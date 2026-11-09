세네갈 해안서 유럽행 이주민 선박 침몰… 최소 21명 사망

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세네갈 북서부 해안에서 유럽행을 시도하던 이주민들이 탄 소형 선박이 침몰해 최소 21명이 숨졌다고 과 <로이터통신> 등이 8일(현지시간) 보도했다. 에 따르면 세네갈 내무부는 성명에서 7일 저녁 기준으로 시신 21구를 수습하고 생존자 1명을 구조했다고 밝혔다. 당국은 추가 생존자를 찾기 위해 수색과 구조 작업을 이어가고 있다.<로이터통신>에 따르면 사고는 수도 다카르에서 북쪽으로 약 180㎞ 떨어진 케베메르 앞바다에서 발생했다. 내무부는 선박이 비정규 이주를 시도하던 사람들을 태우고 있었다고 밝혔지만, 탑승 인원은 공개하지 않았다.내무부는 침몰 날짜도 밝히지 않았다. 에 따르면 이주민 지원단체 '보자 피이'(Boza Fii)의 살리우 디우프 대표는 "침몰은 금요일(6일)에 발생했다"고 말했다. 그는 "수색이 계속돼 다른 국적이 있는지는 알 수 없지만, 토요일에 수습된 시신은 세네갈인"이라고 설명했다. 은 현지 일간지 르 솔레이유를 인용해 사고가 루가 지역 케베메르 군 룸풀 앞바다에서 발생했다고 전했다. 희생자 다수는 같은 군의 레오나와 티에페 출신으로 알려졌다. 은 이 배가 서아프리카에서 주로 쓰는 전통 어선 형태의 평저선인 피로그라고 전했다.내무장관은 9일 현장을 찾아 유족과 피해 주민을 위로할 예정이다. 내무부는 대통령과 정부를 대표해 희생자를 추모하고 유족에게 애도를 표했다. 정부는 성명에서 밀입국 알선 조직에 맞서겠다는 의지를 재확인하며, 이웃 국가와의 협력을 강화하겠다고 밝혔다.한편 에 따르면 세네갈 헌병대는 7일, 전날 다카르 앞바다에서 스페인행 피로그를 탄 이주민 142명을 차단했다고 발표했다. 이 작전은 다카르 청소년올림픽 경비 업무와 병행해 이뤄졌다.국적별로는 감비아인 93명, 세네갈인 40명, 기니인 2명, 나이지리아인 2명, 기니비사우인 1명이며, 영아 2명과 미성년 아동 2명이 포함됐다.서아프리카에서 스페인령 카나리아제도(아프리카 북서부 대서양에 있는 제도)로 가는 이 경로에서는 최근 몇 년간 수천 명이 숨졌다. <로이터통신>은 이주민 인권단체 워킹 보더스(Walking Borders)를 인용해 올해 1~5월에만 635명이 사망했다고 전했다.세네갈·모리타니·모로코가 해상 단속을 강화하면서 출발지는 감비아·기니비사우·기니 등 남쪽으로 옮겨 갔고, 항해 거리가 길어지면서 위험도 커지고 있다. 유엔 국제이주기구(IOM)는 이런 대체 출발지에서는 항해 거리가 최대 750㎞ 늘어 일부 여정이 약 2천200㎞에 이른다고 설명했다.이번 참사는 단속이 강화되는데도 위험한 출항이 이어지고, 출발지가 남쪽으로 옮겨 가면서 항해가 길어져 위험이 오히려 커지는 대서양 이주 경로의 현실을 다시 보여줬다는 지적이 나온다.