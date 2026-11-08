수원, 실리콘밸리와 손잡았다… 이재준의 'K-실리콘밸리' 구상 본격화

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 수원컨벤션센터에서 열린 '민선 9기 수원대전환 비전 보고회'에서 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원특례시 대표단이 5일(현지 시각) 플러그앤플레이 창업자 사에드 아미디(Saeed Amidi) 등 관계자들과 간담회를 열고, 이재준 수원특례시장의 친필 서한을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김현수 수원특례시장 권한대행(가운데), 박군호 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부 자문위원(오른쪽), 플러그앤플레이 벤자민 브랜드 기업 파트너십 총괄이 5월 29일 수원경제자유구역 내 첨단산업 유치 등을 위해 협력한다는 내용의 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원특례시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 미국 실리콘밸리의 글로벌 스타트업 육성·투자기관인 플러그앤플레이(Plug and Play)와 협력 확대에 나섰다. 단순한 해외 교류를 넘어 실리콘밸리의 창업·투자 생태계를 수원에 연결하고, 첨단산업 중심의 지역 혁신 생태계를 구축하겠다는 이재준 시장의 'K-실리콘밸리' 구상이 구체화하는 모습이다.수원특례시 대표단은 지난 3일부터 5일까지 미국 캘리포니아주 서니베일에 있는 플러그앤플레이 본사에서 열린 '플러그앤플레이 실리콘밸리 서밋 2026'에 공식 초청을 받아 참석했다.대표단은 5일(현지 시각) 플러그앤플레이 창업자인 사에드 아미디와 간담회를 열고 이재준 시장의 친필 서한을 전달했다. 이 시장은 서한에서 수원이 첨단산업·과학연구 중심도시로 도약하려는 비전을 공유하고, 양 기관의 지속적인 협력과 교류 확대를 제안했다.이번 방문은 일회성 해외 행사 참석이 아니다. 수원시는 지난 5월 '제2회 광교 양자 바이오 서밋'에서 플러그앤플레이와 협력의향서(LOI)를 체결했고, 6월에는 플러그앤플레이 공동창업자와 후속 간담회를 진행했다. 이번 공식 초청은 이러한 교류가 이어지면서 마련됐다.양측은 이번 간담회에서 2027년 개최 예정인 '제3회 광교 양자 바이오 서밋'과 연계한 글로벌 창업·투자 공동 프로그램 운영 방안을 논의했다. 수원시는 내년 행사에서 양 기관의 고위급 교류를 확대하고, 협력 내용을 구체적인 공동 사업으로 발전시킨다는 계획이다.플러그앤플레이는 실리콘밸리에 본사를 둔 글로벌 스타트업 육성·투자기관이다. 세계 각국의 스타트업과 대기업, 투자기관을 연결하는 오픈이노베이션 프로그램을 운영하고 있다. 수원시가 이 기관과 협력하려는 이유도 여기에 있다. 지역 기업을 해외 투자자와 연결하고, 글로벌 기업과 기술 협력 기회를 넓히는 통로를 확보할 수 있기 때문이다.수원시 대표단은 서밋에 참가한 혁신기업과 투자기관을 대상으로 수원의 첨단산업 기반과 투자 환경, 경기경제자유구역 수원지구 추진 현황도 소개했다. 해외 기업과 투자기관에 수원의 산업적 가능성을 알리고 투자유치 네트워크를 넓히려는 행보다.이번 방문은 수원시가 추진하는 K-실리콘밸리 연구 태스크포스(TF)의 현지 검증 활동과도 맞물려 있다. 대표단은 실리콘밸리의 창업·투자 생태계와 혁신공간 운영 사례를 살펴보고, 경기경제자유구역 수원지구에 첨단산업을 유치하기 위한 협력 과제를 발굴하기로 했다.이는 K-실리콘밸리 구상이 단순히 첨단산업 기업을 유치하는 데 그치지 않고, 연구개발과 창업, 투자, 사업화가 연결되는 산업 생태계를 조성하는 방향으로 추진되고 있음을 보여준다. 글로벌 투자기관과의 협력은 지역 기업의 성장 기회를 넓히고 외부 자본과 기술을 끌어들이는 기반이 될 수 있다.수원시는 이번 방문을 계기로 플러그앤플레이와의 협력을 글로벌 창업·투자 네트워크로 확대하고, 실리콘밸리의 혁신 역량을 수원에 연결한다는 방침이다. 이재준 시장이 제시한 K-실리콘밸리 구상이 해외 유력 기관과의 교류를 넘어 지역 기업의 성장과 첨단산업 유치라는 실질적인 성과로 이어질 수 있을지 주목된다.