진상규명·직권조사에도 재심은 '오리무중', 납북귀환어부들의 현실

납북귀환어부는 남북 해상분계선 부근에서 조업 중 북한으로 넘어간 후 억류됐다가 돌아온 어부들이다. 20세기 ‘한반도 냉전’의 트라우마를 안고 살아가는 그들의 이야기를 추적해봤다.

[납북귀환어부들의 '끝나지 않은 이야기']

① 이념의 바다에 휩쓸려 '간첩'이 된 어부들

② 진상규명·직권조사에도 '재심'은 '오리무중'

③ 어부들의 기억, '다음 세대'로 이어지다

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큰사진보기 ▲지난 9월 25일, 궁리항에서 조업이 끝나고 대하잡이 그물을 정리하는 어부의 모습이다. ⓒ 기소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9월 25일, 궁리항에서 조업이 끝난 후 쌓여 있는 그물의 모습이다. ⓒ 기소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲진화위 진실규명신청서 양식이다. 이외에도 신청인의 신분증 사본, 신청인의 자격을 확인할 수 있는 자료(기본증명서, 가족관계등록부, 대리인 위임장 등), 개인정보동의서, 기타 조사에 참고가 될 자료 등을 지참해 우편 또는 직접 방문해 제출해야 한다. ⓒ 진화위 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2기 진화위 직권조사에 따른 납북귀환어부 인권침해 사건의 진실규명결정 현황이다. 진화위는 대양호 등 납북어선에 대한 인권침해 사건을 직권으로 조사해 총 117척, 납북어부 1천6명에 대한 진실규명대상자 결정을 내렸다. 이 가운데 진실규명 미신청자는 820명으로, 신청자보다 약 4.4배 많은 것으로 나타났다. ⓒ 진화위 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 최민수·기소연·서희원 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 언론고시반이 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)



※ 해당 기사는 ‘제8회 뉴스통신진흥회 탐사·심층·르포취재물 공모전’에서 ‘격려상’을 수상했습니다.

한 개인이 잘못된 정부 행정으로 피해를 보면 그 피해를 구제받을 수 있는 절차를 밟는 것은 일종의 상식이다. 더구나 그 잘못된 행정이 단순한 착오가 아니라 군부 독재 시절의 권력과 제도의 남용에 기인한 것이라면 개인의 피해 구제를 넘어 사회 정의의 복원 차원에서도 그 구제 절차는 투명하게 공개적으로 진행이 돼야 할 것이다. 지난 2005년 5월 31일 '진실·화해를 위한 과거사정리 기본법(과거사정리법)'이 제정된 것도 이런 당위성에 입각한 사회적 조치로 볼 수 있다. 해당 법에 따라 지난 2005년 12월 1일 출범한 '진실·화해를위한과거사위원회(진화위)'는 반민주적 또는 반인권적 행위에 따른 인권유린을 조사하고 사건의 진실을 규명, 재발을 방지하는 독립 행정기관이다.인권침해 사건의 진실규명 절차는 먼저 진화위나 각 지방자치단체, 재외공관에 진실규명을 신청하는 것으로 시작된다. 신청서가 접수되면, 소위원회에서 접수일로부터 90일 이내에 조사 여부(개시·각하·직권조사)가 결정된다. 사건조사는 신청인이나 참고인, 조사대상자 등에 대한 진술 조사 및 진술조서 작성을 기본으로 하며, 관계기관의 수사기록 및 문헌자료 조사도 진행된다. 