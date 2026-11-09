임실 거령분지, 왜 '대하 서사시 한 편'이라 불리는가?

큰사진보기 ▲이른 아침 거령분지(옛 거사물현) 들녘의 풍경. 임실 지사면 현주서원 면좌당 사당 앞의 전경. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 지사면 현주서원(玄洲書院) 편액 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 지사면 현주서원(玄洲書院)의 면좌당(免左堂) 편액 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수산 왕의 숲. 2026 임실군 역사·문화 탐방 (지사면주민자치위원회) ⓒ 이완우 관련사진보기

▲ 임실 성수산 왕의 숲, 편백 군락지 이완우 관련영상보기

▲동영상 임실 성수산 왕의 숲, 편백 군락지 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲임실 성수산 왕의 숲 생태관광지 풍경, (원경) 성수산 상봉으로 황룡바위 기도터가 있음. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수산 상봉 황룡바위 기도터의 황룡 암맥 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 성수산 상봉 황룡바위 기도터의 황룡 암맥 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 치즈테마파크 전경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 치즈테마파크 전경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 옥정호 붕어섬. 2026 임실군 역사·문화 탐방 (지사면주민자치위원회) ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 옥정호 붕어섬 생태공원 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 옥정호 붕어섬 독재. 안산암 주상절리 노두 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 옥정호 붕어섬 독재. 안산암 주상절리 노두 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲ 임실 국사봉 전망대에서 섬진강 옥정호 붕어섬 운해 조망 풍경 이완우 관련영상보기

