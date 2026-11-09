10회 맞은 헌혈을부탁해... 작은 참여가 만든 생명 나눔

큰사진보기 ▲제9회 헌혈을 부탁해 캠페인에 참여한 시민들. 다양한 사람들이 헌혈을 매개로 함께했다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲캠페인 시작전 헌혈의집 구월센터 인근 거리를 청소하는 재능기부자와 자원봉사자들 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲경쾌한 발놀림으로 시민들의 이목을 끈 국제셔플댄스협회 인천지부연합 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲'헌혈퍼즐'에 참여한 전국우정노조 남동우체국지부, 남인천우체국 직원들과 헌혈은장유공자 ⓒ 김홍의 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'헌혈을 부탁해' 캠페인에서 2024년부터 재능기부 공연을 진행한 리더스 어쿠스틱 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲이벤트존을 운영하며 시민들의 참여와 관심을 이끌어낸 사랑봉사회 ⓒ 김홍의 관련사진보기

"당신도 작은 영웅입니다."

시민들의 자발적인 참여로 이어져 온 '헌혈을부탁해' 캠페인이 지난 8일 비가 내리는 가운데 구월동 로데오거리에서 제10회 행사를 열었다. 이번 캠페인은 제10회 슬로건처럼 평범한 시민들이 힘을 모아 헌혈의 소중함을 알리고 지역사회의 헌혈 참여를 독려하기 위해 마련된 자리다.2022년 시작된 '헌혈을부탁해'는 직장인 음악동호회 피플엠과 지역 봉사단체, 헌혈의집 구월센터 등이 연 2회 진행하며 함께 만들어 온 캠페인이다. 제7회부터는 사랑봉사회가 운영에 함께하며 오늘에 이르고 있다. 음악 공연과 시민 참여 프로그램을 결합해 헌혈을 어렵고 낯선 일이 아닌, 이웃의 생명을 살리는 일상 속 나눔으로 알리는 데 의미를 두고 있다.이번 제10회 캠페인에서도 공연존과 이벤트존을 운영하며 시민들과 만났다. 행사 시작 전에는 주변 환경 정화 활동과 행사장 준비를 진행했으며, 공식 헌혈송 재생과 단체사진 촬영, 행사 소개 및 관계자 인사말을 통해 캠페인의 취지를 나눴다.피플엠이 주관한 공연존에서는 직장인 밴드들의 공연을 비롯한 음악 프로그램이 진행됐다. 이번 공연에는 사회자 권장미를 비롯해 리더스 어쿠스틱, 두리세시, 피플통 스토리, 배호 공감예술단, 경서통통, 국제셔플댄스협회 등이 재능기부로 참여했다. 공연 사이사이에는 헌혈송을 들려주고 시민 장기자랑도 진행하며, 음악을 매개로 헌혈의 의미를 전했다.사랑봉사회가 주관한 이벤트존에서는 투호 던지기, 제기차기, 딱지치기 등 참여형 프로그램을 마련해 시민들이 함께 즐길 수 있는 자리를 만들었다. 경품 추첨도 진행해 참여를 독려했다. 클애들, 미미캐쳐, 효민요양병원은 행사 물품을 후원하며 캠페인에 힘을 보탰다. 헌혈의집 구월센터를 비롯한 관계 기관과 참여자들도 각자의 역할을 나누며 행사를 함께했다.행사가 열린 구월동 로데오거리에는 지역 상인회의 협조도 더해졌다. 오승호 구월동 상인회 회장은 "구월동 로데오거리가 사람들의 발길만 오가는 곳이 아니라 서로의 마음을 나누는 따뜻한 나눔의 거리가 되었으면 좋겠다. 