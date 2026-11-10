납북귀환어부는 남북 해상분계선 부근에서 조업 중 북한으로 넘어간 후 억류됐다가 돌아온 어부들이다. 20세기 ‘한반도 냉전’의 트라우마를 안고 살아가는 그들의 이야기를 추적해봤다.

[납북귀환어부들의 '끝나지 않은 이야기']

① 이념의 바다에 휩쓸려 '간첩'이 된 어부들

② 진상규명·직권조사에도 '재심'은 '오리무중'

③ 어부들의 기억, '다음 세대'로 이어지다

큰사진보기 ▲지난 8월 13일, 춘천지방법원 강릉지원 앞에서 고(故)이동근?김호섭씨에 대한 반공법 위반 재심에서 무죄 선고 직후 유족들이 재판 결과에 대한 기자회견을 하고 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견에서 故이동근씨의 아들 정원씨가 “국가를 위해 헌신했던 우리 아버지가 왜 빨갱이가 돼야 했냐”며 울분을 토하고 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"57년이라는 세월 동안 집안이 완전히 망가졌고, 형들은 한을 품은 채 먼저 세상을 떠났습니다. 저도 그 형들처럼 평생 '빨갱이 자식'이라는 손가락질과 감시 속에 살아야 했습니다. 조국을 위해 헌신했던 제 아버지가 왜 빨갱이가 돼야 했습니까!"

큰사진보기 ▲공판이 끝난 후 열린 간담회에서 ‘동해안 납북귀환어부 피해자 시민모임’의 김춘삼 대표가 발언하고 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월 17일, 취재진과 만난 김영수씨가 차를 운전하며 해무가 낀 날의 동해안의 특징에 대해 설명하고 있다. ⓒ 최민수 관련사진보기

"동해안은 날이 안 좋을 때면 바다에 안개가 짙게 껴서 한 치 앞도 안 보여요. 바다에 낀 안개. 그걸 해무(海霧)라고 불러요."

큰사진보기 ▲지난 9월 23일 오전 6시, 취재진이 실제로 마주한 해무의 모습이다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"바다에 안개가 짙게 끼고 비가 몰아치던 어느 날이었어요. 그때 저는 17살이었는데, 아버지 생일상을 차려드리려고 오징어잡이 배를 탔어요. 그날 바다에 나가 조업을 하고 있는데 갑자기 맞은편에서 불빛이 쫙 비쳤어요. 망망대해에서 다른 배를 하나 만난 거죠. 우리에게 불빛을 쏘던 그 배는 '따라오라'며 더 먼 바다 쪽으로 우리를 인도했어요. 서너 시간쯤 따라 갔는데 갑자기 총소리가 연달아 들렸어요. 직후에 그 사람들은 우리에게 총을 겨눈 채 우리 배에 갈고리를 걸었어요. 안개에 가려서 몰랐는데, 눈앞에서 보니까 인민군 모자를 쓰고 있더라고요."

큰사진보기 ▲김영수씨의 손이다. 손톱을 통째로 뽑히는 고문을 당한 후유증으로 새로 나온 손톱에 세로로 줄이 그어져 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"다들 수사실에 들어갈 때는 걸어갔는데, 나올 때는 질질 끌려 나왔어요. 아직도 안 잊혀요. 간첩들을 잡아 죽이는 게 애국이라면서 저희를 고문했던 그 형사들의 표정이요."

큰사진보기 ▲김영수씨의 팔뚝이다. 인두로 지지는 고문을 당해 살이 엉겨붙은 흉터가 있다. ⓒ 기소연 관련사진보기

"수감 생활은 정말 끔찍했어요. 영치금이 없어서 기본적인 생필품조차 살 수 없었고. 목욕도 1년에 한 번 할 수 있을까 말까였어요. 흔히 얘기하는 콩밥만을 먹으며 영양상태가 악화돼 가던 와중에 수시로 간첩임을 인정하는 전향서를 쓰라고 요구받았어요. 거부하면 또다시 구타로 이어지기 일쑤였습니다."

큰사진보기 ▲동해안을 등지고 서 있는 김영수씨의 모습이다. ⓒ 기소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영수씨가 당시 정성호 법무부장관에게 보냈던 탄원서의 마지막 장이다. ⓒ 김영수씨 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 최민수·기소연·서희원 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 언론고시반이 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)



※ 해당 기사는 ‘제8회 뉴스통신진흥회 탐사·심층·르포취재물 공모전’에서 ‘격려상’을 수상했습니다.

