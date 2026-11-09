민속촌 '귀신 참교육', 그게 재밌다고요?

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큰사진보기 ▲오산 유엔군초전기념관 2층 전시실오산 유엔군초전기념관 2층 전시실. 76년 전 유엔군으로 북한군과 처음 전투를 벌인 스미스 특수임무부대의 희생을 추모하는 공간이다. 필자는 이곳에서 뛰어다니는 아이들을 보고도 보호자와의 마찰이 걱정돼 쉽게 제지하지 못했다. ⓒ 김윤희 관련사진보기

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"떼쓰지 않을 거야?"

"밥 잘 먹을 거야?"

큰사진보기 ▲한국민속촌 유튜브 속촌아씨. ⓒ 한국민속촌 관련사진보기

"죄송합니다. 으앙."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

뉴스 기사를 읽다가 놀라운 사진 한 장을 보았다. 그 사진은 한 남자 아이가 지하철 노약자석에 신발을 벗은 채 맨발로 누워 휴대전화를 보는 모습이었다. 머리는 엄마로 보이는 여성의 무릎에, 양말 벗은 발은 벽에 올린 채였다. SNS에서 사진을 본 네티즌들의 비난이 쏟아졌다는 것으로 기사는 마무리하고 있었다. 그 사진을 보니 며칠 전 기념관에서 만난 아이들이 생각이 났다.내가 해설사로 근무하는 유엔군초전기념관에 핼러윈 복장을 한 유치원생 세 명과 엄마들이 방문했다. 그들은 곧 2층 전시실로 올라갔다. 그런데 위층에서 세 명의 아이들이 한꺼번에 뛰는지 무너질 것 같은 착각이 들 정도의 쿵쾅거리는 소리와 아이들의 웃음소리가 들렸다. 너무 놀라 올라가 보니 엄마들은 휴대전화로 아이들의 사진을 찍고 있었다. 나는 여기는 뛰어노는 곳이 아니라는 말이 목구멍까지 올라왔지만 아무 말 하지 못했다.누군가는 지하철에 누워 있는 아이에게 발을 내리라거나 앉으라고 말하는 대신 사진을 찍어 SNS에 올렸다. 나 또한 기념관에서 엄마들에게 아무 말 하지 못했다. 남의 아이에게 싫은 소리를 했다가 부모와 시비가 붙거나 봉변이라도 당할까 두렵기 때문이다.그런데 얼마 뒤, 남의 아이를 당당하게 혼내는 사람들을 보았다. 그들은 한국민속촌의 귀신들이다. 9월 12일부터 11월 15일까지 민속촌에서 열리는 '귀신 사바 귀신 놀이' 이벤트란다. 부모가 편식이 심하거나 떼쓰기처럼 아이의 고치고 싶은 행동을 귀신 분장을 한 배우에게 미리 귀띔한다.그러면 소복 차림에 창백한 얼굴, 눈과 입을 검게 칠한 귀신이 말을 잘 듣지 않으면 잡아가겠다고 겁을 주고 아이의 손을 붙잡기도 한다. 그러곤 아이에게 묻는다.아이들은 울음을 터뜨리고 겁에 질린 얼굴로 다시는 그러지 않겠다고 약속한다. 영상 속 부모들은 그 모습을 웃으며 바라보거나 휴대전화로 촬영한다. '귀신 참교육' 영상이 SNS에서 화제가 되면서 이들은 '어둠의 오은영'이라는 별명까지 얻었다.가만히 들여다보면 세 장면이 묘하게 닮아 있었다. 지하철과 기념관의 부모들은 아이의 행동을 제지하지 않았다. 반대로 민속촌의 부모들은 아이 훈육을 타인에게 맡겼다. 아이에게 왜 그러면 안 되는지 설명하고 다른 사람의 처지를 생각하게 하는 부모가 있어야 할 자리는 비어 있었다.물론 영유아를 기르는 일이 얼마나 고되겠는가. 한 명도 힘든데 둘 이상이면 집은 금세 난장판이 되고, 돌아서면 밥을 달라고 아우성치고, 말까지 듣지 않고 떼를 쓴다. 