이번 캠페인이 열릴 수 있도록 함께하게 되어 뜻깊게 생각하며, 앞으로도 이런 나눔의 자리가 꾸준히 이어져 더 많은 시민이 함께하는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.캠페인의 연계 활동인 '헌혈퍼즐도 함께해'에도 지역사회 구성원들이 참여했다. 남인천우체국과 전국우정노조 남동우체국지부는 헌혈퍼즐 활동으로 캠페인에 동참했다. 특히 남인천우체국의 서금석 집배원은 이 활동을 계기로 꾸준히 헌혈에 참여해 개인 헌혈 30회를 달성하고 헌혈 은장을 받았다.서금석 집배원은 "헌혈을부탁해 캠페인을 계기로 헌혈에 조금 더 관심을 갖게 됐고, 이후 정기적으로 헌혈을 하게 됐습니다. 동료들과 함께 헌혈퍼즐을 맞춰가는 과정에도 참여하다 보니 또 다른 보람을 느낍니다."라고 말했다.단체의 캠페인 참여가 개인의 지속적인 헌혈 실천으로 이어졌다는 점에서 의미가 있다. 헌혈에 대한 관심이 실제 행동으로 연결된 사례이기도 하다.제10회라는 숫자만 보면 대규모 기념행사나 특별한 사업을 떠올릴 수 있지만, '헌혈을부탁해'는 화려한 기념행사보다 꾸준한 실천으로 열 번째 만남을 맞았다. 별도의 사업 예산에 의존하기보다 시민들의 자발적인 재능기부와 자원봉사, 뜻을 함께하는 기업들의 후원으로 행사를 이어왔기 때문이다.이번 행사에서도 공연팀들은 무대를 재능기부로 채웠고, 사업체와 병원은 행사 물품을 후원했다. 우체국 직원들은 헌혈퍼즐 활동으로 참여하는 등 각자의 자리에서 가능한 방식으로 힘을 보탰다. 여러 사람의 작은 참여가 모여 열 번째 캠페인을 이어가는 힘이 됐다.이인숙 사랑봉사회 회장은 "지역사회 속에서 나눔의 의미를 이어간다는 것이 뜻깊다. 앞으로도 지속적인 캠페인을 진행하며 헌혈이 일상에서 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.조영훈 피플엠 회장은 "총 10회의 캠페인을 진행하면서 음악이 사회에 긍정적인 역할을 하는 것에 보람을 느꼈다. 헌혈캠페인 외에도 인천의 문화를 음악으로 알리는 아이러브인천, 기후변화대응캠페인 등 음악을 바탕으로 사회에 도움이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.이 캠페인을 지속하게 한 힘은 참여자들의 작은 활동이 누군가에게 도움이 될 수 있다는 믿음이었다. 각자의 자리에서 조금씩 힘을 보태면 나눔의 문화도 이어갈 수 있다는 마음이 모여 2022년 첫 캠페인부터 지금까지 이어져 왔다.한순간 뜨겁게 타올랐다가 사라지는 불꽃이 아니라, 은은하게 오래도록 비추는 촛불처럼. '헌혈을부탁해'는 큰 구호보다 꾸준한 실천으로 지역사회에 생명 나눔의 의미를 전해왔다. 열 번째 캠페인은 그동안 함께한 시민과 봉사자, 공연팀, 후원자들의 마음이 모여 만들어낸 결과다.헌혈은 수혈이 필요한 환자의 생명을 지키는 데 꼭 필요한 나눔이다. 안정적인 혈액 수급을 위해서는 특정한 날의 관심을 넘어 시민들의 지속적인 참여가 중요하다. '헌혈을부탁해' 캠페인은 앞으로도 지역사회와 함께 헌혈의 가치를 알리고, 더 많은 시민이 생명 나눔에 동참할 수 있도록 활동을 이어갈 계획이다.누군가를 살리는 일은 특별한 영웅만이 할 수 있는 일이 아니다. 이웃을 생각하는 작은 관심과 한 사람의 헌혈 참여가 누군가의 내일을 이어갈 수 있다.비가 내려 캠페인의 진행 여부조차 불투명했던 이날, "그래도 진행하자"는 목소리가 모여 열 번째 만남을 만들어냈다. 서로 다른 자리에서 함께한 사람들은 이제 한목소리로 말하고 있다.