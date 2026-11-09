일본의 3대 기이한 다리로 불리는 '가즈라바시'

큰사진보기 ▲오늘날과 같은 다리가 없던 시절 덩쿨나무로 만든 '가즈라바시' 모습으로 깊은 산골짜기의 유일한 교통시설이다 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲덩쿨로 만든 다리인 '가즈라바시'를 조심스럽게 걷는 관광객들 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲비와노타키 폭포 모습 ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲가즈라바시 다리를 건넌 관광객들이 은어와 감자 구이를 사기 위해 차례를 기다리고 있다 ⓒ 오문수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도쿠시마현 미마시 와키마치에는 에도시대 중기부터 쇼와 초기까지 지어진 전통 건축물이 약 430m 에 걸쳐 늘어선 '우다쓰' 거리가 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲목조건축에 불이나면 순식간에 전소된다. 지진이나 화재로 이웃집에 불이번지는 것을 막기위해 상가 주택 양쪽 끝에 설치한 회반죽으로 마감한 돌출형 방화벽을 '우다쓰'라고 부른다. ⓒ 오문수 관련사진보기

큰사진보기 ▲도쿠시마현 미요시시에는 요시노강 협곡의 아룸다움을 가까이서 감상할 수 있는 '오보게 고보케 협곡'이 있다. ⓒ 오문수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스에도 실립니다.

일본은 자연재해가 많은 나라다. 일본 자연재해의 4대 원인 중 하나는 지각 구조로 태평양 판, 유라시아 판, 북아메리카 판, 필리핀해 판 등 4개의 거대 플레이트가 교차하는 환태평양 조산대(불의 고리)에 위치한다.두 번째는 지형적 특성으로, 국토의 70% 이상이 산지이며 경사가 가파르고, 하천이 짧아 폭우 발생시 급류와 범람 위험이 높다는 점이다. 세 번째는 기상 요건으로 아시아 몬순 기후대에 속해 여름과 가을철에 태풍과 장마 전선의 영향을 직접으로 받는다는 점이다. 마지막으로 세계 활화산의 10% 이상이 일본 열도에 집중되어 있다.지난 1일부터 4일까지 일본 시코쿠 여행을 다녀왔다. 일행이 시코쿠 공항에 내려 목적지로 향하는 동안 주변에 보이는 건물 대부분에 피뢰침이 설치된 것만 보아도 일본의 자연재해를 확인할 수 있었다. 시코쿠 관광지를 돌아보는 동안 건축물마다 단단한 내진 설계를 확인할 수 있었다. 또한 각 가정에서는 재난에 대비해 대피용 비상 배낭을 준비하고 정전에 대비해 항상 현금을 준비한다는 말에 수긍이 갔다.'가즈라바시'는 일본 '이야' 계곡에 위치한 덩굴로 엮어 만든 전통 현수교다. 험준한 시코쿠 산지에 둘러싸인 '이야' 지역은 야시마 전투에서 패해 도망친 다이나로 구니모리와 안토쿠 천황 일행이 헤이케 재흥을 기원하며 정착한 곳으로 전해지는 은둔 마을이다.무게 약 6톤의 시라쿠치카즈라(다래나무 덩굴)로 만들어졌으며 길이 45, 폭 2m, 높이 14m이다. 옛날에는 깊은 산골짜기 지역의 유일한 교통 시설이었으며 '카즈라'는 3년 마다 교체 공사가 이루어졌다.일본의 3대 기이한 다리로 꼽힌 가즈라바시 유래에는 여러 설이 있다. 헤이케의 패잔병이 추격자를 피하기 위해 끊어버릴 수 있도록 만들었다는 설과 시코쿠를 순례하던 '고보대사'가 곤란에 처한 마을 사람들을 위해 만들었다는 설이다.도쿠시마현 미마시 와키마치에는 에도시대 중기부터 쇼와 시대 초기까지 지어진 전통 건축물이 약 430m에 걸쳐 늘어선 '우다쓰 거리'가 있다. 와키마치는 와키성의 외곽마을로, 요시노강의 수운과 무야 가도, 사누키 가도가 교차하는 교통 요충지다.에도 시대 중기 이후에는 '아와 아이(阿波鹽- 쪽 염료)'의 집산지로 크게 번성했다. 당시 100곳이 넘는 쪽 상점이 늘어서 있었다고 전해진다. 모든 건축물이 목조인 이 거리 풍경의 가장 큰 특징은 '우다쓰'라고 불리는 방화벽이다.'우다쓰'는 이웃집으로 불이 번지는 것을 막기 위해 상가 주택 양쪽 끝에 설치한 본기와 지붕과 회반죽으로 마감한 돌출형 방화벽이다. 그러나 설치에 많은 비용이 들었기 때문에 점차 부와 가문의 격식, 성공의 상징이 되었다. '성공했다'라는 의미의 '우다쓰가 올라가다'라는 일본어 관용구의 어원이 되었다. 가문 문장이 새겨진 귀면기와를 얹은 화려한 우다쓰도 있어, 당시 거상들의 번영을 의미했다.'우다쓰' 보존지구에는 에도 시대 중기부터 쇼와 시대 초기까지 지어진 약 85채의 전통 건축물이 남아 있다. '우다쓰'에서는 흰벽과 격자문, 무시코 창, 시토미문, 흙창고 등 일본의 전통적인 상가 주택 건축을 볼 수 있다. '우다쓰'는 갑작스런 지진으로 일어난 화재로부터 자신의 집을 보호하기 위한 수단이기도 했다.도쿠시마현 미요시시에는 약 2억 년 전에 형성된 암석과 오랜 세월 요시노강의 침식 작용으로 만들어진 협곡의 아름다움을 감상할 수 있는 '오보케·고보케 협곡'이 있다. 오보케 협곡 관광은 약 30분간의 크루즈를 통해 요시노강의 맑은 물과 웅장한 협곡의 아룸다움을 만끽할 수 있는 인기 관광 코스이다.'오보케'의 뜻은 '위험한 큰 걸음'이란 뜻으로, '고보케'의 뜻은 '위험한 작은 걸음'으로 번역할 수 있다. 두 명칭은 걷기 어려운 가파른 산비탈을 오른 좁은 산길에서 유래했다. 오보케 협곡은 주로 사암이 변성되어 형성된 사질 편암을 비롯한 결정편암이다.'오보케' 협곡 하류 약 3㎞지점에는 '코보케'가 이어진다. 오보케가 웅장하고 박력 넘치는 절벽을 특징으로 하는 반면, 코보케는 섬세하고 변화가 풍부한 기암괴석과 암벽의 아름다움이 매력이다.