조사가 마무리되면, 그 결과는 소위원회를 거쳐 전체위원회에 상정돼 '진실규명' 또는 '불능' 결정이 내려진다.진실규명 결정 이후의 권고 조치는 과거 유죄 확정판결을 받은 신청인인지 여부에 따라 달라진다. 일반적인 인권침해 사건이라면 국가 사과와 피해회복 조치, '확정판결'을 받은 사건은 법무부 또는 국방부에 재심 등 사법적 명예회복을 위한 권고가 추가로 권고된다.확정판결은 법원의 판결이 확정된 경우를 뜻한다. 사법 체계에선 확정판결이 내려진 사건을 더는 다룰 수 없지만, 진화위의 의결로서 진실규명이 필요하다고 인정되면, 조사에 착수해 진실규명 결정을 내릴 수 있다. 최종적으로 진실규명 결정은 신청인에게 1주일 이내 서면으로 통지된다. 이 같은 절차로써 국가에 의해 은폐됐던 인권침해 사건에 대한 진실이 점차 규명되고 있다. 피해자들이 명예회복의 기회를 얻을 수 있게 된 것이다.그러나 납북귀환어부 사건은 그 피해 규모에 비해 극히 저조한 진실규명 신청 실적을 보이고 있다. 진화위 1·2기 위원회에 '인권침해 사건'으로 접수된 진실규명 신청은 총 3912건이지만 이중 '납북어부 사건' 신청 건수는 259건에 불과하다.기수별로 살펴보면, 1기 위원회가 활동한 2005년 12월 1일부터 2010년 12월 31일까지 접수된 인권침해 사건 진실규명 신청 건수는 총 612건이다. 이중 납북어부 사건은 9건으로, 전체 접수 건의 약 1.5%에 불과했다. 2기 위원회의 경우, 2020년 12월 10일부터 2022년 12월 9일까지 인권침해 사건은 3천300건이 접수됐다. 그러나 납북어부 신청은 이중 250건에 그쳤다. 진화위가 추산하는 납북귀환어부는 총 3천600여 명임을 감안하면 진실규명 신청 건수는 이처럼 턱 없이 부족한 실정이다.게다가 상황은 나아질 기미가 보이지 않는다. 올해 2월 26일 출범한 3기 진화위에는 지난 8월까지 3천743건의 진실규명 신청이 접수됐지만, 이중 납북어부 사건은 같은달 11일 기준으로 11건에 불과했다. 진화위 내부에서도 "사실 3기가 열리면 좀 더 신청이 많을 줄 알았다"며 뜻밖이라는 반응이 나왔다. 2기에도 전기에 비해 신청이 27배 가량 늘었으니 3기에도 그 증가세가 이어질 것이라던 예상이 빗나간 탓이다.이처럼 납북귀환어부들의 진상 규명 신청은 답보 상태를 보이고 있다. 이에 진화위의 신청자 모집 홍보 방식과 진실규명 신청 절차가 납북귀환어부라는 집단의 특성을 충분히 반영하지 못한다는 지적이 나온다.현재 확인된 납북귀환어부 피해 사례 중 동해안의 경우 가족 단위 어업이 중심이다. 납북 피해 역시 좁게는 가족, 넓게는 같은 지역 주민들이 집단으로 겪은 경우가 많은 것으로 파악됐다. 사건 이후에도 피해자끼리의 관계가 일부 유지돼, 한 명의 피해자가 진실규명 절차에 참여할 경우 주변 미참여 피해자에게 관련 정보가 전달될 가능성이 있는 것이다. 반면, 서해안은 상황이 다르다. 다른 지역으로 나가거나 타 지역에서 유입된 선원이 납북된 경우가 있어, 동해안과 같은 지역 기반의 연락망이 유지되기 어렵다. 섬이 많은 서해안의 지리적 폐쇄성이 피해자를 고립시키는 요인으로 작용하는 것이다.동·서해안의 지역적 차이와 별개로, 어업 종사자의 노동 특성도 고려해야 할 사안이다. 어부들은 대체로 이른 새벽에 출항, 조업이 끝날 때까지 육지로 돌아오지 않는다. 업무 시간이 일정하지 않고 장시간 바다에 머무르는 경우도 많다. 이런 조건에서 언론보도나 지자체 공문 중심의 홍보가 실제 피해자에게 유의미하게 도달했는지, 신청 절차까지 이어졌는지 의문이 제기된다.