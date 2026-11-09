"내가 죽으면 네 그림 통해 계속 살고 싶어" 연인이 남긴 마지막 부탁

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큰사진보기 ▲<파도였던 날들> 표지와 115쪽. ⓒ 미메시스 관련사진보기

'내가 죽으면, 네 그림을 통해 계속 살고 싶어.

내가 바라는 건 그것뿐이야.

약속해 줘. 우리 이야기를 전하겠다고.'

큰사진보기 ▲<파도였던 날들> 369쪽. ⓒ 미메시스 관련사진보기

큰사진보기 ▲듀크 카하나모쿠의 사진과 최초로 ‘서핑’에 대해 쓴 톰 블레이크의 책 《Hawaiian Surfboard》표지 99쪽. 266쪽. 이 두 인물은 바다에서 자유를 느끼고 싶었던 크리스틴의 이야기와 파도처럼 겹친 채, 흘러간다. 이것이 이 만화의 형식이다. ⓒ 미메시스 관련사진보기

'크리스틴이 죽은 뒤 나는 혼자

바다에 가서 오랜 시간을 보냈다.



고립을 자처한 탓에 주변 사람들이 걱정했다.

사람들이 좀 어떠냐고 물으면

좀처럼 대답하기가 힘들었다.



마침내 나는 적절한 대답을 찾았다.



"파도 같아."'

덧붙이는 글 | 문종필은 평론가이며 지은 책으로 문학평론집 <싸움>(2022)이 있습니다. 이 평론집으로 2023년 5회 '죽비 문화 多 평론상'을 수상했습니다. 그밖에 한국만화영상진흥원에서 주최하는 대한민국만화평론 공모전 수상집에 <그래픽 노블의 역습>(2021)과 <좋은 곳>(2022)과 <무제>(2023)를 발표하면서 만화평론을 시작했습니다.

