매일 쓰는 마스카라 원료, 벌레 씻은 물에서 시작됐습니다

식품첨가물 E904로 표기하는 셸락(Shellac)은 락깍지벌레(Kerria lacca)가 분비하는 수지(Resin)다. 여러 식품에 피막을 입혀 윤기를 내거나 목재 표면을 보호하는 칠로 쓰인다. 합성수지가 나오기 전까지 세계 곳곳에서 광택제 및 도료로 사용해 왔다. 셸락은 바니시(Varnish)를 만드는 여러 재료 가운데 하나이기도 하다. 일제강점기 때 현장 용어로 굳어진 니스가 바로 바니시를 가리킨다.
오늘날 쓰는 래커(Lacquer) 칠도 락깍지벌레에서 왔다. 락은 10만이라는 숫자를 뜻하는 산스크리트어 락샤(Lakṣā)에서 나온 말로 여겨진다. 락이 아랍과 페르시아를 통해 유럽으로 전해지면서 라카(Lacca)로 바뀐다. 서양인은 동양에서 건너온 반짝반짝 윤이 나는 도료를 래커라고 불렀다.
셸락은 오늘날까지 우리가 생각지도 못하는 곳에서 자기를 드러낸다. 발레리나의 토슈즈 접착제, 의약품 캡슐의 코팅제, 바이올린 같은 악기의 광택제, 헤어스프레이나 마스카라 같은 화장품의 원료로 쓰인다.
락깍지벌레가 기생하는 나뭇가지, 스틱락
노린재목에 속하는 락깍지벌레 암컷은 먹이식물의 가지에 달라붙어 평생을 보낸다. 오직 1령 애벌레 시절에만 이동할 수 있다. 체관부에 주둥이를 꽂고 첫 탈피를 한 애벌레는 눈과 다리가 사라지므로 더 이상 움직일 수 없다. 정착한 암놈은 점점 몸을 부풀려 둥그런 주머니(Brood sac)로 둔갑한다. 그렇게 자기 몸통을 하나의 육아낭으로 바꾸면서 애벌레를 생산하는 요술을 펼친다.
암컷 한 마리는 평균 300개의 알을 낳으며 몇 시간 내에 부화한 애벌레가 군단을 이룬다. 암놈의 크기는 3mm 안팎이며 세대 주기는 약 6개월이지만 환경이 맞으면 3세대까지 돌아갈 수 있다.
기묘하게도 수컷은 사라졌던 부속기관(더듬이, 다리, 날개 등)이 몇 번의 허물을 벗으면서 다시 생겨난다. 더 놀라운 사실은 안갖춘탈바꿈을 하는 곤충이면서도 번데기 단계를 거쳐 날개 달린 수컷이 태어난다. 신변태(Neometaboly)라고 부르는 기이한 발육 과정을 통해 세상에 나온 수컷은 짝짓기를 마치고 곧 죽는다.
스틱락(Sticklac)은 락깍지벌레가 분비한 수지가 나뭇가지에 우툴두툴하게 엉킨 덩어리를 말한다. 스틱락을 물로 씻어내면 붉은색을 내는 락 염료를 얻을 수 있다. 남은 수지를 가열해 녹인 뒤 얇게 펼쳐 말리면 셸락이 만들어진다. 황금빛을 띠는 셸락이 주로 코팅제로 쓰인다면 락은 비단이나 양모 같은 직물을 물들였다.
셸락 1kg을 얻으려면 약 5만~30만 마리의 락깍지벌레가 필요하다. 엄청난 숫자지만 사육은 의외로 간단하다. 스틱락을 다른 나뭇가지에 묶어 놓으면 애벌레가 퍼져나가 새로운 군락을 이룬다.
인도농업연구위원회(ICAR)에 따르면 지금도 수백만 명이 스틱락 재배로 생계를 이어간다. 인도는 전 세계 락 생산의 70~80퍼센트를 차지하며 매년 2만 톤 가까운 스틱락을 거둔다. 이밖에 태국, 미얀마, 인도네시아, 베트남, 라오스, 윈난성 일대에서도 락을 수확한다.
동서양을 물들인 빨간 락
락은 기원전부터 세계 곳곳으로 퍼져나갔다. 2025년 논문(Lac dye colours)에 의하면 인도에서 락의 초기 기록은 베다 문헌에 등장한다. 한나라 때는 비단 염색의 으뜸가는 염료로 꼽혔으며, 몽골 유적에서도 락으로 물들인 직물이 나온다. 서양에서는 그리스인 크테시아스(Ctesias)가 쓴 인디카(Indika)에 인도 사람들이 나무에 사는 곤충으로 옷감을 물들였다고 적었다. 락은 유럽에서 17세기까지 여러 안료와 잉크의 재료로 쓰이며 특별한 대우를 받았다.
20세기 중반까지 축음기 레코드의 주요 재료가 셸락이었다. 엽총의 손잡이와 탄약의 방수 밀봉재로 셸락을 도포했으며 화살촉을 단단히 고정하는 접착제로도 썼다. 아울러 전기가 통하지 않기에 전선을 감싸는 절연제로 사용했다. 만년필의 잉크 주머니를 고정할 때도 셸락을 도포했다. 자전거 핸들에도 뿌렸으며 사탕이나 젤리의 표면에 광택을 낼 때도 셸락을 입혔다.
한편, 16세기의 염료 시장은 연지벌레(깍지벌레)로 만드는 코치닐이(기사참조: 이 벌레가 미국 독립운동의 기폭제가 되다니
유럽으로 들어오면서 큰 변화가 일어난다. 스페인이 독점한 코치닐은 귀한 염료였기에 왕실과 귀족들이 주로 썼으며, 상대적으로 저렴한 락은 일반 직물을 물들였다. 약 3세기 동안 이어진 코치닐과 락의 전성기는 19세기 합성염료의 등장으로 쇠퇴기를 맞이한다.
오늘날 코치닐은 E120이라는 식품첨가물로 명맥을 이어가고 있다. 반면 셸락은 새로운 쓰임새를 찾아 산업 현장에서 팔팔하게 뿌려진다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다. 해당 기사의 사진은 <풀벌레 이야기 도감>의 일부를 사용하고 있습니다.