실제로 지난 8월 13일 진행된 '동해안납북어부피해자진실규명시민모임(시민모임)'과 진화위의 간담회에서도 홍보 방식에 대한 아쉬움의 목소리가 나왔다. 2007년부터 납북귀환어부 문제를 전문기자로서 발굴해 온 엄경선 시민모임 운영위원은 "지난 지방선거 당시 강원도에서 속초에 피해자 모집 현수막을 내걸어 신청 수가 단기간 눈에 띄게 늘었다"며 진화위 측에 피해지역 내 대면 홍보의 필요성을 거듭 강조했다. 집단의 특성에 맞는 실질적인 홍보 방식 개선이 필요하다는 뜻이다.피해자들이 고령이라는 점도 무시할 수 없다. 납북 사건이 발생한 1954년부터 1987년까지 당시 피해자 연령대가 청년층과 중장년층이라는 점을 고려하면, 최소 40여 년이 흐른 현재는 피해자뿐 아니라 가족 역시 고령화했을 가능성이 크다. 따라서 신청 방법과 필수 자료를 갖춰 기관을 직접 방문하는 일은 이들에게 상당히 심리적 부담이 될 수 있다.결국 지역, 직업, 나이라는 피해자의 조건을 충분히 고려하지 않은 신청 절차가 사실상 구제의 걸림돌로 작용할 가능성이 남아 있는 것이다. 신청주의 원칙을 바꿀 수 없는 이상 피해자가 실제로 신청할 수 있도록 절차적·심리적 부담을 낮추고, 기존의 접근법을 반복하기보다 피해자의 생활반경과 지역적 특성을 반영한 새로운 신청자 발굴 방식을 모색해야 한다는 지적이 나오는 이유다.신청주의의 한계가 드러난 상황에서 진화위가 손을 놓고만 있는 것은 아니다. 당장 홍보 방식을 전환하는 대신, 더 많은 미신청 납북귀환어부들의 진실을 밝히기 위해 '직권조사'를 확대한다는 방침이다.직권조사란 진화위가 진실규명 신청과 무관하게 직권으로 사건을 조사하는 제도다. 3기 진화위의 납북귀환어부 사건 직권조사 확대 기조는 지난 8월 11일 3기 진화위 제3차 위원회 회의록에서도 확인된다. '제26-15호 영명호 납북귀환어부 인권침해 사건 조사개시 심의안'에서 이호중 상임위원은 "납북귀환어부 사건은 2기에 명단을 확보한 것을 바탕으로 직권조사 계획을 수립 중"이라며 "재심사유 존재 여부뿐만 아니라 관련 피해자·당사자 등을 폭넓게 확인하기 위해 조사를 하는 것"이라고 밝혔다.이후 지난 9월 8일 열린 제4차 전원위원회에서 납북귀환어부 인권침해 사건은 3기 위원회 직권조사 1호 사건으로 결정됐다. 미처 진실규명을 신청하지 못한 피해자까지 조사 대상에 포함될 수 있다는 점에서 직권조사는 미진한 납북귀환어부 구제의 돌파구로 여겨졌다.그렇다면 실제로 직권조사는 더 많은 피해자의 진실규명을 끌어내고 있을까. 이와 관련, 2기 진화위의 납북귀환어부 인권침해 사건 직권조사 결과를 살펴봤다. 2기 진화위는 1965년부터 1972년까지의 신청사건 178건 중 귀환일자가 동일한 선박 전체에 대해 일자별로 구분, 제27차 위원회의 개시 결정을 단초로 2022년 2월 28일부터 2025년 5월 13일까지 직권조사를 진행했다. 해당 직권조사를 통해 총 선박 117척과 탑승자 1천6명에 대해 진실규명대상자 결정을 내렸다. 이 가운데 진실규명 미신청자는 820명으로, 신청자보다 약 4.4배 많은 것으로 나타났다.그러나 진실규명대상자가 늘었다고 해서 실질적인 피해 규명으로 이어지는 것은 아니다. 직권조사는 진실규명대상자로 결정된 피해자 '전원'의 개별적인 구제를 보장하는 제도가 아니기 때문이다. 신청사건은 피해자 또는 유족의 신청을 바탕으로 진행된다. 즉, 신청인의 진술을 듣고 구체적인 피해 사실과 관련 자료를 확인해 개별 피해자의 피해 경위에 초점이 맞춰진다. 반면, 직권조사는 사건 전체의 구조와 경위를 밝히는 데에 무게가 실린다. 