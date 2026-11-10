"대체 왜 오는겨" 스카프만 산다고 생각하면 오산입니다

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"너네 지금 과소비야. 어차피 사 가도 집 가면 안 써! 이걸로 땀이나 닦아!"

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’ 또는 ‘스카프리오’. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 형광조끼를 입은 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되었다, ⓒ 권우성 관련사진보기

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"자기가 조금 이쁘다 싶은 거는 내 쪽으로 놓고, 조금 그지같은 건 자꾸 밀어내 줘. 그래야 다른 사람들도 살 거 아녀!"

"인생이 그래. 갖고 싶은 거 어떻게 다 갖고 살아! 한 4개만 성공하고 2개는 그냥 그지같은 거 사도 돼. 욕심을 좀 비워 봐."

큰사진보기 ▲남대문 스카프 가게 유튜브릴스, 쇼츠, 각종 SNS를 도배한 스카프 사장님의 입담을 쉽게 찾아볼 수 있다. ⓒ nam_dadaguri 관련사진보기

"어머, 오늘 사모님 안 계세요? 사모님은 나한테만 특별히 가격 잘해주시는데."

"엄마 다치면 안 돼. 어? 이거 1600원짜리 사다 다치면 안 돼. 잘 생각해. 이거 1600만원짜리 아니야. 그렇게 진지하게 하지 말라고."

"그냥 기운만 받고 가. 내일 모레 수능인 엄마들 이렇게 기운만 받고 가. 내가 올해 운이 좀 좋아. 그러니까 기운만 받고 가라고 EC."

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’ 또는 ‘스카프리오’. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되었다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 중구 남대문시장에서 6장에 1만원 스카프를 판매하는 일명 ‘스카프 아저씨’ 또는 ‘스카프리오’. 특유의 입담으로 화제가 되면서 전국에서 ‘스카프 아저씨’를 보기위해 이곳을 방문하면서 대기자 정리와 혼잡 방지를 위해 경호직원들이 배치되고 통제선이 설치되기도 했으며, 수시로 경찰이 현장을 주시하기도 했다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"인생이 얼마나 재미 없었으면 이걸 보러 와. 이걸 보러 요기로 왜 오는겨. 대체. 지금 여기서 돈 쓰는 거 좀 무모해. 원래도 무모했는데. 어 웃어! 웃으라고. 웃으라고 EC."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

