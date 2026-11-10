베니스 은사자상 '가능한 사랑'이 남긴 먹먹한 온기

큰사진보기 ▲이창동 감독의 <가능한 사랑> 포스터 ⓒ 넥플릭스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

2018년 <버닝> 이후 무려 8년 만에 돌아온 이창동 감독의 신작 <가능한 사랑>은 공개 직후부터 전 세계 영화계의 뜨거운 주목을 받았다. 제83회 베니스 국제 영화제에서 은사자상(심사위원대상)을 수상하며 한국 영화의 저력을 다시 한번 증명해 낸 이 작품은, 단순히 한 시대의 아픔을 고발하는 것을 넘어 '인간이 서로를 사랑하고 이해한다는 것'의 본질에 대해 뼈저린 질문을 던진다.영화의 시작은 해고노동자인 회사 동생의 장례식에 온 가족이 찾아가는 무거운 발걸음에서 출발한다. 멈춰버린 삶의 현장 위로, 영화는 어린 시절 TV 속 마술 쇼를 회상하는 예지(조여정 분)의 대사와 시선을 통해 묵직한 화두를 던진다. 마술사가 코끼리 앞의 장막을 내렸다가 걷어내면 그 거대한 코끼리가 눈 깜짝할 사이에 사라지듯, 세상이 발전하고 인공지능(AI) 로봇이 노동을 대체하며 눈에 보이지 않는 구조 속에서 노동자들이 하나둘 지워져 가는 시대.영화는 2009년 쌍용자동차 사태를 모티브로 삼아, SP중공업 대규모 구조조정의 소용돌이 속에서 부서져 버린 해고 노동자 호석(설경구 분)과 그의 아내 미옥(전도연 분)의 삶을 스크린 위에 정교하게 복원해 낸다. 거대한 자본의 논리와 구조적 폭력 앞에서 한 개인이 얼마나 무력하게 부서질 수 있는지를 감독은 시종일관 서늘한 시선으로 응시한다.특히 영화 속에서 무심하게 등장하는 '콘칩'은 이들 부부의 일상을 보여주는 묘한 여운의 소품이다. 그것은 아이의 간식이자, 모든 것이 무너진 삶의 터전 위에서 호석과 미옥이 주방에 앉아 소주잔을 기울일 때 곁들이는 소박하고도 쓸쓸한 안주다. 그리고 영화의 끝부분 마당에서 달무리를 바라보며 소주를 마시는 이들 부부와 함께 한다. 가장 흔하고 평범한 과자 한 조각에 담긴 허기진 일상과 위태로운 온기는, 해고 노동자라는 낙인이 찍힌 이들이 버텨내는 삶의 무게를 아프게 대변한다.공권력의 진압과 동료들의 외면 속에서 호석은 온몸이 부서진 호랑이처럼 포효하다 결국 어린아이처럼 엉엉 운다. "연대니 투쟁이니 하는 것들은 다 개소리"라며 울부짖던 그의 모습은 단순한 분노가 아니라, 믿었던 세상으로부터 완전히 배신당한 이의 텅 빈 내면을 고스란히 드러낸다.동료들에게 버림받고 폭력에 짓밟힌 기억 속에서 파업 현장의 '호루라기' 소리는 곧 세상에 대한 환멸과 불신의 트라우마로 남는다. 그러나 영화의 마지막, 미국 자본에 팔려 간 공장의 아픔을 뒤로 한 채 뒷자리에서 아이 철이가 길게 불어내는 호루라기 소리는 전혀 다른 결을 가진다. 그것은 어른들의 부서진 연대 속에서도, 아이들의 숨결을 통해 기이하게 이어지는 삶의 질서와 끈질긴 생명력을 뜻한다.반면, 미옥은 남편의 무너진 마음을 붙잡고 일상에 발을 디디기 위해 애쓴다. 특별한 장래 희망도 없이 살아왔던 그녀지만, 남편의 상처를 어루만진다. 