당시 정부의 정책과 남북 간 긴장 관계, 국가기관의 수사·처벌 구조 등 사건이 발생한 사회·시대적 배경을 종합적으로 살피는 방식이다. 따라서 직권조사는 개별 피해자의 삶을 하나씩 확인하기보다 납북귀환어부 사건의 구조와 경위를 확인하는 조사에 가깝다. 진화위에 따르면, 직권조사에서 진실규명대상자로 결정이 된다 한들, 개별 피해를 인정받기 위해서는 별도로 진실규명을 신청해 피해 조사 절차를 다시 밟아야 한다.게다가 진화위에 문의한 결과, 직권조사로 결정된 진실규명대상자 중 미신청자 820명에 대한 개별 통지도 이뤄지지 않은 것으로 확인됐다. 과거사정리법 제38조에 의거, 진화위는 ▲각하 ▲조사개시 ▲진실규명 ▲진실규명불능 등을 결정한 경우에는 진실규명 신청인과 조사대상자, 참고인에게 통지해야 한다. 그러나 이러한 결정통지 대상에 당초 진실규명 신청을 하지 않은 '진실규명 미신청자'는 제외됐다. 사실상 미신청자야말로 신청주의의 절차적 사각지대에 놓였을 가능성이 큰 만큼, 이들에게는 진실규명대상자로 결정됐다는 사실을 기관이 직접 알리는 절차가 절실하다. 그럼에도 불구하고, 정작 그 연락 대상에서 배제된 것이다.진화위 언론·홍보팀 관계자는 실제 직권조사 과정에서 진실규명대상자로 결정하더라도 대상자 전원에게 개별 통지하는 것은 현실적으로 어렵다고 설명했다. 관계자는 "피해자 숫자가 몇 천 명이 넘는데 한 명씩 전부 전화할 수는 없다"며 "개인정보 문제도 있고, 특히 미신청자라면 피해자 명단에 이름만 올려져 있어 연락처를 찾기도 어렵다"고 덧붙였다.한편, 신청사건과 직권조사의 대상이 겹치는 경우에는 중복조사를 줄이기 위해 개별 피해 사실을 확인할 수 있지만, 직권조사에 포함됐다는 이유만으로 모든 대상자에게 진실규명 절차를 제공할 의무는 없다. 진화위는 현재로선 납북귀환어부 사건의 진실규명 결정을 언론에 알리면, 피해 당사자가 이를 확인해 직접 신청하는 방법이 유일하다는 입장이다. 결국, 홍보의 사각지대에서 신청하지 못한 피해자가 우연히 홍보를 접한 뒤 찾아와야 진실규명 신청이 접수되는 딜레마에 빠져 있는 것이다.어렵사리 신청주의 문턱을 넘어 진실규명 결정을 받아내도, 재심으로 가는 문이 저절로 열리는 것은 아니다. 진화위가 조사를 통해 진실규명대상자 결정을 내린 피해자에게 이를 통지하는 과정에서 재심 청구에 관한 구체적인 안내도 이뤄지지 않은 것으로 나타났다. 과거 유죄판결이 확정된 사건의 경우, 재심사유 여부 규명을 조사의 목적으로 한다. 따라서 유죄 확정판결의 진실규명 결정은 곧 재심 권고와 동일한 의미를 지닌다. 그러나 실제로는 재심 지원 절차에 대한 별도의 안내는 진행되지 않았다. 구체적인 재심 절차 안내는 법에서 정한 역할 바깥에 존재하기 때문이다. 이 같은 구조적 한계로 인해 재심과 재판 대응, 국가배상 및 형사보상 청구 등 별도의 사법절차는 전적으로 납북귀환어부 피해자 개인이 오롯이 감당해야 한다.진화위 관계자 역시 제도의 한계를 인정했다. 박영일 홍보전문위원은 진실규명대상자에게 재심 지원을 안내하고 있는지에 대한 거듭된 질문에 "진화위는 권고만 가능한 것으로 법으로 정해져 있다"며 구체적인 답변을 피했다. 이어 박 위원은 "피해자에게 재심을 비롯한 법률 지원이 필요하다는 주장은 내부에서도 제기되고 있지만, 지원을 위한 예산 배정은 어려운 상황"이라고 말을 아꼈다.진실규명 결정을 통지받고도 재심이나 배상 절차를 진행하지 못한 납북귀환어부들도 있다. 당사자가 법률 지식이 부족해 통지의 의미를 제대로 파악하지 못했거나, 미처 절차를 진행하기 전에 사망했기 때문이다. 