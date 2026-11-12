납북귀환어부 위해 책 내기로 결심한 고등학생

납북귀환어부는 남북 해상분계선 부근에서 조업 중 북한으로 넘어간 후 억류됐다가 돌아온 어부들이다. 20세기 ‘한반도 냉전’의 트라우마를 안고 살아가는 그들의 이야기를 추적해봤다.

[납북귀환어부들의 '끝나지 않은 이야기']

① 이념의 바다에 휩쓸려 '간첩'이 된 어부들

③

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큰사진보기 ▲지난 9월 11일, 변상철 공익법률지원센터 파이팅챈스 소장이 남춘천역 인근 카페에서 취재진을 만나 납북귀환어부 피해자들의 삶을 기록해 온 과정을 설명하고 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"조사 보고서에 다 집어넣었어요. 팀장부터 국장, 소위원회와 전원위원회까지 검토가 이어지다 보면, 행정 편의나 직접 관련성이 떨어진다는 이유로 피해자의 질병이나 고문 정황 같은 세부 내용들이 보고서에서 빠지기 일쑤였거든요. 그래도 피해자가 말을 멈추고 손을 떨던 순간, 흘린 눈물과 침묵하던 표정까지 르포 쓰듯 다 담았습니다. 결재선에서 빠져도 원본은 국가기록원에 남아 언젠가 재심 판사 앞에 올라가거든요."

"사법적 무죄는 시작일 뿐입니다. 진짜 회복은 낙인이 지워지는 '사회적 회복'이어야 해요. 국가폭력 가해 수사관들의 서훈을 취소시키고 불법 포상금을 끝까지 추적해 환수하려는 이유도 같습니다. 어부들은 죄가 없고 가해자가 악마였다는 것을 세상에 공적으로 증명해야 비로소 그들의 꺾인 삶이 제자리로 돌아옵니다."

큰사진보기 ▲한림대학교 한림학보사 홈페이지에 기고된 김아람 교수의 칼럼 ‘역사학은 희망의 학문’의 마지막 문단이다. ⓒ 한림학보사 제공 관련사진보기

"피해자분들의 인생은 거의 다 지나와 버렸습니다. 그럼에도 고통스러운 옛 기억을 꺼내 명예회복을 요구하는 것은, 앞으로 살아갈 우리에게 '다시는 이렇게 되면 안 된다'는 가르침을 주기 위한 희생입니다. 그렇기에 이 비극을 기억하고 알려야 하는 것은 피해자가 아니라 온전히 우리와 청년들의 책임입니다."

큰사진보기 ▲지난 8월 20일, 김도영군이 남한고등학교 인근 카페에서 강원민주재단 관계자와 인터뷰를 진행하고 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"역사를 좋아하고 웬만큼 안다고 자부했는데, 국가폭력 전시실 한쪽에 수천 명에 달하는 방대한 피해가 적혀 있더군요. 이렇게 거대한 국가폭력이 있었음에도 스스로 전혀 모르고 있었다는 사실에 덜컥 부끄러운 마음이 들었습니다. 교과서에 이미 다 드러난 역사보다, 아직 제대로 밝혀지지 않은 채 묻혀 있는 역사에 부채감을 느끼고 무조건 파고들어야겠다고 결심했습니다."

"청년이나 청소년이 납북귀환어부 사건에 관심을 갖는 것이 대단한 일로 주목받지 않았으면 좋겠어요. 당연히 알아야 할 우리 역사의 한 페이지로 자연스럽게 공유되고 기억되는 사회가 되길 바랍니다."

덧붙이는 글 | 최민수·기소연·서희원 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 언론고시반이 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)



※ 해당 기사는 ‘제8회 뉴스통신진흥회 탐사·심층·르포취재물 공모전’에서 ‘격려상’을 수상했습니다.