우리나라 국무총리 행정조정실 남북대화전략기획단이 1987년 4월 29일 발간한 '연도별 해상납북 및 송환통계'에 따르면, 정전 협정이 이뤄진 후인 1954년부터 1987년 4월까지 459척의 배와 3651명의 선원이 납북됐다. 그중 27척의 배와 403명은 여전히 돌아오지 못한 상황이다. 해당 통계 이후 공식적인 귀환 기록은 찾을 수 없다.다수의 어부가 북한에 피랍됐지만 2000년대 초반까지 납북귀환어부들은 주목받지 못했다. 1기 '진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위)'가 진실규명조사를 진행, 납북귀환어부들에 가해진 국가폭력의 실태가 밝혀지기 전까지는 말이다. 이와 함께 강원도 속초의 지역언론 '설악신문'이 최초로 해당 사태를 보도하면서 몇몇 납북귀환어부의 이야기가 언론을 통해 세상에 나올 수 있었다. 이후 '빨갱이'로 낙인 찍혔던 어부들의 명예회복을 위한 싸움이 시작됐고, 지금도 반공법 위반에 대한 재심이 진행 중이다.당시 생계를 위해 조업을 하던 어부들은 청년층이거나 중장년층이었다. 반세기를 훌쩍 넘긴 고통의 시간, 지금은 적지 않은 납북귀환어부들이 생을 마감한 상태다. 그럼에도 일부 유족들은 포기하지 않고 고인의 명예회복을 위한 재심을 신청하고 있다.지난 8월 13일 오후 1시 50분, 춘천지방법원 강릉지원 형사2부는 국가보안법 위반 혐의로 기소된 고(故) 이동근·김호섭씨에 대한 반공법 및 국가보안법 위반 재심 선고 공판을 열고 무죄를 선고했다. 2기 진화위의 '종합 보고서 3권-인권침해 사건'에 따르면, 이씨와 김씨는 강원도 속초항에서 조업을 위해 출항한 후 1964년 12월 5일 북한 경비정에 의해 납북된 후 12일 만에 귀환했다. 이후 그들은 1969년 2월 10일, 군 보안부대에 불법 체포돼 구금 상태에서 가혹행위 등을 통해 허위자백을 강요받았다. 결국 1969년 7월 22일, 춘천지법 강릉지원에서 징역 15년형을 선고받았다. 항소와 상고는 모두 기각됐고, 출소 후 두 사람은 고문의 후유증으로 몇 년이 채 지나지 않아 사망했다.결국 두 납북귀환어부들은 간첩죄를 선고받은 지 57년 만에, 고인이 돼서야 누명을 벗었다. 유족들이 억울함을 호소하며 재심을 신청한 지 3년이 지나서야 열린 공판은 단 5분 만에 끝났다. 이날 판사는 주문만을 낭독했다. 고인과 유족들에 대한 사과나 유감 표명은 없었다. 판결 직후 유족들은 '무죄'라는 두 글자를 듣기 위해 수십 년을 억눌러온 울분을 토했다. 고(故) 이동근씨 아들인 정원씨의 외침이 강릉지원 앞 기자회견장에 울렸다.아직 생존해 있는 납북귀환어부들은 시민단체를 구성하고 명예회복과 국가보상을 위해 목소리를 내고 있다. 이날 공판과 기자회견이 모두 끝난 후, '동해안납북귀환어부피해자진실규명시민모임(시민모임)'과 진화위는 간담회를 가졌다.재심 공판이 끝난 날 열린 간담회의 화두는 여전히 재심이었다. 아직까지도 많은 납북귀환어부들이 국가에 의해 '간첩'이라고 법적인 판결을 받은 뒤 이를 바로잡기 위한 재심조차 받지 못했기 때문이다. 간담회에 참석했던 납북귀환어부 김영수(73)씨도 재심의 문턱을 아직 넘지 못했다.간담회로부터 4일 뒤였던 8월 17일, 취재진은 김영수씨를 다시 만나기 위해 강원특별자치도 동해시로 향했다. 묵호역 앞에서 만난 김씨의 차를 타고 해안선을 달리기 시작했다. 그는 한평생 봐왔던 동해안을 보며 얘기했다.김씨의 이야기가 시작된 지점은 1971년 8월 30일, 해무가 짙던 동해 바다였다.김씨를 포함해 '제2승해호'에 탔던 21명은 그렇게 북한 고성으로 끌려갔다. 