박 위원은 "유족이 뒤늦게 통지서를 발견해 관련 민원이 오는 경우가 많다"며 실제로 사망한 아버지의 유품을 정리하다가 진실규명 결정 통지서를 발견한 자식에게 연락이 온 사례를 언급했다. 그는 또, "진실규명 통지 자체는 3년 정도 법적 효력을 갖지만, 재심 청구 기한을 넘긴 피해자와 유족을 구제하기 위해 3기 위원회 때 다시 재심을 신청할 수 있도록 임시특례가 존재한다"고 말했다. 다만 구제 절차가 특례로 마련됐더라도, 피해 당사자가 홀로 법적 절차를 부담해야 하는 문제는 여전히 남는다.그런데 결정된 권고 조치마저 강제성이 없어 실제 재심 이행률은 저조하다. 진화위가 법적으로 검찰과 경찰 같은 수사기관이 아닌 조사기관에 속해 국가와 사법부 등 관련 기관에 국가사과와 피해회복 조치, 재심 등의 '권고'만 가능하기 때문이다. 취재진과 만났던 납북귀환어부 김영수씨도 재심권고 조치까지 받아냈지만, 재심은 열리지 않고 있다.진화위 권고의 자세한 이행 실태를 파악하기 위해 1기 위원회 종합권고 이행현황을 들여다봤다. 1기 위원회 종합 검토에 따르면 총 17건의 종합 권고사항이 있었고, 소관 기관에 따라 세부 이행현황은 26개로 분류됐다. 소관 기관은 국정원, 국방부, 경찰청, 법무부, 복지부, 외교부, 인권위, 행안부 등 총 8곳이다. 이 중 현재까지 이행 완료된 권고는 8개, 종료는 13개, 이행 중은 5개였다. 권고가 제대로 이행된 건은 절반에 미치지 못했다. 권고의 내용이 이행되지 않거나 또는 소관 기관이 해당 권고가 적합하지 않다고 판단한 경우 종료 수순을 맞았다. 구체적인 종료 사유로는 ▲범정부 차원에서의 접근이 필요한 경우 ▲관련 법 및 기능 부재로 지원이 곤란한 경우 ▲관련 법 개정 불필요 등이 제시됐다.저조한 권고 이행률 문제는 2기까지 이어졌다. 2기 위원회 개별사건 권고 및 이행현황은 '재심 지원' 유형 권고 139건 가운데 50건은 지난 6월 기준 이행되지 않았음을 보여준다. 권고 이행률 64%, 열 명 중 여섯 명만 겨우 재심의 문턱을 넘은 셈이다.반면, 재심을 통한 무죄 선고는 점차 증가하는 추세다. 1기 진화위가 재심을 권고한 73건 모두 무죄 판결이 확정됐다. 2기 진화위 역시 지난해 9월말 기준 건설호 납북귀환어부 인권침해 사건 등 36건이 재심을 거쳐 무죄 판결을 받았다.검찰이 진화위 재심 권고 중 일부를 받아들여 직권재심을 청구해 무죄를 받아낸 사례도 늘고 있다. 지난해 9월까지 납북귀환어부 사건과 관련, 78명에 대한 무죄가 확정된 상황이다. 2023년 5월 납북귀환어부 78명에 대한 1차 직권재심의 결과, 전원 무죄 선고를 받은 것에 대해 검찰이 상고를 포기해 확정 처리가 난 것이다. 지난해 7월부터 2차로 직권재심을 청구한 59명에 대해서도 순차적으로 무죄 선고가 날 것이라는 전망이다. 현재까지 납북귀환어부 사건 재심에서 기존 유죄판결이 유지된 건은 단 한 건도 없었다.이처럼 실제 재심으로 이어진 사건에서 무죄 확정이 나오는 사례가 늘고 있는 만큼, 현재 진화위에게 주어진 최우선 과제는 피해자를 재심으로 연결하는 '속도'다. 검찰의 직권재심 청구와 법원의 재심을 통해 기존 유죄판결이 뒤집히고 있지만, 진화위의 권고가 이행되지 않더라도 이를 강제할 수단이 충분하지 않다.우여곡절 끝에 무죄를 받아낸다 한들, 납북귀환어부 피해자들이 피해회복을 위해 넘어야 할 산은 여전히 높다. 과거 피해를 온전히 되돌릴 수는 없더라도, 그에 상응하는 보상이 이뤄져야 비로소 사법적 명예회복을 이뤘다고 할 수 있을 것이다. 