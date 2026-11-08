한동훈 복당론에 불쾌한 장동혁... "같이 갈 수 없다"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 7일 오후 서울 종로구 경복궁역 앞에서 열린 이재명 재판취소 악법 강행처리 국민규탄대회에 참석해 본회의를 통과한 조작기소 특검법을 비판하며 "이재명은 더 이상 대한민국의 대통령이 아니다", "이재명 패륜 정권 끝장내야 하지 않겠느냐"고 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"물리적으로 연대하고 통합한다고 해서 당의 힘이 더 커지지 않을 수도 있다."

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큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장이 6일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '국민의힘-서울특별시 예산정책협의회'에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

장동혁 국민의힘 대표가 다시 한번 '보수 통합'에 거리를 뒀다. 정확히는 '한동훈'을 포함한 통합론에 재차 불편한 심경을 드러낸 것이다. 당내 중진 의원들을 중심으로 한동훈 무소속 의원의 복당을 촉구하는 목소리가 이어지고 있지만, 장 대표는 "다른 방향을 보거나 다른 길로 가자고 주장한다면 같이 갈 수 없다"라고 선을 그었다.키를 쥐고 있는 오세훈 서울특별시장은 한 의원의 복당에 원론적이고 신중한 태도를 연일 취하고 있다. 보수 통합을 둘러싼 국민의힘 내부의 온도 차가 드러나는 가운데, 한 의원의 복당을 적극적으로 촉구해 온 '친한동훈계'에서는 오 시장의 태도 변화를 비판하는 목소리까지 나왔다.장 대표는 8일 오전 펜앤마이크TV <허현준의 굿모닝 대한민국>에 출연해 보수 통합 논의와 관련해 "물리적으로 연대하고 통합한다고 해서 당의 힘이 더 커지지 않을 수도 있다"라며 "늘 같은 방향을 보고 같이 싸울 수 있는 사람들이 모인 게 당이다. 다른 방향을 보거나 다른 길로 가자고 주장한다면 같이 갈 수 없다"라고 날을 세웠다.특히 한 의원의 복당을 주장하는 당내 중진들을 노골적으로 겨냥했다. 장 대표는 "대한민국이 망해가고 있는 이 상황에 배지 달고 있는 국회의원들이 집중해야 될 일인지는 다시 말씀드리지 않겠다"라며 "당내에서 어느 방향으로 저의 손목과 발목, 팔목을 끌어당기든 저는 정책과 민생에 집중하겠다"라고 강조했다.그는 또 "중도 확장은 말로 하는 연대·쇄신, 말로 하는 지도부 교체로 되는 것이 아니라 민생·경제와 삶의 문제를 제대로 해결하고 미래 비전을 제시할 때 오는 것"이라며 "지금 집중해야 되는 것은 대여 투쟁"이라고 주장했다.당 지도부 역시 한 의원 복당에 관해 논의가 진행되고 있지 않다는 입장이다. 최보윤 수석대변인은 8일 오전 국회 소통관에서 기자들과 만나, 한 의원도 대여투쟁에 함께해야 한다는 주장과 관련해 "전혀 얘기가 나오고 있지 않다"라고 답했다. 복당론 자체에 대한 당의 입장을 재차 묻는 말에도 "지금 어떤 얘기가 나오고 있지 않아서 답변을 드리고 있지 않다"라고만 밝혔다.앞서 오 시장도 한 의원의 복당 문제를 신중하게 접근해야 한다는 뜻을 밝혔다. 오 시장은 지난 6일 국회에서 열린 국민의힘·서울특별시 예산정책협의회 직후 기자들과 만나 "신중해야 한다. 유리그릇 다루듯이 해야 할 문제"라고 밝혔다.그는 "무슨 일이든 절차와 방식이 중요하다"라며 "당내 대다수 구성원의 공감대 형성이 전제될 때 이런 중요한 사안이 진행되는 과정에서 갈등이 최소화될 수 있다"라고 설명했다. 이어 "모두 조심스러운 자세로 갈등과 분열이 최소화될 수 있는 전제 조건이 무엇인지 논의가 필요하다"라며 "지금 그런 논의 과정 중에 있고, 또 의견을 듣기 위해 많은 의원님을 뵙고 있다. 그런 경청의 과정을 충분히 가지도록 하겠다"라고 덧붙였다.다만 장 대표와의 연대 가능성에 대해서는 "다가오는 총선, 대선 승리를 위해서는 통합과 화합의 방향으로 당이 운영돼야 한다"라며 원칙적인 입장을 밝혔다.그러자 친한동훈계에서 반발도 나왔다. 박정훈 의원은 지난 6일 오전 페이스북에 오 시장의 지난 1월 입장문(국민의힘의 한동훈 제명 비판)을 다시 게시하며 "당시와는 정치적 국면이 달라져 있어서인지, 그분 생각에도 변화가 엿보인다"라며 "한동훈 제명 당시 가장 크게 목소리를 냈던 분이기에 변화의 진짜 이유가 궁금해진다"라고 지적했다. 한 의원이 제명됐을 당시, 오 시장은 "장동혁 대표가 당을 자멸의 길로 몰아넣었다"라며 "장 대표는 즉각 사퇴해야 한다"라고 강하게 반발한 바 있다.박 의원은 그러면서 "한동훈 복당 문제는 총선 승리 관점에서 바라봐야 한다"라며 "그의 복당을 막는 건 우리 당을 '진짜 분열'로 몰고 가는 해당 행위"라고 주장했다. 이어 "계엄을 극복할 수 있는 '전략자산'을 폐기하고도 전쟁에서 이길 수 있다는 망상"이라며 "복당의 시기를 놓치면 안 된다"라고 강조했다.