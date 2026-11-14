호텔도 안 잡고 11시간 운전하는 신혼여행, 이게 맞아?

지난 8월 신혼여행으로 아이슬란드를 다녀왔습니다. 7일간 캠퍼밴으로 작은 모험을 떠나며 마주한 풍경과 이야기를 연재합니다.

큰사진보기 ▲미바튼 인근의 고다포스. 서기 1000년 무렵 아이슬란드가 기독교를 받아들일 때 북유럽 옛 신들의 우상을 이곳에 버렸다는 전설이 전해진다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행 당시 아이슬란드에서 통행료를 받는 유일한 도로였던 바들라헤이디 터널과 통행료 결제 화면 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아쿠레이리 교회 언덕에서 바라본 풍경, 정박한 대형 크루즈선이 눈에 띈다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲동그라미 대신 빨간 하트가 켜지는 아쿠레이리의 신호등 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아쿠레이리의 상징인 하트 조형물과 아쿠레이리 교회 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아쿠레이리를 떠나는 길, 하트 표지판이 작별 인사를 건넨다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲달비크의 명소 ‘기슬리, 에이리퀴르 앤드 헬기' ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲가게 내부와 “한국에서 유명해요”라며 웃던 사장님 ⓒ 최한결 관련사진보기

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"한국에서 제일 유명한 여행 프로그램이네요. 화면보다 훨씬 잘생기셨는데요!"

큰사진보기 ▲달비크의 생선 수프 세트, 그릇 바닥까지 싹싹 긁어 먹었다. ⓒ 최한결 관련사진보기

▲아이슬란드 북부 도로 주행 영상-1차선 터널, 해안 도로 등(소리 없음) 최한결 관련영상보기

큰사진보기 ▲시글뤼피외르뒤르의 청어 산업을 상징하는 조형물, 뒤로는 옛 청어 가공 시설을 포함한 청어 시대 박물관 건물이 보인다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용한 시글뤼피외르뒤르의 모습, 과거에는 일꾼들로 가득헀다고 한다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲오래된 트럭과 트럭 운전사에 대한 설명 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲뒤에서 바라본 글라움바에르, 풀로 덮인 지붕이 잔디 언덕처럼 보인다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲앞에서 바라본 글라움바에르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲왼쪽부터 글라움바에르의 한국어 안내문(테스트 버전), 여러 방을 잇는 긴 복도, 방 내부 모습. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다 위의 코뿔소, 흐비트세르쿠르 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲흐비트세르쿠르로 가는 길에 만난 양, 아이슬란드에서는 곳곳에서 자유롭게 돌아다니는 양을 만날 수 있다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲콜루글류푸르 협곡 사이로 쏟아지는 폭포 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲같은 폭포지만 바라보는 각도에 따라 느낌이 다르다. ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행 중 처음으로 야외에서 저녁을 해 먹었다. 세이베르그에서 보낸 완벽한 저녁 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲세이베르그 캠핑장의 야외 온천탕 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲길을 달리던 중 우연히 만난 풍경 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲콜루글루퓨르 협곡 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲아이슬란드 여행 1~8편의 이동 동선. 여행 경로에 대한 개략적인 표시이며, 실제 도로, 경로와는 다소 차이가 있다. ⓒ AI제작(Chat GPT) 관련사진보기

