작품이 AI 학습에 활용됐는지조차 확인하기 어려운 경우가 많아 권리 보호에 대한 불안이 남는다.의외로 김씨는 AI 때문에 의뢰가 줄거나 단가가 깎이는 일을 크게 겪지는 않았다고 했다. 개인 의뢰인들은 오히려 AI 그림에 반감이 있어 사람 작가를 찾는다는 것이다. 그는 작업에 AI를 쓰지도 않는다. 필요한 소재나 도구는 적절한 값을 치르고 산다.하지만 주변 사정은 다르다. 김씨는 웹디자인, 앱디자인, 게임 분야의 외주를 받거나 회사에 소속된 일러스트레이터들은 변화를 체감하고 있다고 전했다. 주변에서 해고나 단가 인하, 추가 자격 요구 같은 이야기도 들려온다. 업계 종사자가 아닌 사람이 AI로 그림 의뢰를 받아 돈을 버는 경우도 적지 않게 들었다고 했다.AI 그림이 늘면서 생긴 또 다른 문제는 '의심'이다. 그는 "작가에게 AI가 아니라는 인증이나 작업 과정 공개를 요구하는 경우가 많고, SNS에서는 사이버불링으로까지 이어지기도 한다"고 말했다. 실제로 AI 그림인 경우도 있지만, 직접 그린 그림인데도 억울하게 의심받는 경우도 봐 왔다고 했다. 작가와 의뢰인이 서로를 믿지 못하게 된 셈이다.앞날에 대한 걱정도 크다. 웹소설 일러스트레이터와 웹툰 작가를 꿈꾸는 그는 웹툰 연재 플랫폼을 운영하는 대기업에서도 AI를 쓰고 있어 걱정이 크다며 "잘리기도 전에 취업 자체가 어려워질까 불안하다"고 털어놨다.창작자들은 스스로 방어에 나서 왔다. 김씨도 한때 그림을 올리기 전 '글레이즈(Glaze)'라는 프로그램을 사용하고, 의뢰인에게도 이를 미리 알렸다. 하지만 지금은 사용하지 않는다. AI가 이미지를 생성하는 것을 넘어 기존 그림을 수정하는 기능까지 발전하면서 "정말 소용없다고 느꼈다"는 것이다. 주변에서도 요즘은 잘 쓰지 않는 분위기라고 그는 전했다.글레이즈는 미국 시카고대 연구팀이 2023년 공개한 무료 도구다. 사람의 눈에는 거의 차이가 없지만, AI에는 다른 그림처럼 인식되도록 이미지에 미세한 변화를 줘 그림체 모방을 어렵게 한다. 다만 완벽한 보호 수단은 아니다. 연구팀 역시 효과가 영구적으로 유지되는 것은 아니라고 설명한다. 특히 단색 배경이나 부드러운 색상으로 표현된 그림에서는 이미지 변화가 눈에 더 잘 띄는 등 한계가 있다.워터마크도 사용하지 않는다. "가져갈 사람은 어떻게든 가져간다"며 워터마크로는 의미가 없다고 느꼈다는 게 그의 설명이다. 플랫폼에 바라는 것도 거창하지 않았다. 신고를 제대로 처리하고, 부정행위가 적발되면 사이트 이용을 금지하는 정도다. 그는 "플랫폼에서 이 정도만 해 줘도 감지덕지"라고 말했다. 애초에 무단 수집을 완전히 막기는 어렵다는 걸 알기 때문이다.그렇다면 그림을 보는 사람은 AI 그림을 어떻게 구분할 수 있을까. 김씨의 답은 "지금은 상당히 어렵다"였다. 손가락이 여섯 개이거나, 몸의 형태가 어긋나거나, 색이 몸을 지나가면서 바뀌는 등의 오류가 단서가 될 수는 있다.하지만 이런 실수는 기본기가 부족한 사람의 그림에서도 나타나기 때문에, 이것만으로 판단하면 엉뚱한 사람을 의심하게 된다. 최근에는 AI 이미지 생성 기술이 발전하면서 이런 오류도 점차 줄어들고 있다.결국 독자에게 필요한 것은 '구분법'보다 '확인하는 습관'이다. 지난해 지브리 프사 유행 당시 SNS에는 스튜디오 지브리가 지브리풍 이미지 생성 앱 개발자에게 보냈다는 저작권 침해 경고장이 퍼졌다. 해당 앱의 운영을 중단하지 않으면 법적 조치를 하겠다는 내용이었다.하지만 지브리 측은 NHK에 경고장을 보낸 사실이 없다고 밝혔고, 문서는 가짜로 드러났다. 사실이 아닌 내용이 원작자의 공식 입장인 것처럼 유통되면서 이용자들은 잘못된 법적 정보에 노출됐고, 원작자의 입장 역시 왜곡됐다.AI가 만든 그림인지 구분하는 데 그치지 않고, 이미지의 출처와 제작 과정, 관련 정보가 어디에서 나온 것인지 확인하는 태도도 중요해진 것이다. 그렇다면 AI 시대에 그림을 그리는 일을 꿈꾸는 이들은 어떤 준비를 해야 할까.그림 그리는 일을 꿈꾸는 후배들에게 해 줄 말을 묻자 김씨는 "뻔한 대답이지만 실력이 뛰어나면 문제없다"고 했다. 전망이 밝다고는 보지 않지만, 추세가 어떻든 실력과 경쟁력을 키우고, 타협할 수 있다면 추세를 따라가는 것도 방법이라는 조언이다.기술은 빠르게 바뀌지만, 그림 한 장에 담긴 시간과 노력은 그대로다. 내가 재미로 누른 버튼 하나가 누군가의 생계와 이어져 있을지 모른다는 것. AI 시대의 독자에게 필요한 리터러시는 거기서부터 시작하는지도 모른다.