진상규명 신청도 미진하고, 또 신청 후에 재심도 진척이 잘 안 되지만 설사 재심이 성사돼 무죄 판결을 받는다 해도 피해자의 삶이 온전히 회복되는 것은 아니다. 사법적 판결은 회복의 출발점일 뿐이다. 평생 따라붙은 '간첩'과 '빨갱이'라는 낙인을 지우는 사회적 명예 회복은 물론, 억울한 피해에 대한 배상을 요구하는 것도 당연한 시민의 권리임을 부인하기 힘들다. 그러나 이런 당연한 권리조차 납북귀환어부들 스스로 목소리를 내기 힘들다. 사회적으로도 언론과 정치의 현안으로 주목받지 못하고 있다. 더욱이 국가폭력의 폐해와 어부들이 겪었던 부조리한 억압을 기억하고 그 의미를 되새길 공간조차 마련되지 않았다.'진실·화해를 위한 과거사정리 기본법' 제56조는 '국가와 지방자치단체는 진실규명결정 사건을 기억하고 그 희생자 및 피해자를 추모하기 위해 기념일 또는 추모일을 지정하고 사건 관련자를 기리는 각종 관련 행사를 실시할 수 있다'고 명시하고 있다. 또, 공공기관이나 민간단체 등과 기념·추모 사업을 공동 추진하거나 위탁해 예산 범위에서 지원할 수 있도록 하고 있다. 제주4·3평화공원, 국립5·18민주묘지, 노근리평화기념관 등이 그 예들이다. 국가폭력 사건들에 대해 국가와 지자체 주도로 대규모 추모 공간과 위령탑, 상설 역사관을 조성하고, 기억과 교육의 공간으로 활용되고 있다.하지만 납북귀환어부 사건은 수천 명의 피해자가 발생한 국가폭력 사태임에도, 이들이 주로 출항하고 귀환했던 속초항과 묵호항, 불법 구금과 고문이 자행됐던 옛 보안대 터 등 어디에도 피해를 기억할 추모비나 안내 표석 하나 설치되지 않았다. 특히, 앞서 언급한 '노근리 사태'의 희생자·부상자·행방불명자 등 공식 인정 피해자가 220여 명대임을 감안 한다면, 납북귀환어부는 그 15배가 넘는 3651명이다. 납북귀환어부 간첩조작 사건이 직접적인 인명 살상의 사건은 아니므로 노근리 사태와 피해 유형은 다르지만, 무고한 시민의 인생이 송두리째 뺏기듯 한 사례가 부지기수다. 피해자들은 국가폭력에 의해 법적, 신체적, 심리적인 압박 속에 장기간 처해야 했다. 이런 납북귀환어부 사태의 심각성을 고려한다면, 국가폭력의 폐해에 대한 사회적 기억마저 형평성을 잃었다는 지적이 나올 수 있는 대목이다.기념 공간은 물론이고, 피해자들의 이야기를 알리고 기록으로 남기는 작업 역시 아직 구체적인 결과를 내놓지 못하고 있다. 지난 2021년부터 강원도 피해자 지원사업에 선정돼 지난 4월에도 4천950만 원의 보조금을 받은 강원민주재단의 2025년 사업계획서에는 납북귀환어부 관련 출판홍보 사업이 포함돼 있지만, 현재까지 해당 출판물은 발간되지 않았다. 출판·홍보 사업을 맡은 위원회 역시 3명의 위원으로만 구성돼 있다. 기념비, 전시관 등 공적 기억 공간의 부재에 대해 강원민주재단 관계자는 취재진과의 통화에서 "현재로서는 구체적인 계획이 없다"며 "사건의 진상규명과 법적 절차가 어느 정도 마무리되면 추후에 논의하겠다"며 말을 아꼈다.이처럼 법은 국가와 지자체가 기념·추모 사업을 할 수 있는 근거를 두고 있지만 납북귀환어부들이 국가폭력에 당한 억울한 피해를 최소한이나마 복구하려는 공적 노력은 아주 미미한 상태다. 이런 사회적 공백 속에서 피해자를 찾아다니며 그들의 빼앗긴 삶을 기록하고 국가폭력의 진실을 밝혀온 사람들이 있다.변상철 공익법률지원센터 파이팅챈스 소장은 국가폭력 피해자들의 목소리를 기록해 온 활동가다. 납북귀환어부들과의 인연은 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위)' 1기 조사관 시절 시작됐다. 간첩 조작 사건을 조사하며 납북됐다가 간첩으로 몰린 어부들의 사건을 접한 그는 1기 진화위 활동을 마치고 위원회를 나왔다. 이후 받은 퇴직금을 가지고 과거사 인권침해 피해자를 돕는 비영리 민간단체 '지금여기에'를 직접 설립했다. 이후 김춘삼 '동해안납북귀환어부피해자진실규명시민모임(시민모임)' 대표와 함께 피해자들을 찾아 설명회를 열고 집단 재심과 진실규명 신청을 이끌었다.