무엇인가를 표현하는 사람은 기록하는 존재다. 자신이 가진 사소한 사정이나 이유로 표현하는 대상이나 상황은 달라지지만, 몸에 새겨진 차갑고 생기 있는 흔적은 새롭게 표현하게 한다. 때론 시대적 아픔이 사소한 사정을 집단의 형태로 증폭시키는 경우도 있지만, 직접적인 학살이나 전쟁이 없는 나라에서는 일반적으로 한 창작자가 살아낸 무게만큼 이야기를 짓는 경우가 많다.만화가 이종철은 무명 시절 택배 까대기 노동을 하면서 "어릴 때부터 늘 땀 흘리며 일하는 사람들이" 옆에 있었기에 "택배 일하는 사람들을" 만화로 그리겠다고 <까대기>에서 고백했다. 만화가 마영신 역시 3년 반 정도 군대 대신 간 병역특례업체에서 보낸 시간을 만화로 그렸다. 만화가 본인은 작가의 말 후기에 "공장에서의 경험을 고스란히 만화로 녹여 내면 보는 사람들이 그 자체로 재밌게 얽어주지 않을까"라는 기대감에 만화를 만들었다고 적었지만, 이 의도와는 무관하게 그 당시 공장의 시절을 애틋하게 잘 담아냈다. 이런 애틋함은 텍스트에 펼쳐진 여러 장면에서 찾을 수 있지만, 가장 마음을 울컥하게 만드는 장면은 아이러니하게도 만화가의 재주에서 기인한 것이 아닌 만화 속 실제 주변 인물에서 찾을 수 있다.위의 두 만화를 예를 들면 만화가와 함께 노동하며 지냈던 동료가 당신은 무엇인가를 표현하는 사람이니 먼 훗날 만화를 그릴 때, 자신의 이야기를 꼭 기록해달라며 눈물 젖은 눈빛으로 만화 속 칸을 응시할 때다. 그 눈빛과 마주할 때면 멈추게 된다. 그 이유는 누군가의 흔적으로밖에 그 인물(사람)은 기억될 수밖에 없기 때문이다. 나는 두 만화가의 작품만을 예로 들었지만, 기억되지 못한 역사적인 사건과 존재들도 마찬가지다. 이들은 어떤 방식이든지 기록자들에게 간절한 표정을 짓는다.기록해달라고 말하는 인물의 바람은 타인이 느낀 감정을 잘 표현해내는 예술가에 의해서 재현된다. 그래서 쓰거나, 그리거나, 연주하거나, 노래하는 예술적 행위가 무엇보다도 중요한지 모른다. 이런 예술가들이 없었다면 말할 수 없는 사람들의 이야기를 누가 대신 전달해주겠는가. 예술가들끼리 서로 질투하며 시기하는 과정에서 추한 모습을 보인다고 하더라도, 이들은 기억하려고 노력하는 사람이라는 점에서 예술가의 예술적 행위를 가볍게 치부할 수 없다.내가 이 말을 서두에서 적는 이유는 최근에 번역된 AJ 덩고의 <파도였던 날들>(미메시스, 2026) 때문이다. 이 작품에서도 이런 간절한 부탁을 확인할 수 있다. 이 텍스트는 자신이 사랑한 애인을 떠나보낼 수밖에 없었던 실화를 바탕으로 만든 이야기다. 여러 번의 수술을 견뎌내며 희망의 끈을 놓지 않았던 크리스틴과 그녀 곁을 지켜준 가족의 이야기다. 이 계절의 노랑 나뭇잎처럼 낙화를 기다리는 크리스틴은 자신이 사랑하는 애인에게 당신의 그림을 통해 영원히 살고 싶다고 말한다. 이 말을 듣고 어떤 예술가가 이행하지 않겠는가. 이 작품은 그렇게 시작되었다.투병하고 있는 크리스틴이 서핑을 다시 하고 싶어 한다는 사실은 이 텍스트를 횡단하는 하나의 큰 줄기다. 크리스틴은 취미를 함께 공유하며 돈독한 우애를 쌓던 친오빠 제프와 바쁜 학교생활로 잠시 떨어져 지내다가 방학 때 다시 만나 함께 서핑하려고 했다. 하지만 그때 뼈에 생기는 종양인 골육종으로 다리 한쪽을 잘라야 했다. 그녀는 걷거나 뛸 수 없는 사람이 된 것이다. 그러나 친오빠와 함께 서핑하며 자유를 만끽했던 그 시절의 기억은 사라지지 않았다.그녀는 서프보드로 파도 타면 다리가 없어도 중력을 거스를 수 있다는 생각했다. 여전히 그것이 가능하다고 믿었다. 그때부터 그녀의 목표는 "다시 바다에 들어가는 것"이다. 적어도 크리스틴은 이 행위를 통해서 낫지 않는 병에 대한 내면의 상처를 위로받고 싶었다. "서프보드에 올라가면 땅의 속박에서 벗어나 진정한 자유"를 찾을 수 있다고 믿었다.