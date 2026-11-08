남상광 · 이형자, 한성기-백지시문학상 수상

큰사진보기 ▲한성기문학상운영위원회(회장 강신용)와 백지시문학회(회장 박종빈)는 제33회 한성기문학상 수상자로 남상광 시인을, 제10회 백지시문학상 수상자로 이형자 시인을 각각 선정했다고 밝혔다. ⓒ 한성기문학상운영위, 백지시문학상운영위 관련사진보기

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지역 문단을 대표하는 두 시인이 올해 한성기문학상과 백지시문학의 주역으로 선정됐다.한성기문학상운영위원회(회장 강신용)와 백지시문학회(회장 박종빈)는 제33회 한성기문학상 수상자로 남상광 시인을, 제10회 백지시문학상 수상자로 이형자 시인을 각각 선정했다고 밝혔다.제33회 한성기문학상을 거머쥔 남상광 시인은 지난 2014년 <월간 시문학>으로 등단했다. 남 시인은 자본주의적 언어 양식을 특유의 어법으로 비꼬고 희화화해 그 허구성을 폭로하는 역설적·비논리적 시법을 구축해 왔다는 평을 받는다.한성기문학상 운영위원회는 남 시인의 수상 시집 <만남에도 그늘이 있다>(북인, 2025)에 대해 "상실과 소멸, 고통과 상처가 지닌 슬픔의 정서를 삶의 근원적 조건과 운명에 대한 각성의 계기로 승화시켰다"고 선정 이유를 밝혔다. 충남 천안 출생(1964년)인 남 시인은 제17회 푸른시학상을 수상했으며, <시문학> 부회장과 <호서문학> 회장을 역임했다. 앞서 시집 <지뢰 같은 사랑>, <빵인(人)을 위하여>와 시에세이집 <사랑은 끊임없는 흔들림이다> 등을 펴냈다.제10회 백지시문학상 수상자인 이형자 시인은 1998년 <창조문학>으로 등단한 이후 일상과 자연, 가족과 이웃을 향한 따뜻한 시선으로 섬세한 서정시를 선보여 왔다.백지시문학상 심사위원회는 이 시인의 수상 시집 <하룻밤의 춤>(이든북, 2024)에 대해 "독창적인 발상과 생명에 대한 긍정적 철학이 돋보이는 수작"이라며 "타인과 더불어 살아가는 삶의 가치와 타인의 아픔을 외면하지 않는 윤리적 감각을 섬세하게 구현했다"고 선정 이유를 밝혔다.충남 강경 출신의 이 시인은 제15회 문학시대 문학대상과 제24회 대전시인상을 수상했으며, 꿈과두레박문학회장(15년 역임)과 여성문학회 회장을 거쳤다. 주요 시집으로 <숨쉬는 닥나무>, <미용실의 봄>, <에덴의 물방울>, <오토바이 그 남자>, <기다림의 미학> 등이 있다.한편, 두 시인에 대한 시상식은 오는 11월 14일(토) 오후 4시 대전 용전동 소재 대전문학관에서 열린다.