피해자를 찾아 나서는 과정도 쉽지 않았다. 특히 서해안에서는 외지인에 대한 경계를 풀기 위해 초등학생이던 두 딸과 함께 라면 한 박스를 들고 문갑도를 찾기도 했다. 현장의 신뢰를 쌓는 한편, 그는 국가의 조작을 입증할 객관적 증거를 집요하게 추적했다. 당시 군과 경찰은 어선 피랍 과정에서 해상 경계에 실패한 책임을 피하기 위해 어부들이 스스로 북방한계선을 넘었다는 누명을 씌웠다. 자진 월선과 월북 혐의를 적용해 수산업법과 반공법, 국가보안법 위반이라는 혐의를 뒤집어씌운 것이다.변 소장이 끈질긴 추적 끝에 찾아낸 옛 강원도경찰서 수사계획서와 해군 레이더 기지의 좌표 기록은 당시 상황을 확인하는 주요 자료가 됐다. 레이더 좌표 기록은 어선들이 북한 해역으로 스스로 넘어간 것이 아니라 우리 해역에서 조업하던 중 피랍됐다는 사실을 뒷받침했다. 이 기록들은 진화위의 진실규명을 뒷받침했으며, 이후 법정에서도 반공법과 수산업법 위반 혐의에 대한 재심 무죄 판결을 이끌어내는 근거로 활용됐다.변 소장은 피해자들의 명예 회복을 위해 기념관과 기념행사 마련도 필요하다고 강조한다. 피해자들의 목소리를 기록하고 다음 세대에 전하는 일. 국가폭력으로 꺾인 삶과 명예를 사회가 함께 기억하도록 하는 것이 그가 기록을 이어가는 이유다.수사기관의 공소장과 판결문 등 공식 문헌 기록만으로는 근현대의 국가폭력을 온전히 복원할 수 없다. 식민지와 분단, 독재를 거치며 남겨진 공문서들은 고문과 가혹행위 속에서 가해자의 시선으로 왜곡된 경우가 많기 때문이다. 공식 기록에 담기지 않은 진실을 피해자의 목소리로 기록해야 하는 이유다.김아람 한림대학교 사학과 교수는 지난 2021년부터 현장을 누비며 납북귀환어부들의 육성을 채록해 왔다. 그 결과로서 구술 자료를 모은 '납북귀환어부가 겪은 폭력과 그 후'를 발간하는데 참여하기도 했다. 그가 채집한 어부들의 증언은 그들의 한을 푸는 데 그치지 않고 오늘날 우리 사회의 책임을 묻는다.김아람 교수는 역사를 기록하는 학자임과 동시에 그 기록을 학생들에게 넘기는 사람이기도 하다. 그는 2025학년도 2학기에 한림대학교 교양수업인 '알쓸신잡춘천: 춘천으로 인문학하기'에서 KBS 다큐멘터리 '해무'의 제작에 참여한 김재덕 작가를 초청했다. 김 작가로부터 다큐멘터리 제작 과정과 사건의 배경을 듣는 자리를 마련함으로써 학생들에게 납북귀환어부 사건을 알린 것이다.국가폭력, 특히 납북귀환어부를 다루는 대학교 교양 수업은 흔치 않다. 김 교수는 "처음부터 '국가폭력을 다뤄보자'고 무겁게 접근했던 것은 아니었다"며 "다큐멘터리 같은 매체와 제작자의 이야기를 먼저 접한 뒤 당사자의 목소리를 마주했을 때 학생들이 훨씬 더 스스로 생각하기 시작했다"고 설명했다. 이어 그는 "납북귀환어부 사건을 전혀 모르고 있던 상태에서 새롭게 알게 됐다는 반응이 가장 먼저 나왔다"며 "콘텐츠를 통해 접근하니 청년들에게서 앞으로도 계속 관심을 가지려는 의지가 생겨났다"고 평가했다. 결과적으로, 김 교수는 "수강생들은 납북귀환어부 사건이 아직 해결되지 않은 현재진행형 문제라는 사실에 깊이 공감했다"며 "단순히 과제를 해내는 데 그치지 않고, 국가폭력이라는 비극이 발생한 원인을 고민해보며 자발적 토론을 하는 학생도 있었다"고 밝혔다.김 교수는 "납북귀환어부 사건이 특정 연구자나 피해자만의 이야기에 머물러서는 안 된다"고 강조했다. 사건을 직접 겪지 않은 세대가 피해자의 목소리를 듣고 다시 질문하며, 그 기억을 다음 세대로 이어가는 과정이 필요하다는 것이다. 이에 대해 그는 "납북귀환어부들은 청년들이 자신의 이야기를 인식하게 된다는 사실만으로도 큰 위안을 얻을 수 있다"며 "납북귀환어부를 직접 만나는 청년들이 있다면 그 역시 어부들이 겪은 심리적 상처 회복의 시작점이 될 것"이라고 역설했다.역사를 기록하는 일은 단순히 과거의 사실을 남기는 데 그치지 않는다. 과거의 국가폭력을 돌아보고 같은 비극이 반복되지 않도록 오늘의 사람들이 끊임없이 질문할 수 있는 기반을 만드는 일이기도 하다. 