아이슬란드에서 맞는 다섯 번째 아침이었다. 찌뿌둥한 몸을 이끌고 캠퍼밴 밖으로 나왔다. 다행히 전날 우리를 괴롭히던 날파리 떼가 보이지 않았다. 아직 녀석들이 깨기 전인가 싶었다. "날파리가 나오기 전에 얼른 출발해야 돼!" 아내와 서둘러 세수를 하고 미바튼을 떠났다.이날은 아이슬란드 북부의 도시와 작은 항구 마을을 돌아보기로 한 날이었다. 며칠 동안 폭포와 빙하, 화산지대를 찾아다녔으니 이번에는 도시의 거리를 걸어보고 싶었다. 그런데 길을 나선 지 얼마 지나지 않아 또 폭포 앞에 차를 세웠다. 아이슬란드에서는 하루에 폭포 하나쯤은 만나줘야만 했다.'신들의 폭포'라는 뜻의 고다포스(Goðafoss)였다. 서기 1000년 무렵 아이슬란드가 기독교를 받아들이기로 하자 그 결정에 관여한 부족장이 북유럽 옛 신들의 우상을 이 폭포에 던졌다고 한다. '신들의 폭포'라는 이름이 여기서 비롯됐다는 전설이다. 반원형으로 휘어진 절벽을 따라 물줄기가 떨어지는 아름다운 모습을 잠깐 감상한 뒤 다시 캠퍼밴에 올랐다.고다포스를 떠나 아쿠레이리(Akureyri)로 향했다. 시내에 들어서기 전 바들라헤이디 터널(Vaðlaheiðargöng)을 지나야 하는데 우리가 여행한 8월 당시 아이슬란드에서 통행료를 받는 유일한 도로였다. 터널을 지난 뒤 공식 결제 사이트에서 차량 번호를 입력해 통과 전후 24시간 이내에 요금을 내는 방식이다. 지금은 남동부 인근 일부 구간에서도 통행료를 받기 시작했다고 한다.아쿠레이리는 인구 약 2만 명으로 아이슬란드에서 다섯 번째로 큰 도시다. 북부에서 가장 큰 도시여서 '북부의 수도'로도 불린다. 아내와 거리를 걷다가 문득 물었다. "근데 인구 2만 명이면 어느 정도지?" 인터넷을 찾아보니 서울대학교의 재학생을 모두 합하면 약 3만 명 정도라고 했다. "그러면 우리나라 읍이나 면 정도 되는 거 아냐?" 둘이 그런 이야기를 하며 웃었다.그래도 헬스장과 대형 마트가 눈에 들어왔고 항구에는 커다란 크루즈선도 정박해 있었다. 며칠 동안 자연 명소만 오갔던 우리에게는 제법 큰 도시에 들어온 기분이었다. 한편으로는 인구 밀도가 낮아서인지, 도심 한복판을 걸으면서도 느껴지는 여유가 부럽기도 했다.아쿠레이리에 들어설 때부터 눈에 띈 건 곳곳의 하트였다. 하트가 그려진 환영 표지판을 지나 교차로에 닿았는데 신호등의 빨간불도 하트 모양이었다. 하트 신호등은 2008년 이 지역의 여름 축제에서 처음 등장했다고 한다. 그리고 그해 가을 세계 금융위기로 지역 사회가 어려움을 겪었다.그러자 지역 업체와 기관은 '마음으로 웃어요' 또는 '하트와 함께 웃어요'라는 뜻의 'Smile with your heart'라는 캠페인을 시작했고 하트와 응원 문구를 거리 곳곳에 내걸었다. 여름 축제에서 시작된 하트는 그렇게 서로의 마음을 위로하고 격려하는 아쿠레이리의 상징으로 남았다.시내 언덕 위에는 두 탑이 나란히 솟은 아쿠레이리 교회(Akureyrarkirkja)가 있다. 1940년에 지어진 곳으로, 아이슬란드의 랜드마크 할그림스키르캬 교회를 설계한 구드욘 사무엘손의 작품이다. 할그림스키르캬 교회를 떠올리게 하면서도, 레고 블럭을 쌓아 올린 듯한 모습이 인상적이었다.교회 언덕에는 몸을 눕힐 수 있는 벤치가 있었다. 아내와 잠시 나란히 누워 평화로운 도시를 바라보며 한숨을 돌렸다. 교회 앞 계단을 내려가 도심으로 향하니 이번에는 커다란 하트 조형물이 보였다. 하트 안에 교회가 들어오도록 사진을 찍는 것이 이곳의 또 하나의 재미였다.크루즈선에서 내린 듯한 단체 관광객들도 줄을 서서 차례로 사진을 찍고 있었다. 우리도 그 모습을 한참 구경했다. 하트 앞에서 사진을 찍으며 웃는 사람들을 보고 있으니 도시 전체가 행복해 보였다.아쿠레이리를 떠나 들른 곳은 인구 1400명 남짓의 작은 항구 마을 달비크(Dalvík)였다. 이곳에 온 목적은 생선수프 한 그릇이었다. 여행을 준비하며 인터넷을 찾아봐도, AI에 물어봐도 이곳의 생선 수프가 추천 목록에서 빠지지 않았다.