365일 위험 속으로 뛰어드는 소방관들... 서산시민이 뭉쳤다

큰사진보기 ▲서산소방발전위원회가 오는 30일까지 한 달간 “당신의 미소가 우리의 안심입니다”라는 슬로건을 걸고 진행하는 소방관 무사귀환 캠페인 SNS 챌린지가 시민들의 큰 호응을 얻고 있다. ⓒ 정주은 관련사진보기

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9일, 제64주년 소방의 날을 맞아 화재 및 각종 재난 현장에서 헌신하는 소방관들의 안전한 귀환과 노고를 응원하는 시민 참여형 SNS 챌린지가 충남 서산시에서 진행 중이다.서산소방발전위원회는 서산소방서와 함께 오는 11월 30일까지 한 달간 "당신의 미소가 우리의 안심입니다"라는 슬로건을 걸고 소방관 무사귀환 캠페인 SNS 챌린지를 진행하고 있다.이번 캠페인은 365일 24시간 언제 닥칠지 모르는 위험 속으로 출동하는 소방관들에게 감사와 응원의 메시지를 전하고, 현장에서 무사히 돌아와 짓는 소방관의 미소야말로 시민들이 바라는 진정한 안심이자 안전이라는 메시지를 담아 1년 전부터 기획해 이번에 시작하게 됐다.캠페인의 첫 주자로 나선 이상윤 서산소방발전위원장은 이완섭 시장을 다음 릴레이 참여자로 지목하며 챌린지의 시작을 알렸다.이상윤 위원장은 "재난 현장으로 출동하는 소방관들의 뒷모습을 보며 늘 무사히 돌아오기를 바라는 시민들의 따뜻한 마음을 하나로 모으고자 했다"며 "시민들의 작은 응원 한마디가 현장에서 고생하는 소방관들에게 큰 힘과 위로가 되길 바란다"고 전했다.이완섭 시장도 "챌린지 슬로건처럼 소방관분들이 화제와 재난 현장에서 무사히 귀환 후 미소 짓는 모습이 우리가 바라는 진정한 안심이라고 생각한다"며 소방관들을 격려했다.이번 챌린지에는 서산소방발전위원회 위원이자 청춘작가 정주은 대표가 재능기부로 촬영에 참여했다. 정 대표는 소방훈련 현장은 물론, 화재 현장에서 치열한 사투를 벌이는 소방관들의 생생하고 헌신적인 모습을 사진에 담아 SNS에 공유하며 많은 이들에게 감동을 전하고 있다.서산소방발전위원인 (주)대산토탈 최태환 대표 등의 후원으로 서산의료원 벽면에 챌린지 대형 현수막이 걸리는 등 지역사회로 선한 영향력을 전파하는 중이다.참여 희망자는 제공된 캠페인 사진 4장과 함께 감사와 무사 귀환을 바라는 메시지, 지정 해시태그(#당신의미소가우리의안심입니다 #소방관무사귀환캠페인 #서산소방서 등)를 SNS에 게시한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식으로 참여할 수 있다.한창엽 서산소방서장은 "서산시민의 따뜻한 관심과 격려가 소방관들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 국민의 안전을 위해 최선을 다하는 서산소방서가 되기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 2016년 창립된 서산소방발전위원회는 지역 내 27개 기업으로 구성된 단체로, 화재 피해 주민 지원, 소화기 보급, 의용소방대 지원, 우수 직원 포상, 다큐멘터리 촬영 및 헌정 홍보영상 제작 등 다각적인 소방 지원 사업을 지속해서 펼쳐오고 있다.