피해자의 목소리를 기록하는 일은 그렇게 과거를 복원하는 동시에 그 기억을 현재와 다음 세대에 남기는 작업이다.취재진은 납북귀환어부 사건을 취재하던 중 특별한 소식을 접했다. 국가폭력 사태를 공부하고 이를 책으로 발간하려는 고등학생이 있다는 것이다. 과거사 연구 동아리 활동을 하던 남한고등학교의 김도영(18)군이 그 주인공이다. 김군은 옛 남영동 대공분실(민주인권기념관)을 찾았다가 낯선 역사를 마주했다. 제주4·3이나 5·18민주화운동과 달리 교과서 어디에서도 접하지 못했던 '납북귀환어부' 사건이었다. 반세기가 넘도록 이어진 거대한 국가폭력의 역사를 자신은 알지도 못했다는 사실은 김군에게 부끄러움으로 다가왔다.그는 잘 알려지지 않은 사건을 직접 들여다보고, 이를 당사자의 목소리로 남겨야 한다고 생각했다. 특히 납북귀환어부 사건은 알려진 자료만으로는 피해자의 삶을 온전히 이해하기 어렵다고 봤다. 이에 피해 당사자를 직접 만나 이야기를 듣는 구술사 방식을 택했다. 피해자의 삶을 따라가며 국가폭력이 한 사람의 인생에 어떤 흔적을 남겼는지 살펴보기 위해서였다.김군은 강원민주재단 등의 도움을 받아 다큐멘터리 '해무'에 출연했던 납북귀환어부 김춘삼 시민모임 대표와 김영수씨를 직접 찾아갔다. 10대 청소년의 눈에 비친 피해자들의 모습은 교과서에서 보던 희생자가 아니었다. 그는 "처음에는 '국가폭력 피해자'라고 하면 끝없는 고통과 절망 속에 갇혀 살아가는 분들일 거라 막연하게 거리를 뒀던 것 같다"며 "하지만 직접 뵙고 오랜 시간 대화를 나누다 보니, 우리와 똑같이 일상을 살아가는 다정하고 평범한 이웃이자 어른이었다"고 당시 만남을 회상했다.김군이 기록에서 주목한 가치는 '연대의 확장'이었다. 앞서 국사편찬위원회가 주최한 제24회 우리역사바로알기대회에서 일제강점기 소작쟁의를 탐구하며 한 사람의 목소리가 연대를 통해 사회적 울림으로 이어지는 과정을 살펴본 그는 흩어진 어부들의 목소리를 모으는 일 역시 연대의 시작이라고 봤다. 침묵을 강요받았던 이들의 이야기를 모아 책으로 남기는 작업이 말이다. 김군을 포함한 역사 동아리 학생들은 이제 노인이 돼버린 '납북어부 청년'들의 생애 구술을 엮어 정식 책 발간을 앞두고 있다."현재진행형인 국가폭력을 교과서에 싣고 더 널리 알려야 한다"고 말하는 김군은 자신들의 활동이 특별한 일로 여겨지기보다 자연스럽게 이어지길 바랐다.이렇듯 한때 국가의 이름으로 지워졌던 어부들의 삶은 누군가의 기록을 통해 다시 세상에 모습을 드러내고 있다. 진실을 마주한 공무원은 국가폭력 피해자를 기록하는 활동가가 됐고, 대학교에서 역사를 가르치는 교수의 수업은 청년들에게 국가폭력의 실상을 보여줬고, 세상에 나온 납북귀환어부들의 이야기는 한 고교생의 기록으로 이어졌다. 기록하는 사람은 바뀌어도, 그 안에 담긴 목소리는 다음 세대로 꾸준히 건너가고 있는 것이다. 그러나 아직 모든 피해자의 명예가 회복된 것도, 이들의 역사가 온전히 기록된 것도 아니다. 납북귀환어부들의 이야기를 기록하는 작업이 멈춰서는 안 되는 이유다.앞서 취재진이 만났던 납북귀환어부 김영수씨는 무죄 판결을 받은 후 자전적 소설을 출간하는 것을 여전히 삶의 목표로 삼고 있다. 김도영군은 김영수씨를 만났던 때 한 가지 약속을 했다. 김씨가 납북귀환어부의 삶을 담은 소설을 출간하면, 김군이 꼭 그 책을 사서 사인을 받으러 가겠다는 약속이었다. '김영수'라는 이름 석 자가 김도영군이 내민 책에 김씨의 자필로 새겨지는 순간이 바로, 대공분실에서 진술서에 강제로 이름 석 자를 적으며 빚어진 비극이 진정 끝나는 순간일 것이다.김영수씨를 비롯한 납북귀환어부들의 이야기는 해무가 걷히며 세상에 나왔다. 그러나 법적 절차와 사회적 낙인의 여파 속에서 그들의 항해는 여전히 간조에 갇혀 있다. 하지만 간조는 영원하지 않고, 바다는 필연적으로 매일 물때를 맞이하기 마련이다. 배는 해류를 타고 돌아올 것이다.어부들이 항해를 마치고 진정 사회로 귀환하는 그날까지, 납북귀환어부들을 기록하는 사람들의 발길과 손놀림도 멈추지 않을 것이다.