▲ 임실 국사봉 전망대에서 섬진강 옥정호 붕어섬 운해 조망 풍경 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲임실 섬진강 옥정호 하운암 호수 물결의 윤슬 풍경 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲거령분지 연화부수형 풍수형국 개념도 ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 6일 오전, 전북 임실군 지사면 현주서원 앞 들녘 풍경은 유서 깊은 거령분지(居寜分地, 옛 백제 거사물현)의 지리적 뿌리와 숨결을 부드럽게 열고 있었다. 수천 년의 역사와 현재가 만나는 향토와 고향의 아침 풍경은 임실군 지사면주민자치위원회의 뿌리찾기 역사 탐방 여정을 기다리는 듯하였다.거령분지는 거령천(오수천)과 둔남천으로 물길이 모여드는 지역이다. 좌청룡(左靑龍) 천황지맥의 노적봉과 우백호(右白虎) 성수지맥의 장성산이 외곽을 형성하고, 삼계석문과 석련대 사이의 수구(水口)로 물길이 흘러드는 아늑한 연화부수형(蓮花浮水形) 동천(洞天)의 지리적 동일 생활권이었다.이 자연 지리적 공간은 주맥(主脈)인 영대지맥의 양지를 중심으로 백제의 지방 행정·군사 치소였던 거사물성, 신라의 청웅정(거사물정) 군단이 주둔한 청웅현, 고려의 거령현, 조선 남원부의 북쪽 여러 개 방(坊)으로 지명이 변천하였다.지사면 현주서원(玄洲書院)의 면좌당(免左堂) 편액에서 몽골의 정치적 간섭이 심하던 14세기에 고려의 자주성을 지키려 노력했던 고려 시중 이능간의 자취를 살펴볼 수 있었다.이곳 거령분지는 1945년 이후에 거령군(가칭) 등으로 행정구역을 자립하자는 논의가 지역에서 잠시 제기되었다. 그러나 결국 남원시(덕과면, 보절면, 사매면), 임실군(성수면, 오수면, 지사면), 장수군(산서면)으로 나뉘어서 동일한 수계(水界)로서 역사적·지리적 동질성을 지닌 독자적 생활권이 각각 인위적인 행정 경계에 흩어지게 되었다.임실 지사면주민자치위원회(위원장 변현섭) 회원 20여 명의 탐방단이 지사면사무소에서 버스를 타고 성수산 왕의 숲으로 향하였다. 이상식 지사면장이 동행하여, 의미 깊은 역사 탐방과 지역민 화합의 디딤돌이 되었다. 임실군 해설사가 탐방단의 하루 여정에 동행하며, 거령분지의 유서 깊은 유적·유산 22경(景)을 선정하여 시대순으로 소개하였다.거령분지의 수구인 석련대는 거대한 바위 연꽃 형태로 수천만 년 지질시대의 신비한 동천(洞天)을 이루는 절경이다. 덕재산 줄기 곳곳에 자리한 다양한 양식의 고인돌은 이곳이 고조선의 오랜 강역이었음을 말해준다. 혼불문학관 인근 노유재에는 백제 무왕 때 심었다고 전해지는, 국내 최고령 수준인 1400년 수령으로 추정되는 노거목 은행나무가 정정하게 서 있다.탐방단은 성수산 왕의 숲 편백 군락지 숲길을 걸었다. 맑은 계곡물 소리를 들으며 고려와 조선 건국 설화와 민초들의 오랜 기도가 서린 황룡바위가 있는 성수산 상봉의 원경을 조망하였다.나당전쟁 시기 외세에 맞서 치열하게 항거했던 백제 거사물성의 넋은 고토 회복의 기개를 보여준다. 주인을 구하고 의롭게 숨진 지사면 거령견(오수개)의 충절은 화염을 뛰어넘는 감동을 전하고, 성수산 황룡바위에 깃든 왕건과 이성계의 천명 계시는 오랜 세월 민초들의 의지처가 되었다.성수산 상봉 활룡바위의 석영질 거대한 암맥은 왕건이 왜 이 험준한 산세를 찾아와 기도터로 삼았는지를 공감하게 한다. 힘차게 꿈틀거리는 황룡의 용틀임이 보는 이에게 역동감을 전해준다.천년의 역사를 품은 오수역참은 물산이 모여들며 소통과 교류를 이끌어온 교통의 중심지였다. 신포정 해월암 인근의 미륵불과 고려 만항 혜감국사가 자취를 남긴 천황산 보현사는 부처의 자비로 밝은 세상을 염원했던 신앙의 산실이었다.임실 치즈테마파크는 국화꽃의 보라와 노란색 향연이 가을 햇살 아래 펼쳐져 있었다. 치즈가 15세기 말에 네델란드에서 주식회사 발전의 맹아가 되었고, 스위스 알프스 지역에서 아이가 태어나면 100kg이 넘는 치즈를 만들어 인생의 매듭되는 시기마다 잘라내어 잔치에 쓰고 마지막 부분은 장례까지 함께 갔다는 에멘탈 인생 치즈 이야기는 관심을 끌었다.현주서원 면좌당은 몽골의 간섭 속에서도 고려의 자주성을 지키려던 선조들의 기개를 대변한다. 호성암 창건 설화 맹호기연(猛虎奇緣)은 호성사로 살아났고, 황산대첩의 진군로는 국난의 위기를 극복한 호국의 발자취를 증명한다.탐방단은 섬진강의 옥정호 하운암의 풍경을 바라보며 여정을 잠시 멈추었다. 푸른 호수가 은빛 윤슬로 출렁거리는 풍경 속에서 점심과 휴식 시간을 보내고 상운암의 옥정호 붕어섬으로 향했다.성수산 상이암은 고려와 조선 건국의 기도 설화가 전하는 명소이다. 비운의 역사 노산군(단종)은 노산(魯山)으로 이 지역에서 기억되고, 충절을 지킨 단종의 장인 송현수의 부조묘(不祧廟)는 지켜내야 할 인간의 도리를 담고 있다.섬진강 붕어섬 지형의 수백m 지하에는 1억년 지질시대의 마이산계 역암층이 있다고 한다. 그 역암층 위에 화산암이 쌓여서 현재의 지형이 되었다니 붕어섬 현재 풍경은 오랜 지질시대를 거치며 자연이 빚어낸 작품인 셈이었다. 붕어섬 독재에서 안산암 주상절리를 관찰할 수 있다.보절의 민속 삼동굿놀이는 농촌의 화합과 단결로 전승되고, 둔덕 삼계의 용농기(龍農旗)는 농민들의 대동 정신과 기우의 염원을 간직했다. 춘향 단심의 오리정(五里亭)은 판소리를 들려주고, 대동창의단을 이끌며 호남을 누빈 의병장 전해산은 오수 국화뜰에서 출생하였다.섬진강 옥정호 붕어섬의 참모습은 이른 아침이나 비가 갠 직후에 물안개나 구름이 피어오를 때 국사봉 전망대에서 조망할 수 있다. 참으로 신비롭게 여겨지는 운해의 풍경은 천하절경이라는 감탄사가 아깝지 않다.일제에 맞선 호남의병 이석용 의병장은 성수 삼봉리 출신이고, 오수초등학교 학생들의 삼일 만세 운동은 독립 염원의 불꽃이었다. 수천 년 유서 깊은 거령분지의 정체성과 백성들의 넋은 최명희의 소설 <혼불>로서 혼불문학관에서 피어난다.이 거령분지의 22경은 대하 서사시 한 편 같았다. 백제의 넋에서 시작된 당당한 이 땅의 역사와 문화는 수천만 년 동안 산과 물줄기가 거령분지의 수구(水口)로 수렴하고 있었다. 거령분지의 어귀에서 하늘로 솟구쳐 피어나는 바위 연꽃 석련대(石蓮臺)는 석련동천(石蓮洞天)을 열면서 수천만 년을 연화부수형 터전의 문지기로서 당당했다.임실 지사면자치위원회의 역사·문화 탐방이 마무리되었다. 지령(地靈)은 인걸(人傑)을 배양한다. 지형 지세에는 역사 문화의 토양이 형성되어 있다. 이날 하루의 여정은 향토와 고향 뿌리 찾기의 필요성을 깨우쳐 주었다. 이제는 옛 거사물현 22경의 탐방 답사에서 새롭게 유적·유산을 더 찾아가는 여행을 차분히 설계해 볼 차례였다.