재심으로 무죄가 확정한 자는 형사보상 제도를 통해 국가에 실질적인 배·보상을 요구할 수 있다. 또, 형사보상 결정과 지급 기간도 법으로 정해져 있다. '형사보상 및 명예회복에 관한 법률(형사보상법)' 제14조3항에 따르면, 청구인의 보상청구를 받은 법원은 6개월 이내에 보상결정을 내려야 한다. 같은 법 제21조의2에 따라 법원으로부터 보상금 지급청구서를 제출받은 검찰청은 3개월 이내 보상금을 지급하고, 기한 내 제출하지 않은 경우 지연 일수에 대한 지연이자를 지급해야 한다. 그러나 보상 결정이 지연되더라도 이를 관할하는 사법부에 부과되는 법적 불이익은 충분하지 않다는 지적이 나온다.2026년 공개된 사법연감에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 전국 지방법원별 형사보상 결정 건수 1364건 가운데 결정 처리가 법정 기한 6개월이 초과한 건수는 352건이다. 전체의 25.8%에 달한다. 현재 납북귀환어부 사건을 다수 담당하고 있는 춘천지방법원은 형사보상 결정 건수 63건 가운데 14건이 6개월을 초과한 것으로 나타났다. 6개월 초과 처리 건수가 가장 적은 법원은 서울남부지방법원과 서울북부지방법원으로 각각 0건이었다. 가장 많은 곳은 제주지방법원으로, 형사보상 결정 96건 가운데 93건이 6개월을 초과한 것으로 확인됐다. 같은 기간 춘천지방법원의 6개월 초과 사건 처리 기간은 평균 340일이었다. 가장 오래 걸린 사건은 결정까지 658일이 넘게 소요됐다.납북귀환어부 피해자들도 이 같은 배상 지연의 영향을 받고 있다. 시민모임은 무죄판결을 받은 후 청구한 형사보상 결정이 지연되자, 지연 일수에 대한 지연손해금을 요구하는 국가배상 소송을 제기했지만 1심에서 패했다. 항소에서도 결과는 마찬가지였다. 재판부는 형사보상을 6개월 이내에 결정하도록 한 규정이 있더라도 해당 규정은 '훈시규정'에 해당하므로, 이를 위반했다고 해서 국가를 처벌하거나 손해배상 책임을 물을 수 없다고 판단했다.해당 소송을 대리한 최정규 법무법인 원곡 변호사는 "패소 판결에 대해 헌법소원까지 진행했으나 각하 결정이 났다"며 "이번 결정으로 납북어부들의 형사보상금 지급 지연에 따른 국내 구제절차는 사실상 모두 소진됐다"고 말했다. 이어 최 변호사는 형사보상법의 허점을 지적했다. 형사보상법이 2018년 개정될 당시, 형사보상 결정은 6개월 이내에, 보상금 지급은 결정 후 3개월 이내에 하도록 정하는 내용이 포함됐다. 문제는 지급이 늦어질 경우 지연손해금을 지급하도록 한 규정은 있지만, 결정이 늦어지는 경우에 대한 별도의 규제 조항은 없다는 점이다. 최 변호사는 "사법행정 차원에서 결정이 늦어질 수는 있지만, 그에 따른 인사평가 반영 등 내부적인 책임 장치가 마련돼야 지연을 줄일 수 있다"고 말했다.해무는 선박 운항에 큰 위협 요소다. 안개로 가려진 시야로는 선박을 덮치는 너울도, 물때에 쓸려가는 썰물도 제대로 바라볼 수 없다. 그렇게 새벽안개가 걷히면 바다는 간조를 맞아 수위가 가장 낮아진다. 물이 빠진 갯벌에 고립된 선박들은 그저 육지만 바라볼 뿐이다. 진화위의 진실규명 제도가 해무를 걷어내 납북귀환어부들의 모습을 세상에 드러냈을지라도, 피해자가 신청하지 않으면 구제는 시작되지 않는다. 진화위가 직접 조사에 나서더라도, 선량한 시민을 간첩으로 몰았던 당시 판결에 대한 재심과 보상은 여전히 피해자 개인의 몫으로 남아 있다.'진실·화해를 위한 과거사정리'는 납북귀환어부들에게 아직 '요원한 이야기'다. 무죄를 향한 어부들의 항해는 해무가 걷힌 뒤에도, 여전히 간조의 시간에 남아 있다.