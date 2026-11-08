'사이다'로 불린 그 토론, 하지만 신숙옥은 한참 울었다

큰사진보기 ▲영화 <호루몽>(감독 이일하, 배급사 엣나인필름) 주인공 신숙옥 인권운동가가 8일 서울 마포구 KT&G 상상마당 시네마에서 <오마이뉴스> 인터뷰를 마치고 영화 포스터에 사인하며 웃어 보이고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

"넌 혼자가 아니야. 네 옆엔 나도 있고, 선배들도 있고, 같은 아픔을 가진 여성들이 많이 있으니까, 혼자서 고민하지 마."

AD

큰사진보기 ▲영화 <호루몽> 배급사 엣나인필름 인스타그램에 ‘일본 극우의 말문을 막은 신숙옥의 통쾌한 한마디’라는 제목과 함께 올라온 영상. 11월 8일 기준 478만 회 조회수를 기록하고 있다. ⓒ 엣나인필름 관련사진보기

"많은 분들이 그 영상을 보고 저를 지지해 주시더라고요. 그런데 솔직히 저는 그 토론은 졌다고 생각했어요. 토론 마치고 한참을 울었어요. 토론이 왔다 갔다 하는 건 간단하지만 (일본군 위안부) 피해자가 이걸 본다면 어떻게 생각할까... 그때 저는 공부하자고 결심했어요. 역사를 모르면 싸우지 못하고, 역사를 공부하면 힘이 되니까요."

큰사진보기 ▲영화 <호루몽>(감독 이일하, 배급사 엣나인필름) 주인공 신숙옥 인권운동가가 8일 서울 마포구 KT&G 상상마당 시네마에서 영화 GV(관객과의 대화)를 하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

개봉도 전에 GV(관객과의 대화) 전석 매진을 이룬 '화제의 영화' 주인공 신숙옥(67)씨가 8일 한국을 떠나기 전 <오마이뉴스> 인터뷰에서 한 말이다. 지금까지 영화를 보러 왔고, 앞으로 보러 올 한국의 동료 여성들에게 전하는 말이기도 했다.이 화제의 영화는 <호루몽>. 자이니치(재일조선인) 3세 신숙옥씨의 가족사와 그가 일본 DHC텔레비전 허위보도에 소송을 제기해 승리하기까지 투쟁을 담은 다큐멘터리다. 버려진 내장고기를 뜻하는 '호루몽'은 버려진 존재로 여겨져 차별받은 자이니치의 역사를 상징한다. 호루몽의 '몽'은 꿈(夢)이라는 한자어로도 읽을 수 있는데, 자이니치 문화가 꽃피어났으면 한다는 의미로 해석된다.1959년 도쿄에서 태어난 신씨는 가난한 어린 시절을 지나 성공한 여성 사업가가 됐다. 그런 그의 삶이 어느 날 완전히 뒤바뀌었다. 2000년 4월 이시하라 신타로 당시 도쿄도지사의 '삼국인(한국인·중국인 비하 표현) 발언'이 계기였다. 신씨는 그때부터 인권운동가로서 자이니치와 소수자들을 위해 목소리 내기 시작했다. 2013년엔 헤이트스피치(혐오발언)에 맞서는 시민단체 '노리코에넷'을 설립했다.신씨는 내한 일정(11월 3~8일) 마지막 날인 이날 서울 마포구 KT&G 상상마당 시네마에서 <오마이뉴스>와 만나 "많은 여성 관객이 <호루몽>을 여성의 문제로, 다문화가족의 문제로, 이민자의 이야기로 받아들이고 지지해 주셨다. 저를 응원(エール, 에루)해 주신 게 너무 감동적이었다"라며 "한국말이 서툰데도 다들 열심히 들어 주셔서 감사했다"라고 전했다.그러면서 "지금 한국에선 '위크니스 포비아(weakness phobia)', 즉 약자를 싫어하는 마음이 사람들 간 관계를 굉장히 아프게 만들고 있다"라며 "저보다 젊은 세대가 그걸 확실하게 알고, 감각적으로 느끼고, 어떻게 하면 좋을지 생각하는 모습을 봤다. 그들이 자기 자신의 힘을 믿고, 옆에 있는 사람들과 손잡으면 (위크니스 포비아를) 해결할 수 있다"라고 덧붙였다.신씨는 이날 KT&G 상상마당 시네마에서 열린 GV에서도 관객 70여 명과 만나 <호루몽>에 관한 이야기를 나눴다. 최근 인스타그램에서 478만 회 조회수를 기록한 '사이다 영상'에 대한 질문도 나왔다. '일본군 위안부' 문제를 주제로 신씨가 발언하는 모습이 담긴 TV 토론 한 장면이었다.신씨는 "젊은 세대한테 '힘들게 해서 미안하다'고 말하는 게 우리 세대의 역할"이라며 "한국은 여성 차별을 굉장히 극복해 가고 있으니, 여러분과 제가 같이 미래를 만들어갈 수 있다고 생각한다"라고 덧붙였다. GV 이후에도 관객들은 줄을 서서 신씨를 기다렸고, 신씨는 그들과 일일이 포옹하며 인사를 나눴다.이일하 감독은 이날 <오마이뉴스>와 만나 "<호루몽>은 우리가 알면서도 모른 척하고, 일본도 그냥 지나쳐 버린 자이니치의 역사와 그들이 살아온 문화를 표현한 영화"라며 "신숙옥 선생님께서 표현했듯 멀리 있는 이야기가 아니니 한국분들도 많이 즐기실 수 있을 것"이라고 말했다. <호루몽>은 오는 11일 개봉한다. 영화 개봉일에 맞춰 동명의 책도 발간된다.