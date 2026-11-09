폴란드 내무장관 "극우 소행" 발표에 야당 "정치놀음"

큰사진보기 ▲현재 폴란드 당국은 범인의 극단주의 성향이 테러의 주요 원인으로 보고 있다. 마르친 키에르빈스키 폴란드 내무장관은 공식 브리핑에서 "초기 수사 결과 모든 정황이 용의자가 극우 이념에 깊이 심취해 있었으며 매우 급진적이고 극단적인 민족주의 성향을 지녔음을 보여준다"고 발표했다. ⓒ Youtube 'Janusz Jaskołka' 관련사진보기

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큰사진보기 ▲폴란드 국가검찰청은 8일(현지시간) X에서 검찰청이 크라쿠프 테러 사건에 대한 본수사에 착수했다고 밝혔다. 폴란드 검찰에 따르면 수사 대상은 크게 두 가지다. 첫째는 지난 7일 크라쿠프에서 총기를 사용해 6명을 살해하고 경찰관을 포함한 다수의 시민을 살해하려 시도한 테러 성격의 범죄 혐의이며, 둘째는 같은 날 용의자의 고향인 오스트로비에츠시비엥토크시스키에서 총기로 3명을 살해한 혐의다. ⓒ 폴란드 국가검찰청 X 관련사진보기

폴란드 제2의 도시인 크라쿠프 구시가지 한복판에서 무차별 총기 난사를 벌여 6명을 숨지게 한 20대 극우 성향 남성이 범행 직전 자택에서 자신의 부모와 여동생까지 살해한 것으로 공식 확인됐다.이로써 이번 참사의 사망자는 총 9명, 부상자는 범인을 포함해 16명으로 집계됐으며, 총기 규제가 엄격한 폴란드 현대사 최악의 총기 테러 사건으로 기록됐다.폴란드 국가검찰청은 8일(현지시간) X에서 검찰청이 크라쿠프 테러 사건에 대한 본수사에 착수했다고 밝혔다. 폴란드 검찰에 따르면 수사 대상은 크게 두 가지다. 첫째는 지난 7일 크라쿠프에서 총기를 사용해 6명을 살해하고 경찰관을 포함한 다수의 시민을 살해하려 시도한 테러 성격의 범죄 혐의이며, 둘째는 같은 날 용의자의 고향인 오스트로비에츠시비엥토크시스키에서 총기로 3명을 살해한 혐의다.검찰은 "확보된 증거들은 이 두 범행이 모두 동일 인물에 의해 저질러졌음을 가리킨다"며 "검사들이 사건 초기부터 크라쿠프와 오스트로비에츠시비엥토크시스키 현장에서 밤새 감식 등 수사 절차를 진행했으며 현재도 수사를 이어가고 있다"고 명시했다.주요 외신 보도를 종합하면 참사는 주말인 7일 오후 3시 직후 관광객과 시민들로 붐비던 크라쿠프 구시가지 중앙광장에서 시작됐다. 군복 스타일의 위장복과 헬멧, 방탄조끼로 완전 무장한 용의자는 달리는 차 안에서 행인들을 향해 광학 조준경이 장착된 AR-15 계열 반자동 소총을 1분 이상 무차별 난사했다.최초 신고 3분 만에 경찰이 현장에 도착하자 용의자는 광장 동쪽과 시엔나 거리 모퉁이를 돌며 사격을 이어갔으며 경찰 대원들과 정면 총격전을 벌였다. 이 교전으로 경찰관 2명이 가슴에 총상을 입었으나, 부상당한 경찰관이 끝까지 응사해 용의자의 복부와 허벅지, 가슴에 총탄을 명중시키며 현장에서 제압했다. 중상을 입은 용의자는 병원으로 이송돼 수술을 받았으며 경찰 감시 아래 치료를 받고 있다.범인의 정체는 24세의 폴란드 남성, 미하우 O.다. 범인과 학창시절을 함께 보낸 이들은 폴란드 현지 언론에 "조용하고 이상한 아이였다. 수업 시간에 총을 든 누군가나 교수형 당하는 사람을 그리곤 했다"라며 "그 그림이 뭐냐고 물으니 자신이 학교에 총을 들고 들어가 공격하는 것이라고 답하기도 했다"고 증언했다.또 다른 동창생 또한 범인이 원격 수업 도중 방독면을 쓴 채 수업을 들었다면서 "그때 친구들끼리 농담으로 '언젠가 저 아이가 우리를 살해할 거야'라고 말했는데, 지금 와 돌이켜보니 정말 웃을 일이 아니었다"라고 회고했다.다른 동창생은 범인에 대해 "과묵하고 다가가기 어려운 사람이었다"라면서 "역사 수업을 제외하면 수업 시간에도 거의 말을 하지 않았다. 역사 수업에서 그는 전쟁과 군사 관련 주제에 한해선 매우 열정적인 모습을 보였다"고 말했다.한편 범행에 쓰인 대량의 총기는 모두 범인과 그의 가족이 합법적으로 보유한 것으로 드러났다. 범인은 평소 스포츠 사격 클럽에서 사격 훈련을 즐겨 했으며 본인 명의로 총기 2정을 합법 소지하고 있었고, 범인의 아버지 또한 아들과 같은 사격장에서 활동하며 11정의 총기를 합법 소지하고 있었다. 당국에 따르면 범인은 평소 자신의 소셜미디어에 총기를 들고 자랑하는 사진을 게시하기도 했다.현재 폴란드 당국은 범인의 극단주의 성향을 테러의 주요 원인으로 보고 있다. 마르친 키에르빈스키 폴란드 내무장관은 공식 브리핑에서 "초기 수사 결과 모든 정황이 용의자가 극우 이념에 깊이 심취해 있었으며 매우 급진적이고 극단적인 민족주의 성향을 지녔음을 보여준다"라고 발표했다.다만 키에르빈스키 장관은 수사 보안을 이유로 구체적으로 어떤 게시물이나 물품을 근거로 범인을 극우 성향의 민족주의자로 판단했는지는 공개하지 않았으며, "세부적인 디지털 흔적은 계속 조사 중"이라고 덧붙였다. 수사당국은 단독 범행에 의한 극우 테러리즘에 무게를 두고 범인의 컴퓨터와 휴대전화, 온라인 활동 기록에 대한 정밀 포렌식을 진행 중이다.이에 루카시 기발라 크라쿠프 시장은 "장관이 어떤 근거에 기반해 그렇게 말했는지 모르겠다"라며 "제 생각에 이번 사건은 오히려 광인의 소행에 가깝지, 정치적 양극화와 관련이 있다는 주장은 근거가 없어 보인다"고 비판했다. 야당인 법과정의당 소속의 즈비그니에프 지오브로 의원 또한 "장관이 카메라 앞에서 구역질 나는 정치놀음을 한 것"이라며 "동창생들의 증언에 따르면 범인은 그저 사이코패스적인 인물"이라고 했다.폴란드 정부는 11월 8일과 9일 이틀간을 국가 애도 기간으로 선포하고 전국적인 보안 강화 조치를 시행하고 있다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 X를 통해 "크라쿠프에서 발생한 비극적인 테러 사건의 희생자 가족과 친지들에게 깊은 애도를 표하며, 생명을 걸고 행동한 용감한 경찰관들에게 최고의 찬사를 보낸다"고 밝혔다.이어 투스크 총리는 "모든 정파의 정치인들에게 이 비극을 정치적 도구로 삼지 말 것을 간곡히 호소한다"며 "이 범죄의 모든 정황을 명확히 밝혀내겠다"고 강조했다.