늙어 가면서 이것도 하지 않으면 무엇을 할까

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큰사진보기 ▲가을이 주는 풍경가을은 많은 생각을 갖게 하는 계절이다. 책을 읽고 음악을 즐기며 일년의 삶을 되새겨보기도 하는 아름다운 계절이다. 동호회원들과 어울려 일년을 마감하는 연말 색소폰 연주회를 마쳤다. 어렵지만 하고 싶은 일을 한다는 것, 삶의 희망일지도 모른다. 아름다운 음악과 함께 찾아 보는 가을 풍경이 정답게 느껴지는 아름다운 계절이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

한 해 마무리는 연말 색소폰 연주회다. 동호회원이래야 15명 안팎, 합주를 하기에 쉽기도 하고 어렵기도 한 인원이다. 다행인 것은 적극적으로 참여하는 회원들이 있어 어려워도 하고, 재미없어도 하는 색소폰 동호회다. 누구의 이득을 위한 모임이 아니라, 서로의 즐거움을 얻기 위해 모여든 회원들이다. 사람의 모임이 쉬울 수 있을까? 어느 모임이나 어려움과 곤란함은 존재한다. 어려움은 무엇이고 곤란함은 무엇일까?우선 해야 하는 일은 내년 연주 장소를 물색하는 일이다. 현실은 어렵다. 연주 시설도 부족하지만, 음향 시설이나 다양한 부대 시설이 어설퍼서다. 그나마도 괜찮다는 공공기관을 이용하지만, 공연장소는 여러 단체들이 원하고 있다. 어렵게 청주 예술의 전당, 소공연장 사용이 결정되었다. 현장에 근무하는 근로자들이 대부분인 동호회, 연주곡을 선정하고 연습을 해야 한다.다음 해의 계획서를 수립하고, 연주곡을 선정하는데 연주곡은 음악담당자가 결정을 한다. 유명세를 얻고 있는 곡을 선정하기도 하고, 신나는 대중가요를 준비한다. 문제는 여러 사람이 함께 음을 맞추는 일이 쉽지 않다. 현장 근무자, 생업에 종사하다 보니 참여할 수 없는 경우가 허다하다. 여러 사람의 음을 쉽게 완성할 수 없는 이유다. 반복에 반복을 거듭해도 음악에 문외한인 사람들이 쉬울 수가 있다던가? 어설프지만 합주곡을 대략 8곡정도를 완성하는데 거의 일 년이 소요되는 이유다.연말 연주회, 합주곡만으로 이어갈 수는 없다. 솔로나 듀엣 그리고 트리오 곡으로 열곡 정도를 준비한다. 전체시간을 대략 90분으로 설정하고 있기 때문이다. 우선은 팀을 결성하는 것이 쉽지 않다. 실력이 다르고 시간을 맞추기 어려워서다.감사한 이유는 솔선해서 연주 팀을 만들어 연습을 한다. 아무 말도 없고 참견할 이유가 없이 꾸준한 연습으로 만족할 수준의 음을 만들어 준다. 힘이 들어도 또, 한 해를 책임지고 동호회를 꾸려 나가는 이유다. 여러 회원이 꾸려 나가는 동호회는 다양한 일들이 벌어질 수 있다.자주 참여 하지 못하는 인원이 있는 아쉬움이다. 일 년을 버티며 참여하는 사람이 있는가 하면, 여러 사람이 함께 해야 하는 합주곡이 몇 사람의 결손으로 이루어질 수 없다. 어쩔 수 없이 참여하지 못한 부분은 나름대로 연습을 해야 하지만 그러지 못함에 아쉬움이 크다. 가끔 독촉을 하고 있어도 한계가 있음에 좌절하고 만다. 어렵게 연습을 하면서 연주회의 날짜가 다가오면 일들이 밀려온다.다양한 사람들이 모인 동호회, 은퇴한 무직자가 대부분을 해결한다. 개인적인 일을 제쳐두고 연말연주회에 심혈을 쏟아야 하는 이유다. 합주곡과 개인별 연주곡을 종합하여 팸플릿 자료를 인쇄소에 넘겨야 한다. 회원들 이 수정을 거쳐야 하지만, 수차례 반복하며 수정을 해야 하는 어려움이다. 연주장소와 연주장을 소개하는 현수막과 홍보 배너의 문구와 크기를 설정하여 주문한다. 일일이 체크하고 확인하는 절차는 소홀할 수 없다.연말 연주회를 하는 매년 11월 첫 토요일 7일, 겨울로 향하는 계절이다. 썰렁한 기온에 순수 아마추어의 음악을 찾아온 사람들을 그냥 보낼 수 없어 저녁 식사를 준비한다. 식당의 수배, 거리와 맛과 가격이 어우러져야 한다.연주회를 끝내고 쉽게 갈 수 있는 식당, 모두가 만족할 만한 메뉴를 준비하는 일도 쉬운 일이 아니다. 여기에 쪼들리는 동호회경비도 무시할 수 없다. 최소 100여 명의 식사를 준비하기 위한 경비는 연간 회비로 충당한다. 모든 준비가 끝이 난듯하지만 어려움은 곳곳에 있다.연주 당일, 연주회에 필요한 물품을 싣고 연주장소로 출발이다. 혹시, 빠트린 것은 없는지 확인하며 연주회에 도착하면 의자와 보면대를 정리하고 음향을 점검하며, 조명까지도 일일이 체크하며 관계자들과 협의를 한다.전체적인 준비가 끝나고 연주회 시간이 다가왔음을 알리는 육중한 종이 울리고, 연말 연주회가 시작되었다. 사회자준비물과 마이크를 챙겨 인사를 하고, 연말 연주회 사회를 맡아 합주곡과 개인곡을 연주하고 나면 마지막 합주곡과 앙코르곡을 연주하는 순서를 소개한다. 사이사이에 적당한 멘트와 공백을 메꾸기는 쉽지 않다.연주회가 끝이 나고, 앙콜곡까지 끝나면 인사말과 함께 식당을 안내한다. 고단한 연주회지만, 감사하게 잘 보았다는 관객이 있는가 하면 먼 거리를 찾아와 준 고마운 관객들에게 늘 죄송한 생각이다. 순수한 아마추어가 생업에 종사하면서 준비한 어설픈 연주회를 그들은 얼마나 만족하고 돌아갈까? 추운 날씨 때문인지 지난해 수준이 되지 않은 관람객, 혹시 어설픈 소리가 그러게 만들지 않았나 하는 걱정이다.늙어 가면서 이것도 하지 않으면 무엇을 할까 하며 준비한 연말 색소폰 연주회가 끝났다. 고단함과 죄송함이 공존하는 연주회, 긴장의 끈을 놓으며 식당으로 향한다. 준비하느라 고단했고, 어설픈 소리밖에 들려드리지 못함이 죄송함이다. 수고했다는 말, 멋진 연주에 감사하다는 말 한 마디에 고단함을 잊는다. 맛있게 식사를 하는 관중들에게 고맙다는 인사를 하며, 내년에는 더욱 성숙한 소리로 초대할 것을 약속한다. 일 년을 마무리하는 연말 색소폰 연주회가 끝난 저녁의 밤이다.