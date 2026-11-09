대청호수 유람선을 타고 본 옥천 부소담악은 어떤 모습일까. 소금강?

큰사진보기 ▲유람선 후미에서 바라본 부소담악대청호수 유람선을 타고 가다 부소담악을 바라보며 촬영한 모습. 마치 용꼬리가 호수 위에 떠 있는 형국이다. ⓒ 김병모 관련사진보기

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큰사진보기 ▲야외 카페에 피워 놓은 불 멍 모닥불야외 카페에 피워 놓은 불 멍 모닥불이 보이고 건너편에 자연스럽게 조성된 억새풀 울타리가 인상적이었다. ⓒ 김병모 관련사진보기

지난 7일 역사와 문학이 살아 숨 쉬고 경치가 빼어난 옥천에 다녀왔다. 먼저 옥천의 관문인 군북면 추소리 환산의 끝자락 부소담악으로 향했다.지역 사람들은 환산이 고리처럼 연결된 산이라 하여 고리산(581m)이라고도 부른다. 환산에는 백제 성왕의 아들 부여 창(훗날 백제 위덕왕)이 쌓았다는 고리 산성의 흔적이 아직도 남아 있다. 그중 산성 제4, 5보루에서 바라본 부소담악 경치가 절경이라 한다. 사정상 일행은 환산에는 오르지 못하고 인근 전망대에 올라 물 위에 떠 있는 듯한 기암괴석의 절경을 카메라에 담았다. 옥천의 절경을 사이에 두고 백제와 신라가 죽고 죽이는 치열한 영토 싸움을 했다니, 역사의 아이러니이다.대청호수 위로 펼쳐진 부소담악으로 가는 올레길로 들어선다. 벌써 사람들이 북적거린다. 올레길 아래 채소밭에선 어느 중년의 부부가 상추를 채취하고 있다. 한참, 물끄러미 바라본다. 지난번 먹었던 삼겹살에 상추 맛이 생각난다. 햇살은 화창한데 가을바람이 옷깃 속으로 제법 밀려든다. 발길을 재촉한다. 햇볕을 가린 소나무 숲속을 지날 땐 제법 쌀쌀한 기분이다. 단풍 떨어지는 소리가 들린다. 낙엽 밟는 소리가 가을 같다. 신발 자국도 단풍잎 색깔로 물든다. 굴참나무 나뭇잎들도 단풍 되어 떠날 채비다. 부소담악이 그렇게 가을로 물들어가고 있었다.부소담악은 충북 옥천 군북면 추소리 자연마을 부소무늬 마을 앞 호숫가에 떠 있는 산이라 하여 붙여진 이름이다. 물 위로 떠 있는 병풍바위의 길이가 700m에 달한다. 그 절경이 금강산을 축소한 듯 닮았다 하여 우암 송시열(1607~1689)은 소금강이라 지어 불렀다고 한다. 부소담악은 옥천 비경 9경 중 제3경으로 추소정에 올라 봐도 절경이다.붉은 단풍과 가을 햇살 탓일까. 과히 클로드 모네의 "아르장퇴유의 가을 센강(1873)" 수채화 같다. 호수 위에 드리운 부소담악은 두둥실 떠 있는 단풍으로 물든 병풍바위로 휘감는다. 대청호수의 아름다운 가을빛이랄까.대청호수 위 유람선에서 본 부소담악은 어떤 모습일까. 필자와 같은 마음의 사람들이 유람선을 기다리고 있었다. 유람선이 파도를 일으키며 다가온다. 배에 올라 구명조끼를 입자, 유람선은 부소담악을 향해 달린다. 단풍으로 물든 환산이 부소담악을 감싸고 있다.나이가 지긋해 보이는 사람들이 소녀 소년처럼 설레한다. 부소담악 절경을 바라보면서 "와!" 하는 감탄 소리가 이구동성이다. 유람선이 한참을 달리는가 싶더니, 소나무 숲으로 가득한 병풍바위 주변에 이르러 주춤한다. 사진을 마음껏 찍어도 좋다는 선장의 말이다. 필자 역시 배 후미에서 부소담악을 배경으로 사진을 찍어본다.선착장으로 돌아오는 길에, 경남 고성에서 왔다는 나이 지긋한 여성분이 흥에 겨웠던지 "나도 한땐 날린 여자야" 노래를 맛깔스럽게 부른다. 노랫소리가 부소담악을 휘감는다. 그 와중에 고성의 공룡 발자국 화석도 구경거리라고 홍보한 분도 계신다. 여행하다 보면, 뜻밖의 사람들로부터 여행의 정보를 얻는 경우가 있다. 여행의 또 다른 맛이랄까.금강산도 식후경이라 했던가. 한 맛집 식당엔 벌써 사람들로 가득하다. 기다려서 점심을 먹을까 망설이다 발길을 돌렸다. 마침 주변에 널찍한 야외 카페가 눈에 띈다. 느티나무에 매달린 그네를 타는 사람들, 모닥불 앞에서 불 멍을 하는 사람들도 보인다. 억새로 둘러친 울타리가 이색적이다. 억새를 배경으로 사진도 찍어본다. 커피를 마시는 사람, 컵라면을 먹는 사람, 휴식을 취하는 사람들이 취향에 맞는 장소 앉아 가을의 맛을 즐긴다.필자 역시 주문을 마치고 부소담악이 잘 보이는 곳에 자리를 잡는다. 억새들이 하얀 수염을 뽐내듯 살랑거린다. 물끄러미 호수 위에 뜬 부소담악을 바라본다. 연꽃처럼 물 위에 떠 있다고 하여 부소담악이라고도 한다. 환산의 끝자락이 호수 위로 병풍처럼 펼쳐진다. 마치 용이 호수 위로 미끄러져 가는 형상이다.그 무렵, 어디선가 가수 이동원과 테너 박인수가 함께 부르는 "향수" 노래가 감미롭게 들려온다. 옥천이 낳은 일제강점기 천재 시인 정지용(1902~1950)의 시를 가사로 한 것이다. "그곳이 참하 꿈엔들 잊힐리야" 노랫말이 귓가 맴돈다. 그 노랫소리에 이끌려 부소담악 인근에 있는 정지용 생가와 문학관이 있는 옥천 읍내로 발길을 돌렸다.