작품 속 크리스틴의 목표는 자연스럽게 서핑을 위대하게 만들었던 듀크 카하나모쿠(Duke Kahanamoku)와 '속 빈 보드(Hollow Board)'를 발명해 서핑을 대중화시킨 톰 블레이크(Tom Blake)의 이야기를 책 속으로 끌어오게 했다. 그러니까 이 두 인물을 텍스트에 편입 시키는 과정을 통해 자신이 사랑하는 애인이 다시 파도 타고 오르는 것을 작가는 상상했는지 모른다. 애인이 파도 타려는 이유를 조금은 더 가까이 느끼고 싶었을 수도 있다.현실에서는 아무것도 할 수 없을지라도, 파도를 힘차게 탔던 역사적 존재를 이야기하는 과정에서 애인의 목표를 대신 달성해 달라고 별이 된 존재에게 기도했을 수도 있다. 자신 역시 파도를 타는 사람으로서 사랑하는 애인을 잃어버린 상실감을 책 작업을 통해 극복하려고 했었을 수도 있다.AJ 덩고는 자신의 창작 행위를 통해서 이 계절에 없는 애인을 평생 기억하고자 했다. 텍스트 말미에 적힌 이 문장은 글 서두에서 말한 것처럼, 자신의 이야기를 기억해 달라는 사람들의 소망과 다르지 않다. 아마 이 책을 통틀어 가장 아름다운 문장을 찾으라면 '네 그림을 통해 계속 살고 싶다'는 크리스틴의 간절한 바람일 것이다. 사랑한 애인에게 전하는 이 유언은 창작자인 AJ 덩고에게 어떻게 다가왔을지에 대해 생각하게 된다.결과론적으로 판단해보면 크리스틴의 이 목소리는 정말로 현실이 되기도 했다. 우리의 이야기를 사람들에게 전달해달라는 크리스틴의 바람은 이곳 한국에서까지 번역되어 출간되었고, 아무런 인연도 없는 내가 그들의 호시절에 대해서 또 다시 새롭게 기록하고 있기 때문이다. 사랑은 이렇게 또 전염되는 것일까.서정적이면서도 아픈 <파도였던 날들>의 내용과는 무관하게 파도 타는 서퍼의 내용을 시·공간이 한정적인 종이책에 어떻게 표현하려 했는지 생각해 보는 것은 흥미롭다. 우선, 인물의 시간은 자유롭게 표현되었다. 직선적인 시간보다는 '연도'를 정확하게 명시해 시간과 공간을 자유롭게 초월했다. 만화가는 크리스틴이 투병하는 과정과 별이 되기까지의 과정을, 마치 그녀가 파도와 하나가 된 것처럼 파도색으로 표현했다.듀크 카하나모쿠와 톰 블레이크의 이야기를 다루는 장면에서는 색을 다르게 표현해 과거 시간 속 역사적 인물임을 분명히 했다. 그러니까 크리스틴의 서사와 전설적인 두 서퍼의 이야기가 교차 편집되어 드러나는 형식을 선택했다. 파도처럼 시간적 서사가 바뀌며 열리는 이런 연출 역시 파도의 모습을 연상시킨다. 그래서 이 만화는 제목처럼 텍스트의 형식도 크리스틴이 꿈꾸었던 파도 타는 행위를 만화적 형식으로 재현해 냈다는 생각이 든다. 종이책으로 연출할 수 있는 그만의 완벽한 형식인 것이다. 그렇다면 AJ 덩고는 '파도'를 어떻게 생각했을까.사랑하는 크리스틴을 잃고 고립을 자처했던 AJ 덩고는 몸 상태가 파도와 같다고 말한다. "상실의 고통에는 익숙한 패턴이 없다. 그저 밀려왔다 밀려갈뿐이다." 파도처럼, "안정을 잃으면 부딪쳐" 잔잔해지는 과정을 반복하면서 평화를 얻고 또다시 곧바로 불안정해지는 경험을 지속적으로 반복하는 것이다. 그것이 상실의 아픔이라고 적는다.이 만화는 창작자인 AJ 덩고와 크리스틴, 그리고 서퍼였던 영웅들이 파도를 찾았던 이유를 묻는 텍스트이다. 파도로 향하는 여정이 모두 같지 않겠지만, 그 파도에서 위안을 느끼는 사람들의 이야기인 것은 분명하다. 그러니 자연스럽게 파도를 타본 적 없는 내가 파도 탄다는 것이 무엇인지 생각하게 된다. 안수향의 <아무튼, 서핑>(위고, 2022)과 윌리엄 피네건의 <바바리안 데이즈>(알마, 2018)를 읽기 위해 서점으로 향하게 되는 것은 그런 이유다. 장르가 스릴러라 하더라도 로칸 피네건 감독의 <서퍼>(2026)에 눈길을 보내는 것이다. 이들은 파도를 어떤 이유로 탔던 것일까. 서퍼들의 사연에 귀를 열게 된다.