이후 북한에서 체류하던 그들은 남북 적십자회담의 진전 속에서 약 1년 만인 1972년 9월 7일 우리나라로 돌아올 수 있었다. 그러나 납북귀환어부가 당한 국가폭력은 그때부터 시작됐다.해상 군사분계선에서 국군에게 인계돼 속초항으로 돌아온 김씨는 곧바로 수사실로 불려갔다. 수사관은 그에게 종이와 펜을 건네며 말했다. "이 종이에 김일성에게 받은 지령을 다 적어라." 김씨가 적을 게 없다고 답하자 고문이 시작됐다. 장작더미를 들고 구타를 당해 온몸에 멍이 들었다. 수건을 얼굴에 씌우고 코에 고춧가루 섞인 물을 들이부었고, 손톱을 집게로 뽑기까지 했다.고문은 약 2주 동안 쉴 새 없이 계속됐고, 김씨는 내용을 알지도 못하는 문서에 지장을 반강제로 찍고 나서야 고문실에서 풀려날 수 있었다. 김씨는 몰랐다. 그 문서가 자신의 죄를 인정한다는 내용이었다는 것을. 이로 인해 그는 국가보안법 및 반공법 위반으로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다. 몸을 가눌 힘도 없던 김씨를 그의 아버지가 업고 집으로 향했다.그때부터 동네에는 김씨가 간첩이라는 소문이 파다하게 퍼졌다. 사실상 연좌제도 피할 수 없었다. '빨갱이 집안'으로 낙인찍힌 김씨의 가족은 경제적으로 주저앉고 말았다. 경찰관은 김씨의 일거수일투족을 감시하기 시작했고, 이웃을 만나는 것조차 마음대로 할 수 없었다. 심지어 국가폭력까지 곧 다시 시작됐다. 수사관들은 김씨를 찾아 고성군 간성읍에 위치한 대공분실로 끌고 갔다. 간첩임을 밝히라는 추궁과 고문이 다시 시작됐다. 진화위에 따르면, 당시 수사정보기관은 납북귀환어부를 대상으로 납북귀환어부카드, 평가자료서, 귀환어부시찰경과보고를 정기적으로 작성하는 방법으로 공작수사를 지속했다. 김씨는 1973년 5월 20일부터 시찰대상이 된 것으로 당시 수사 자료에 기록돼 있다.간신히 풀려난 그에게 속초는 더 이상 삶의 터전이 될 수 없었다. 빨갱이라는 낙인을 피해 찾은 곳은 서울 한강이었다. 그곳에서 고기잡이로 생계를 이어가려 했지만, 이번에는 용산 경찰서에서 감시가 시작됐다. 이를 피해 다시 성남으로 옮겨갔지만, 영장을 받은 후 군 복무를 위해 가족과 떨어져 살아야 했다.1975년 10월 13일, 그는 그렇게 군 복무를 시작했다. 그러나 군 복무도 순탄치 않았다. 납북귀환어부 시찰카드는 입대와 동시에 군부대로 이첩됐고, 김씨의 과거 이력을 확인한 보안부대는 그가 훈련소에 입소한 때부터 지속적으로 그를 감시했다.지속되는 감시 속에서 위태로운 군생활을 이어온 그였지만, 결국 사건이 터지고 말았다. 1976년 4월 10일, 동생의 사망을 계기로 1주일의 특별청원휴가를 나온 뒤 복귀하지 않은 채로 같은달 23일 한강변에서 낚시를 하고 있던 중 보안대에서 검거된 것이다.김씨는 "당시 나와 같은 행정병들은 휴가 기간에 출장을 더해 며칠 더 나와 있을 수 있던 게 관례였다"며 해명했다. 그러나 보안대에게 변명은 통하지 않았다. 검거 후 그는 보안대실에서 20일 넘도록 조사를 받았다. 당시 수사관은 장기복무를 원했던 김씨가 지원서를 썼던 부분에 대해 "부사관에 지원한 이유가 군생활을 하다 기회를 틈타 월북하려는 의도가 아니었냐"며 또다시 추궁했다. 직후 서빙고실로 넘겨진 그는 다시 고문을 받았다. 옷을 다 벗기고 인두로 지지려고 해 피하다가 팔이 지져졌으며, 손가락에 집게를 꽂고 전기고문을 당해 손가락 한 마디는 못 쓰게 됐다.진화위의 조사 결과에 따르면, 이 당시 김씨는 적어도 37일 연속으로 영장 없이 불법 구금을 당했다. 한 달이 넘는 조사와 고문으로 만신창이가 된 그의 앞에는 또다시 종이 한 장이 놓였다. 