반말은 기본이요, 제발 물건을 사가지 말라고 호통 치는 가게가 있다. 서울 남대문 시장에 스카프 6장을 1만 원에 파는 가게, '한양사'다. 지금은 가게보다 사장님이 더 유명하지만.이 가게에서 고심하며 디자인을 고르다가는 사장님에게 혼쭐이 난다. 쉬지 말고 계속 매대의 물건을 뒤집고 버무리란다. 어차피 안 어울릴 건데 뭘 이렇게 힘들게 고르냐는 말에 손님들이 까르르 넘어간다. 기분이 좋은 사장님은 나름의 쇼핑 팁도 덧붙인다.사람을 들었다 놨다 하는 털털한 충청도 입담이 SNS를 점령했다. 별명은 남대문 임영웅. 혹은 스카프리오다. 최근 전국에서 사람들이 몰려와 가게 앞은 인파로 붐볐고, 사고 위험에 경찰까지 출동했다. 결국 감당할 수 없이 인기가 커지자 지난달 31일엔 휴업을 했다. 지금은 스카프리오의 시대다. 도대체 사람들은 왜 그에게 열광할까?사장님의 입담은 스탠드업 코미디에 가깝다. 가게는 무대, 손님은 그 극에 참여하는 관객이다. 스카프를 고르며 티키타카를 주고받다보면 웃음이 터진다. 촌철살인 팩폭은 덤이다. 혼나면 화가 나야 하는데 쾌감이 든다. 나만 갖고 싶은 걸 다 못 갖는 게 아니지. 그래, 거지같으면 어떠냐. 어느새 치열한 쇼핑은 유쾌한 놀이가 된다.평소 백화점에서 살 생각도 없던 옷을 사들고 돌아온 적이 많다. 예의 바른 직원이 뚱뚱한 나를 향해 "손님, 키가 커서 정말 잘 어울리세요!"라며 추켜세우면, 안 어울릴 걸 알면서도 마지못해 카드를 꺼냈다. 하지만 스카프리오는 다르다. "지금 엄마가 그거 목에 하고 다니니까 더 안 나가 그거"라며 오히려 구매를 말린다.다른 데서 들었다면 불친절하다고 화낼 말인데, 여기서는 웃느라 난리가 난다. 사람들은 스카프를 사는 게 아니다. 단돈 1만 원에 예측할 수 없는 농담과 호통, 그 소동에 직접 끼어드는 즐거움을 사는 것이다. 현장에 참여하는 즐거움 자체가 상품이고, 틀에 박힌 친절보다 예측할 수 없는 불친절이 더 매력적인 쇼핑이라니. 도파민을 추구하는 현대인의 구미에 딱 맞는다.한편으로, 유행이란 관점에서 샤넬 오픈런과 스카프리오가 그렇게 다를까 싶다. 가격도, 품목도, 구매하는 계층도 다르지만, 사람들이 몰리는 화제의 것을 갖고 싶다는 욕망, "나도 해봤다"라는 경험을 소유해보고 싶은 마음은 다 비슷하다. 없으면 큰일 나는 것들이 아님에도 불구하고, 이 현상이 SNS를 만나 붐업이 되면, 그 경험을 너도 나도 누리려 한다.명품, 한정선, 고디바 초콜릿찹쌀떡을 향한 밤샘 오픈런, 그리고 스카프리오의 스카프, 모두 경험을 수집하는 소비 형태라는 공통점이 있다. 게다가 명품은 비싸서 아무나 가질 수 없지만, 스카프리오의 스카프는 가벼운 마음으로 참여 가능하다. 손에 넣었을 때의 성취감은 스카프가 더 클 수도 있다.나를 키운 건 8할이 시장이다. 친정 부모님은 대구의 큰 재래시장에서 속옷장사를 50년 가까이 했다. 엄마가 잠시 자리를 비우면 손님들은 꼭 엄마를 찾았다.본인은 늘 특별가격을 받는다고 생각했다. 천만의 말씀이다. 장사꾼은 손해 보는 장사를 하지 않는다. 그런데 알고 보면, 사람들이 괜히 엄마를 찾는 게 아니었다. 엄마는 팬티 하나 사면서 깎아달라는 손님과 투덕거리면서도, 새댁의 가슴팍에 잠든 애기 맨발에는 양말을 하나 뜯어 쓱 신겨 보내는 정이 있었다.엄마 따라 오던 딸이 커서 아기를 안고 오고, 그 아기가 커서 또 왔다. 3대에 걸쳐 계속 찾아오게 되는 따뜻함이 있었다. 그들은 물건이 아니라 사람을 찾아왔다. 시장에는 백화점과는 다른 방식의 소통이 있다. 사람들이 다칠까 걱정되면 금세 츤데레가 되어버리는 스카프리오 사장님도 마찬가지다. 그의 말에는 따뜻한 인정이 서려 있다. 사실 스카프가 없어서 그 곳을 찾아오는 게 아닌 걸 알고 있다.이런 스카프리오 사장님을 보면 어릴 적, "골라골라~"를 끊임없이 외치며 발을 구르다 날 보면 한쪽 눈을 찡긋하던 꽃무늬 '몸뻬' 바지를 입은 아저씨들이 생각났다. 만날 때마다 많이 컸다며 야쿠르트를 쥐어주던 아줌마들도.이제는 쉽게 볼 수 없는 시장 안의 촌스럽고 정겹던 풍경이 SNS를 만나 찾아가는 구경거리가 됐다. 시장의 언어가 가장 힙한 콘텐츠가 됐다. 사람들이 그 속에서 정을 느끼고 행복을 찾고 있다니. 참 반가운 일이다.그런데 그토록 즐거움을 주던 사장님도 현실에 점점 부담을 느끼고 있다. 개점, 마감 시간을 아예 공개하지 않기로 했고, 휴업 후 다시 문을 열고도 사람들이 너무 몰려 경찰이 출동하자, 자신도 돈은 벌고 싶지만 이건 아니라며 결국 또 휴업을 감행했다. 이제는 민간 경호업체에서 나온 3명의 경호원까지 고용해 일대를 정리하며 장사를 하고 있다.지난 6일에는 스카프리오 사장님이 인근 고등학교 3학년들을 위해 직접 스카프 배달을 갔다. DM으로 스카프를 주문한 교장선생님의 센스 덕분이다. 요즘 가장 마음이 힘든 아이들이 팬이라며 깔깔 웃으며 몰려들었고, 사장님은 특유의 넉살을 발휘하며 모두를 활짝 웃게 해주었다. 쇼핑이 그저 물건만 사고파는 것이라 생각하면 오산이다.우리는 무엇이 그렇게 갖고 싶었던 걸까. 하지만 이런 어처구니없는 즐거움도 삶의 일부다. 우리가 원하는 것의 이름은 언제라도 달라질 수 있다. 욕망은 언제나 대체 가능하다. 그저께는 두쫀쿠였고, 어제는 한정선이었다면, 오늘은 스카프다. 내일은 또 다른 무언가가 유행할 것이다.그래도 이번만큼은 사람이 인기 있어서 다행이다. 이 유행이 지나가더라도 시장에서 들리던 사람들의 웃음과 온기만은 남기를.