느림 좋아하던 아내의 조용한 반전

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲과테말라의 숨팡고(Sumpango) 연 축제.매년 11월 1일 만성절(All Saints' Day) 에 열리는 죽은 가족과 조상을 기리는 전통이다. 거대 연 제작 전통은 2024년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되었다. ⓒ 이안수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲우리가 떠나는 날 향을 피우고 우리의 안전을 빌어준 수행자. Ragde열린 마음으로 세상을 받아들이는 사람에게 내일은 나이에 관계없이 여전히 배우고 설레는 새로운 하루이다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲언제나 행복한 표정의 삶의 여행자. 마루(Maru).아르헨티나의 부에노스아이레스에서 온 그녀는 10년째 액세서리를 만들어 팔며 하루 평균 2만 원 남짓의 벌이로도 행복하게 독립적인 삶을 살고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲볕좋은 시간, 함께 하는 요가.이곳 사람들은 종잡을 수 없이 변덕스러운 셀라의 11월을 '미친 날씨'의 달이라고 부른다. 그러나 볕이 좋은 시간을 놓치지 않고 즐긴다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

아내가 적극적이고 능동적으로 변해가고 있다. 아내는 셀라에서 비로소 자신만의 리듬을 찾은 듯하다.오랫동안 우리 부부의 역할 속에서 아내는 상대적으로 수동적인 위치에 머물렀다. 나는 길을 찾고 결정하는 역할을 맡았고, 아내는 그 곁에서 조용히 동행하는 편이었다. 셀라에 와서는 오히려 나와 역할이 바뀔 만큼 적극적이고 능동적인 모습으로 새로운 사람과 공간을 찾아가고 있다.아내는 느림을 좋아하고, 그 느림 안에서 편안해지는 사람이었다. 속도에는 현기증을 느꼈다. 내 욕심으로 일정이 무리해질 때마다 말없이 힘겨워하던 모습을 보이곤 했다. 최근의 변화는 조용한 반전이다.아내가 낯선 나라, 낯선 사람들 앞에서 비로소 편안해지기 시작한 것은 멕시코 오악사카에서였다.내 치과 치료 때문에 다섯 달 가까이 그곳에 머무르는 동안, 아내는 호스텔에서 만난 여러 여행자와 천천히, 그리고 깊이 교류할 수 있는 시간을 가졌다.유럽과 북미, 아시아에서 온 시니어 여행자들과는 비슷한 삶의 시간을 통과해 온 사람끼리만 나눌 수 있는 이야기와 마음을 나누었다. 서로의 여행과 가족, 나이 들어가는 삶에 대한 생각을 나누는 것만으로 그들은 더 이상 낯선 사람이 아니었다.한편 긴 휴가를 내거나 직장을 그만두고 여행을 떠나온 젊은 여행자들에게는 한국의 딸과 아들 생각이 겹쳐 더 살갑게 마음을 낼 수 있었다. 아내는 자연스럽게 그들의 불편을 돕거나 식사를 나누면서 진심을 주고받았다. 그들 중 일부는 아내를 엄마 같다고 하고, 일부는 엄마라 부르기도 했다.조심스러운 일이었던 낯선 사람과의 만남은 즐거운 일이 되었다. 국적과 세대를 넘어 마음을 나누면서, 낯선 이들의 가족이 되는 일이 특별한 조건을 필요로 하지 않는다는 것도 알게 되었다.아내가 셀라에서 그렇게 빨리 편안함을 찾을 수 있었던 것은 지난해 안티구아에서 몇 달을 머물며 과테말라의 문화와 정서에 이미 익숙해져 있었기 때문일 것이다.또한 도착 직후 만난 또래의 무정부주의자와 깊은 우정을 나누게 된 것도 큰 힘이 되었다. 그 인연 덕분에 셀라는 아내에게 정서적으로 타지에서 만난 또 하나의 고향이 되었다. 게다가 내가 이곳에서 백내장 수술을 받기로 결정하며 체류 기간까지 연장하게 되자, 이곳에 머무는 마음은 더욱 느긋하고 편안해졌다.이 호스텔에 머문 지 100일이 지났다. 호스텔은 고향집처럼 익숙한 공간이 되었고, 오가는 여행자 중 몇몇은 오래 함께 살아온 이웃처럼 느껴진다고 아내는 말한다. 