수사관은 "너는 이제 아무 죄가 없다"며 "이 종이에 서명만 하면 부대로 돌아가 하사관을 하며 살 수 있다"고 회유했다. 마지막 장만 보여주며 서명을 강요하자 김씨는 이름 석 자를 적었고, 이 진술서는 또다시 올가미가 됐다. 결국 1976년 7월 9일 열린 군사 재판에서 반공법 위반으로 징역 10년형을 받았다.10년이 흘러 1986년 6월 4일, 그는 32세의 나이로 출소했다. 한 사람의 청년기가 통째로 국가에 몰수당한 셈이다. 기존에 살던 집을 찾아가니 다른 사람이 살고 있었다. 아버지가 사망했다는 소식만 들을 수 있었을 뿐이었다. 출소 후 연락했던 친누나는 김씨를 빨갱이 취급하며 외면했다. 결국 가족과의 연도 모두 끊긴 것이다.주머니에 남은 1만7500원이 사회인으로서 그가 가진 전부였다. 더구나 보안감찰 1급을 받은 그는 속초를 벗어날 수 없었다. 사람 한 명 만나는 것도 보고서를 써야 했다. 서울, 태백, 다른 지역으로 가려 했지만 결국 다시 붙잡혔다. 실제로 진화위의 조사 결과, 김영수씨는 출소 후 사회안전법에 따른 보안처분대상자로 주거제한 처분을 받았고, 수사정보기관의 지속적인 사찰을 받는 등 인권을 침해당했다. 국가의 감시와 사회의 편견 속에서 일자리를 구하는 것은 꿈도 꾸지 못할 일이 됐다.시간이 지나고 우여곡절 끝에 보안 감찰 등급이 1급에서 2급으로, 다시 3급으로 완화됐다. 이후 택시 기사를 10년 넘게 하며 생계를 이어온 그였지만, 이제는 그마저도 하지 못한 채 기초수급자로 살고 있다. 경제적으로 궁핍해 반찬 없이 맨밥만 먹는 날도 적지 않다. 사회적 낙인과 경제적 빈곤은 징역형 이후 그가 받은 제2의 형벌이 됐다.힘든 와중에도 김씨는 사회에 목소리를 내기로 했다. 지난 2023년에는 KBS의 다큐멘터리 '해무'에 출연해 납북귀환어부의 실상을 알렸고, 지난해 3월 25일에는 진화위 2기의 진실규명 결정을 받아 반공법 위반 사건에 관한 재심 권고까지 끌어냈다.진화위는 "김씨가 군인 시절 적어도 37일간 영장 없이 구속된 상태에서 수사 받은 건 형법 제124조 불법체포, 불법감금죄에 해당한다"며 "불법구금된 가운데 폭행과 협박 등 여러 가혹행위를 당하고 허위자백을 강요당한 것은 형법 제125조의 폭행, 가혹행위 및 제324조의 강요죄, 형사소송법 제420조 제7호의 재심사유에 해당한다"고 재심 권고 이유를 명시했다.그러나 그로부터 1년 반 가까이 지난 현재까지도 법원은 감감무소식이다. 이에 대해 김영수씨는 "재심 권고 결정만으로는 역부족"이라며 지난 7월 28일 당시 장관직을 맡고 있던 정성호 법무부장관에게 재심을 촉구하는 탄원서를 보내기도 했다.꿈을 펼쳐야 할 청년기를 국가폭력으로 몰수당한 김씨지만, 그에게는 여전히 자그마한 목표가 있다. 재심을 통해 무죄 선고를 받은 후 자신의 삶을 소설이나 시로 표현해 사람들에게 알리는 것이다. 잃어버린 청춘을 다시 되돌려 받을 수는 없더라도, 최소한의 명예회복을 이렇게라도 하고 싶은 것이다.그는 또, "이데올로기적 갈등과 좌우대립을 넘어서야 같이 살아갈 수 있다"며 "현대 사회에서도 여전히 이념 갈등은 변함없지만 사상을 넘어 사람을 먼저 봐야한다"고 힘주어 말했다. 시대적으로 희생당한 국가폭력의 피해자들을 좀 더 따뜻하게 바라봐야 한다는 것이다. 그는 청년들에 대한 기대도 빼놓지 않았다. "사상과 이념에 사로잡히지 않은 채, 인간을 있는 그대로 존중하며 살아가는 세대가 시작돼야 한다"고 말이다.김영수씨가 쓰려는 자전적 소설의 결말은 '무죄'다. 그 마지막 문장을 쓰지 못했기에, 해무 속으로 끌려갔던 청년 어부의 이야기는 아직 끝나지 않았다.