젊은 날 마음을 나누던 순간에도, 삶의 나락에서 서로의 속을 꺼내어 놓던 순간에도 함께였던 '보름달'처럼, 이들은 칠흑 같은 어둠 속에서 상처 입은 서로의 온기를 의지하며 버텨낸다.그렇다면 이 영화가 말하는 '가능한 사랑'이란 과연 무엇에 대한 사랑일까? 연대와 믿음이 모두 부서진 허허벌판에서 대단한 구호나 혁명은 존재하지 않는다. 그것은 모든 것이 무너져 내린 삶의 터전 위에서, 아들 철이의 간식이자 쓸쓸한 안주가 되는 '콘칩' 한 조각을 곁에 두고 마당에 앉아 나누는 소주잔 속에서 피어난다.세상으로부터 버림받은 이들이 서로에게 기댈 수 있는 마지막 자리, 그곳에서 부부가 나누는 대화는 투박하지만 깊은 온기를 품는다. 눈치를 보는 호석에게 미옥이 다가가고, "내일 비가 와도 오늘 밤만 안 오면 되지"라며 달무리를 보며 남편의 곁을 지키는 대화 속에는 거창한 미사여구보다 끈질긴 유대가 배어온다.대화의 궁합을 농담처럼 주고받다 "지X"이라며 투박하게 맞받아치는 웃음 속에서, 이들은 비록 세상에 상처 입고 삐걱거릴지라도 서로를 품어내는 벼랑 끝의 연대를 증명해 보인다. 비록 완전하지도 않고 때론 위태로울지라도, 오늘 밤만은 눈앞의 상대방을 품어주는 것, 그것이 바로 그들이 끝내 붙잡은 최소한의 자비일 것이다.이러한 질문의 중심에는 독립영화를 찍는 감독 예지가 서 있다. 그녀는 세상에서 마술처럼 지워져 가는 노동자들의 존재를 기록하려 카메라를 들지만, 관객은 그녀를 통해 예술가가 빠지기 쉬운 위선과 마주하게 된다. 타인의 고통을 카메라에 담는 아내를 칭찬하면서도 정작 자신은 그 삶과 철저히 격리된 상류층의 특권을 누리는 남편 상우의 모습은, 우리가 예술이나 사회적 이슈를 소비할 때 가지는 관조적 태도를 예리하게 꼬집는다.예지 역시 처음에는 그들을 다큐멘터리의 객관적 대상으로 바라보았지만, 해고 노동자들의 처절한 내면 속으로 파고들수록 자신이 그들의 고통을 온전히 이해할 수 없다는 서늘한 벽에 부딪힌다. 그럼에도 카메라를 놓지 않는 그녀의 몸부림은, 우리가 타인의 고통 앞에 설 때 가져야 할 태도가 무엇인지 깊이 반문하게 만든다.이창동 감독은 제83회 베니스 영화제 은사자상 수상 소감에서 "노동이 사라지고 사람과 사람 사이의 관계가 끊어지는 시대에 영화로 무엇을 할 수 있고 무엇을 해야 하는지에 질문하기 위해 영화를 만들었다"라며, 상을 수상하게 된 이유를 "그러한 질문을 계속하라는 뜻으로 알겠다"라고 밝혔다. 이 묵직한 소감처럼, <가능한 사랑>은 화려한 볼거리 대신 불편할 정도로 깊은 사유를 요구하며 우리에게 끊임없이 묻는다. 지금 당신은 누구의 눈물을 외면하고 있으며, 무엇을 지켜내려 애쓰고 있느냐고.몸살 덕분에 마주한 영화가 남긴 깊은 여운을 안고, 가만히 나의 일상을 돌아본다. 고단한 현실을 살아내느라 지치고 힘들지만, 가족이라는 울타리 안에서 어떻게든 서로의 온기를 지켜내려 애쓰는 우리들의 모습이 영화 속 미옥과 호석의 모습과 겹쳐진다.우리는 모두 각자의 자리에서 거대한 시대의 바람을 견디며 살아가는 해고 노동자이자 생활인인지도 모른다. 캄캄한 밤하늘에 조용히 뜬 보름달처럼, 상처 입은 서로의 속을 가만히 들여다보며 오늘을 살아갈 힘을 얻는 것. 그것이 바로 이창동 감독이 영화를 통해 우리에게 건네는 가장 따뜻한 위로이자 가치일 것이다. 거창한 구호가 멈춘 자리에서 비로소 시작되는 인간에 대한 예의, 그 먹먹한 온기를 오래도록 품고 싶어지는 밤이다.