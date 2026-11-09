매일 쓰는 마스카라 원료, 벌레 씻은 물에서 시작됐습니다

▲ 락깍지벌레 한살이. 암컷의 몸통이 하나의 육아주머니로 둔갑하여 세대를 이어나간다. ⓒ 이상헌(AI로 만든 인포그래픽) 관련사진보기

▲ 락깍지벌레와 분비물이 엉겨 붙은 스틱락. 수용성인 붉은색 락 염료가 물에 녹아 나온다. Wikimedia Commons, CC BY 3.0 ⓒ Jeffrey W. Lotz 관련사진보기

▲ 과수나무에 들러붙어 밀랍을 분비한 깍지벌레. 오래전부터 한족들은 깍지벌레의 밀랍을 모아 양초를 만들었으며 광택제 및 연마제로도 썼다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다. 해당 기사의 사진은 <풀벌레 이야기 도감>의 일부를 사용하고 있습니다.