문을 여는 시간에 맞춰 찾아간 곳은 카페 '기슬리, 에이리퀴르 앤드 헬기(Gísli, Eiríkur & Helgi)'였다. 메인 메뉴는 생선수프 하나. 수프와 함께 직접 구운 빵과 샐러드를 뷔페처럼 가져다 먹을 수 있었다. 빵에는 이 지역에서 만든 맥주가 들어간다고 한다.사장님과 이런저런 이야기를 나누며 푸념을 했다. "신혼여행인데, 아이슬란드에서 이렇게 식당에 앉아 먹는 건 처음이에요. 물가가 너무 비싸요!" 그러자 사장님이 "신혼여행이니까 이곳에서는 마음껏 리필해도 돼요"라며 농담을 건넸다.어디서 왔느냐는 물음에 한국이라고 답하자, 이번에는 자신이 한국에서 굉장히 유명한 사람이라고 했다. 그러고는 잠시 후 휴대전화 화면을 보여줬다. 아니, 몇 년 전 <걸어서 세계속으로> 방송에 지금보다 젊은 사장님이 나오고 있었다.내 말에 사장님이 껄껄 웃었다.우리는 야외 테이블에 앉아 생선수프와 빵, 샐러드, 커피를 여유롭게 즐겼다. 수프에는 대구 같은 흰살생선이 듬뿍 들어 있었고, 국물에서는 버터 향이 은은하게 났다. 지금껏 먹어본 생선수프 중 가장 맛있어 그릇 바닥까지 싹싹 긁어 먹었다. 접시를 핥을 뻔했다고 사장님을 한껏 칭찬했다.사장님은 이웃 마을에서 여행객들이 잡아 온 생선을 대신 요리해주기도 하는데 그러다 아내에게 구박을 받기도 한다며 웃었다. 그렇게 늦은 아침 겸 점심을 든든하게 먹고 사장님과 인사를 나눈 뒤 캠퍼밴에 올랐다. 달비크의 대표 명소는 이 작지만 풍성한 식당이었다.사실 북부에는 유명 관광지가 많지 않았다. 한참을 달리다가 작은 마을에 잠깐씩 들르는 일이 많았다. 그래도 탁 트인 해안 절벽을 따라 오르내리는 길이 아름다워 지루할 틈이 없었다.달비크를 떠나 시글뤼피외르뒤르로 향하다가 터널 하나에 들어섰다. 차는 양방향으로 오가는데 차로는 하나뿐이었다. 교대로 들어가라는 신호도 없었다. 다만 중간중간 차 한 대가 비켜설 공간이 있어, 맞은편에서 차가 오면 한쪽이 잠시 비켰다가 지나가는 식이었다. 이런 터널은 처음이라 조심조심 차를 몰았다.시글뤼피외르뒤르(Siglufjörður)는 높은 산에 둘러싸인 좁은 피오르 안쪽에 자리한 항구 마을이다. 지금은 인구 1200명 남짓이지만, 20세기 전반에는 청어잡이로 번성해 아이슬란드에서 손꼽히는 큰 마을이었다. 항구로 어선이 몰려들었고 부두는 청어를 손질하고 소금에 절이는 일꾼들로 가득했다고 한다. 1960년대 후반 남획과 환경 변화로 청어 자원이 급감하면서 전성기는 끝났다.항구 가까이에는 청어 시대 박물관이 있다. 1907년에 지어진 청어 가공 시설을 보존해 만든 곳이다. 박물관 앞에는 맑은 물과 산을 배경으로 청어잡이를 상징하는 조형물이 서 있었다. 지금은 워낙 조용해서 한때 이 부두가 사람들로 붐볐다는 게 쉽게 상상되지 않았다.또 눈길이 간 건 부두 앞의 오래된 트럭 한 대였다. 마을에 살았던 트럭 운전사가 기증한 차라고 한다. 안내판에는 트럭 이야기와 함께 그가 어떤 삶을 살았는지도 적혀 있었다. 한때 마을 전체를 먹여 살린 청어 이야기도 흥미로웠지만, 이곳에서 일하며 살아온 한 사람의 일생을 이렇게 남겨둔 것도 좋았다.항구를 떠나 한참을 달려 글라움바에르(Glaumbær)에 도착했다. 스카가피외르뒤르(Skagafjörður)에 있는 옛 농가로, 18~19세기에 지어진 건물들이 남아 있다. 입장료는 2200 아이슬란드 크로나, 우리 돈으로 약 2만 4천원이었다.입장하면서 직원에게 혹시 한국어 안내문이 있느냐고 물었더니, 그는 '테스트 버전'이라며 서랍에서 A4 용지에 인쇄된 안내문 한 장을 꺼내줬다. 어색한 표현이 곳곳에 있었지만 이곳을 자세히 둘러보는 데 큰 도움이 됐다.이 전통 가옥은 뒤에서 보면 집이라기보다 잔디 언덕 같았다. 지붕 위애는 풀이 자라고 벽은 잔디가 붙은 흙을 잘라 쌓아 만들었다. 건축에 쓸 만한 돌이 귀했던 이곳에서는 잔디층이 주요 건축 재료였다고 한다. 두껍게 쌓은 벽과 잔디 지붕은 아이슬란드의 강한 바람을 막고 집 안의 온기를 지키는 데 도움이 됐다.