아내는 그들을 요가 수업에 데려갔고, 그들은 다시 아내를 댄스 스튜디오로 이끌었다. 그렇게 셀라의 이방인은 조금씩 이 마을의 사람이 되어갔다.지난 11월 1일, 모든 성인의 날(Día de Todos los Santos)에는 과테말라에서 가장 성대한 거대 연 축제(Festival de Barriletes Gigantes de Sumpango)가 열리는 사카테페케스주의 숨팡고에 다녀왔다. 스페인에서 온 산드라(Sandra, Alejandra Canoura)와 뉴욕에서 온 나옐리(Nayeli)와 함께한 세 명의 당일치기 여행이었다. 고원의 산길 도로 사정을 생각하면 결코 가까운 거리는 아니었지만, 좋은 동행이 있었기에 선뜻 길을 나설 수 있었다.이 나라의 축제에는 죽은 이를 기리는 날에도 춤이 빠지지 않는다. 숨팡고 역시 마찬가지였다. 광장에는 무대가 세워졌고, 과테말라의 국민 악기인 마림바 선율에 맞춰 자연스럽게 춤판이 벌어졌다. 산드라의 귀띔에 따르면, 그 춤판에서 가장 많은 남성에게 춤의 파트너 제안을 받은 사람이 아내였다고 한다. 나는 그 자리에 없었으니, 사실 여부는 산드라의 말을 믿을 수밖에 없다.노년이 되면 관계가 소원해지고 하나둘 끊어지면서 고립되어 간다고들 한다. 아내는 거꾸로 점점 늘어간다. 나 없이도 외롭지 않게 살 것 같아 내 마음도 한결 놓인다.아내를 보고 싶다는 시니어 친구들이 여러 나라에 있고, 엄마라 부르는 푸른 눈의 아들딸도 여기저기 여럿 생겼다. 그들과 안부를 주고받는 일로도 저녁이 벅차다.고독을 사랑해야 할 나이에 갈수록 번다해지는 아내의 모습이 나는 조금도 걱정스럽지 않다. 중남미 사람들의 호쾌한 웃음과 활달한 삶에 물들다 보니, 침묵과 고독을 마주하는 날은 좀 더 뒤로 미뤄도 될 성싶다.그동안의 여정에서 아내와 나는 '우리의 삶'을 살았다. 대부분 같은 곳에 가고 같은 음식을 먹었다. 그런데 어느 순간부터 아내는 여행도 혼자 가고 카페도 혼자 간다. 남편과 자식을 바라보던 삶에서 '자신의 삶'으로 돌아가는 것이다.볕이 드는 창가 의자에 앉아 지난날의 추억과 젊음의 설렘을 더듬는 일만으로는, 얼마나 남았는지 모를 노년의 시간을 채울 수 없다. 나는 노년을 무기력의 시간이 아니라, 아직 할 수 있는 일이 남아 있음에 감사하는 시간으로 채우고 싶다. 무력감 대신 배움의 기쁨과 삶에 대한 호기심으로 하루를 채울 때, 노년은 인생의 끝을 기다리는 시기가 아니라 여전히 살아가는 현재의 시간이 된다.아내는 상그레 라티나(Sangre Latina)에서 살사와 바차타를 배웠다. 그래서 호기심과 배움의 기쁨을 놓지 않고 젊은이들의 친구로 살아가는 아내의 모습이 고맙다.셀라의 우기는 10월 말로 끝났다. 11월로 접어들자 두어 달 동안 보기 힘들었던 투명한 하늘이 이어지고 있다. 대신 기온은 뚝 떨어져 아침저녁 공기가 싸늘하다. 셀라 사람들은 하루에도 계절이 몇 번씩 바뀌는 듯한 11월의 변덕스러운 날씨를 '티엠포 로코(tiempo loco)', 곧 '미친 날씨'라고 부른다.앞으로 우리 삶에 어떤 날씨가 기다리고 있을지는 알 수 없다. 누구도 '미친 날씨'를 비켜 갈 수는 없을 것이다. 그러니 그날이 언제 닥칠지를 걱정하기보다, 10년째 액세서리를 만들어 팔며 하루 평균 2만 원 남짓의 벌이로도 행복하게 집 나온 삶을 살아가는 아르헨티나의 부에노스아이레스에서 온 쾌활한 마루(Maru)처럼 오늘을 살고 싶다.아내는 하루 안에 여러 계절을 품고 있는 이 고원의 시간에 감사하며, 볕이 나기를 기다렸다가 창으로 들면 재빨리 방을 나가 좁은 마당의 빨랫줄 아래에 요가 매트를 편다.더 안전하고 안온한 미래를 준비하느라 오늘의 화창함을 미루다가, 정작 '미친 날씨'가 닥친 뒤에야 왜 그날을 누리지 못했는지 깨닫고 싶지 않은 것이다.아내가 매트 위에서 몸을 풀 때, 나는 그 곁에서 막 맑아진 눈으로 마당의 햇살을 즐겼다. 나는 그제 백내장 수술의 눈 안 실밥을 뽑았다. 간혹 그림자처럼 어른거리던 현상도 사라졌다. 좀 더 맑아진 눈으로 '오늘'을, 그리고 '여기'를 살아야겠다.