존경하고 대통령님께, 이태원 활동가가 보내는 편지

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존경하고 사랑하는 이재명 대통령님께,안녕하십니까.저는 10·29 이태원 참사 활동가 윤경식입니다.어느덧 이태원 참사가 일어난 지 4년이라는 시간이 흘렀습니다.제가 이곳 '별들의 집'을 떠나지 못하고 지키는 이유는 단 한 가지입니다. 참사의 진실 규명과 책임자 처벌이 온전히 이루어져야만, 저 역시 이곳을 훌훌 털고 마음 편히 떠날 수 있기 때문입니다.존경하고 사랑하는 대통령님, 저는 이곳에서 제 이름을 드러내고자 머무는 것이 아닙니다.제가 매일같이 제 일을 하면서도 이곳을 지키는 이유는 단 하나의 약속 때문입니다. 2022년 11월 7일, 이태원 해밀턴 호텔 앞에서 눈물을 흘리며 별님들과 했던 약속입니다. 가을 밤 밤하늘에서 누구보다 빛나고 있는 별님들 한 분 한 분을 마주하며 흘렸던 눈물의 약속을 지키기 위함입니다.비록 저는 장애가 있고 새벽마다 청소하는 일로 생계를 꾸리고 있지만, 참사의 진실 규명과 책임자 처벌을 기다리며 피눈물을 흘리시는 별가족님들을 곁에서 지켜보며 언제나 죄스러운 마음으로 함께하고 있습니다. 저는 평일에 회사에서 새벽일을 마치고, 매주 목요일 퇴근길이면 어김없이 별님들이 계시는 이곳 '별들의 집'을 찾아 제가 할 수 있는 소소한 손길로 청소를 담당하고 있습니다.존경하고 사랑하는 대통령님,지난 12·3 계엄 당시, 비록 몸은 불편할지라도 무너져 내리는 민주주의를 보며 저라도 국회를 지켜야겠다는 다짐으로 여의도의 매서운 바람을 맞으며 15일 동안 국회를 지켰습니다. 그 사태 속에서도 저는 늘 별가족님들 곁에서 작은 잔심부름을 도우며 함께 자리했습니다.존경하는 대통령님,현재 이태원참사 특별조사위원회가 존재하지만, 유가족협의회 및 시민대책위와의 소통은 단절되어 있다고 생각합니다. 특조위가 발표한 내용들은 이미 우리가 알고 있던 것들에 불과했고, 형식적인 조사로 국민의 소중한 혈세를 낭비하고 있다는 지적을 피할 수 없다고 봅니다.지난 9월 22일, 10.29 이태원참사 유가족협의회와 시민대책회의는 정부서울청사 앞에서 검경합동수사팀 활동종료와 관련해 대책 마련을 촉구하는 기자회견을 열기도 했습니다.왜 여전히 참사의 진실 규명과 책임자 처벌이 이토록 더디고 어려운지, 저는 도무지 이해할 수 없습니다.대통령님, 이태원 참사는 결코 끝난 과거가 아니라 여전히 '현재 진행형'입니다.2022년 10월 29일 참사 이후, 저는 아직도 세상에 묻고 있습니다. 대체 이날 국민은 엄연히 존재했음에도, 정작 참사 현장 그 어디에도 국가는 왜 존재하지 않았습니까.존경하는 대통령님, 부디 이태원 참사의 진실 규명과 합당한 책임자 처벌이 이루어져서, 유가족님들이 하루빨리 일상을 되찾고 눈물을 닦으실 수 있도록 간곡히 호소드립니다. 추운 겨울이 올수록 더욱 그립고 사무치는 하늘의 별님들을 그리며, 유가족님들은 밤잠을 이루지 못하고 계십니다.존경하는 대통령님,저는 그 누구보다 대통령님을 깊이 존경합니다. 참사의 진실 규명과 관련자 처벌을 통해 국민의 상처를 보듬고, 유가족님들의 한을 부디 대통령님께서 풀어주시기를 간절히 부탁드립니다.감사합니다.10·29 이태원 참사 활동가 윤경식 올림.