게다가 엄마가 독박육아까지 하고 있다면 어디론가 홀연히 사라지고 싶을 때도 있을 것이다.그래도 가르쳐야 할 순간을 놓칠 수는 없다. 마트에서 장난감을 사달라고 울며 드러누운 아이에게 결국 장난감을 사주면 아이는 '울면 되는구나'를 배운다. 식당에서 뛰어다녀도 부모가 말리지 않으면 '여기서 뛰어도 괜찮구나'라고 받아들일 것이다. 친구의 장난감을 빼앗았는데도 "애들이 그럴 수도 있지" 하고 넘기면, 남의 것을 가져가서는 안 된다는 것도 제대로 배우기 어렵다.그렇게 미뤄둔 훈육의 청구서는 아이가 조금 더 자란 뒤 날아올 수 있다. 유치원에서는 귀엽게 보였던 떼쓰기가 초등학교에서는 친구들과의 갈등으로 이어질 수 있고, 중학교에 가서는 장난과 괴롭힘의 경계를 제대로 배우지 못한 채 학교폭력 문제에 연루될 수도 있다. 그제야 부모가 "넌 왜 이 모양이니"라고 나무란다면 아이는 억울할지 모른다. 그동안 무엇이 되고 무엇이 안 되는지 제대로 배울 기회가 부족했을 수도 있으니까.한편 9일자 언론보도에 따르면, 이 행사가 아동학대라는 주장이 제기되어 용인시가 현장 조사에 착수하기로 했단다. 일부 시민들이 "정서적 아동학대"라며 해당 프로그램 중단을 요청하고 나선 것. 법적으로 아동학대인가 아닌가를 판단하는 일은 전문가와 관계기관의 몫이다. 내가 궁금한 것은 조금 다른 문제다.이 일과 관련 용인시와 정부 부처가 모두 신중한 태도를 보였는데 그 이유가 '부모 동의를 얻어 진행되는 데다, 이처럼 공포심을 통해 훈육하는 행위를 아동학대로 본 전례가 거의 없기 때문'이라고 한다. 부모가 허락한 공포라면 아이에게도 괜찮은 훈육이 되는 것일까.훈육은 아이를 혼내는 일이 아니라 경계를 알려주는 일이다. 지금 부모가 조금 힘들더라도 이건 되고, 이건 안 되는 선을 반복해서 알려줘야 한다. 그 수고를 계속 미루면 문제는 사라지는 것이 아니라, 눈덩이처럼 커져 돌아올 수 있다.부모가 허락했다고 해서 아이의 두려움까지 사라지는 것은 아니다. 아이에게 눈앞의 귀신이 "잡아가겠다"라고 말하는 순간, 그것은 장난이 아니라 실제 위협처럼 느껴질 수 있다. 공포는 아이에게 즉각적인 복종을 끌어낼 수는 있어도, 왜 그래야 하는지 스스로 생각하고 판단하게 힘은 키울 수 없다.처음부터 능숙한 부모는 없다. 아이가 자라는 동안 부모도 끝없이 실수하고 다시 배운다. 그래도 아이를 가르치는 책임까지 남에게 넘길 수는 없다. 서툴더라도 부모가 직접 부딪치고 설명하고 기다리는 일, 그것이 부모가 아이에게 해야 할 몫일 것이다.한 번의 체험이 아이의 마음에 심각한 상처를 남긴다고 단정할 수는 없다. 다만 겁에 질려 울고 있는 자신을 웃으며 바라보던 부모의 얼굴을 아이는 어떻게 기억하게 될까. 아이에게 부모는 가장 가까이에서 세상을 배우는 사람이다. 아이에게 무엇을 가르치느냐만 큼 부모가 어떤 모습을 보여주는지도 중요하다. 아이는 부모가 세상을 대하는 모습을 보고 성장하기 때문이다.지난 주말 유치원생 남자아이와 젊은 부부가 기념관을 찾았다. 2층 전시실을 둘러본 뒤 밖으로 나갔던 가족이 다시 부랴부랴 들어왔다. 그 아이가 2층 전시실에 있던 플라스틱 태극기 바람개비를 부모 몰래 가져갔던 모양이었다. 부부는 뒤늦게 그 사실을 알고 돌아와 내게 미안하다며 아이에게도 사과하게 했다.아이는 사과하고 멋쩍었는지 울음을 터트렸다. 나는 아이에게 사과할 줄 아는 용기 있는 아이라고 칭찬해주었다. 그 부부는 아이가 잘못했을 때 모른 척하지 않았다. 대신 사과해주지도 않고, 다른 사람에게 혼내 달라고 맡기지도 않았다. 아이가 자기 잘못을 인정하고 다시 바로잡도록 곁에서 지켜주었다. 부모가 있어야 할 자리는 그곳이다.