앞쪽으로 돌아가니 작은 집들이 나란히 늘어선 것처럼 보였다. 그런데 안으로 들어가자 집들이 전부 연결돼 있었다. 부엌과 저장고, 손님방, 가족들이 모여 일하고 잠을 잤던 방이 통로를 따라 이어졌다.이 방 저 방으로 연결된 모양이 꼭 개미굴 같았다. 방마다 당시 사용했던 물건들이 전시되어 있어 사람들이 이 집에서 어떻게 지냈는지 짐작해 볼 수 있었다.며칠 동안 아이슬란드의 자연을 보러 다녔는데 이날 북부에서는 그 안에서 살아가는 사람들의 모습도 조금씩 보였다. 하트 신호등이 켜지는 도시와 작은 항구 마을을 지나 잔디 지붕 아래에서 사람들이 모여 일하고 잠들던 방까지 둘러봤다.글라움바에르를 떠나 다음으로 향한 곳은 흐비트세르쿠르(Hvítserkur)였다. 코끼리, 코뿔소를 닮은 바위가 바다 한가운데 우뚝 서 있는 곳이었다. 문제는 가는 길이었다. 이미 아이슬란드에서 비포장도로를 여러 번 겪었지만, 혹시 타이어에 펑크가 나지 않을까 조심스러웠다. 특히 주차장으로 내려가는 길은 경사가 가팔랐다.주차장에서 전망대까지는 걸어서 5분 남짓이었다. 가는 길에는 풀숲 사이에 숨어 풀을 뜯는 양들이 보였다. 전망대에 닿자 아래쪽이 뚫린 바위 하나가 두 다리로 물을 딛고 선 것처럼 보였다. 내 눈에는 코끼리보다 고개를 숙여 물을 마시는 코뿔소에 가까웠다. 해변으로 내려가는 길도 있었지만 경사가 가파르고 파도가 세 보여 위에서 바라보는 것으로 만족했다. 검은 모래 위로 파도가 여러 방향에서 밀려드는 모습도 독특했다.흐비트세르쿠르는 파도의 침식으로 지금의 모양이 된 높이 약 15m의 현무암 바위다. 교회 종을 부수러 가던 트롤이 아침 햇살을 받고 돌이 됐다는 전설도 전해진다. 주변에 비슷한 바위 하나 없이 덩그러니 서 있는 모습을 보니, 왜 그런 이야기가 생겼는지 조금 알 것 같았다.다시 비포장길을 달리는데 이번에는 양 떼가 도로를 가득 메우고 있었다. 양 떼 뒤에서는 주민 한 명이 사륜 오토바이를 타고 양을 몰고 있었다. 양 떼를 지나 이날의 마지막 목적지인 콜루글류푸르(Kolugljúfur) 협곡에 닿았다.이곳에서는 평평한 땅을 흐르던 강이 깊게 갈라진 협곡으로 들어서며 여러 갈래 폭포를 이룬다. 아침에 본 고다포스에서는 물줄기가 반원형으로 넓게 펼쳐졌는데, 여기서는 바위 사이로 갈라져 떨어졌다.내가 폭포를 바라본 자리에는 접근을 막는 줄 하나 없었다. 눈앞에 협곡이 그대로 펼쳐져 시원했지만, 아래를 내려다보니 아찔했다. 조심조심 폭포를 바라보다 문득 엉뚱한 생각이 들었다. 한국에 돌아가서는 이런 폭포를 보러 어디로 가야 하지?아침 8시부터 저녁 7시까지, 약 11시간의 여정을 마쳤다. 아이슬란드의 여름에는 해가 늦게 져 하루 종일 돌아다니고도 밖에서 저녁을 먹을 시간이 있었다.이날 밤은 세이베르그(Sæberg) 캠핑장에서 보내기로 했다. 원래 계획에는 없던 곳이었다. 여러 캠핑장에서 지내다 보니 여행객들에게 잘 알려진 곳만 고집할 필요는 없었다. 지도에서 다른 여행객들의 후기를 읽다가 마음에 드는 곳을 즉흥적으로 찾아가는 것도 하나의 재미였다.마침 이날은 바람이 거의 불지 않았다. 캠퍼밴 옆에 테이블과 의자를 꺼내 놓고 여행 중 처음으로 야외에서 요리를 했다. 간단히 파스타를 만들어 아내와 마주 앉았다. 해가 뉘엿뉘엿 지는 모습을 바라보며 여유롭게 저녁을 먹었다.이 캠핑장에는 근처 온천수를 쓰는 야외 온천탕도 있었다. 탕에는 들어가지 않았지만, 공용 샤워실에서 뜨거운 물을 틀자 희미하게 유황 같은 냄새가 났다. 하루 종일 운전하고 걷느라 뻐근했던 몸을 뜨거운 온천수로 녹였다.캠퍼밴으로 여행하다 보니 그날 어디에 차를 세우고 어떻게 저녁을 보낼지도 여행의 일부가 됐다.여행 첫날에는 캠퍼밴에 누워 '이게 맞아?' 하며 웃었다. 이제는 지도에서 그날 밤 묵을 곳을 찾아 차를 세우고 날씨가 좋으면 밖에 저녁상까지 차렸다. 이런 생활이 제법 익숙해졌을 무렵 캠퍼밴 신혼여행은 어느새 후반으로 접어들고 있었다.