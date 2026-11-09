꽃잎 솜털부터 홀씨까지, 이게 진짜 그림이야?

큰사진보기 ▲2026 대한민국보태니컬아트 대전 전시 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 대한민국보태니컬아트 대전 전시 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기쁨 바이올린니스트의 연주 모습 ⓒ 안종복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 대한민국보태니컬아트 대전 실버메달 수상작 ⓒ 안종복 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 대한민국보태니컬아트대전 외국 관람객의 방명록 ⓒ 박미현 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 대한민국보태니컬아트 대전 전시 모습 ⓒ 이지영 관련사진보기

찬 바람이 불기 시작한 11월, 서울 인사동 한복판에 전국의 아름다운 들꽃과 식물들이 세밀한 붓끝과 감미로운 음악, 그리고 맑은 시 선율로 피어났다.한국보태니컬아트 협동조합(KBAC)과 한국세밀화협회가 주최하고 스테들러코리아(STAEDTLER)가 후원하는 '2026 대한민국 보태니컬아트대전 수상작 & KBAC·한국세밀화협회 정기전'이 지난 4일부터 9일까지 서울 인사동 마루아트센터 본관 2층 5관에서 열린다.이번 전시는 한 해 동안 전국 작가들이 식물의 생명력과 아름다움을 깊이 관찰해 그려낸 결실을 선보이는 자리다. 지난 7일 오전 11시에 열린 개막식과 시상식 현장에는 전국 각지에서 찾아온 작가들과 관람객들로 전시장 안이 발 디딜 틈 없이 메워졌다.본 행사에 앞서 식전 행사로 특별한 바이올린 연주회가 열려 전시장 분위기를 그윽하게 열었다.연주를 맡은 바이올리니스트 김기쁨(독일 뉘른베르크 국립음대 최고연주자과정 졸업, 현 국민대·인천예고 출강)은 서정적인 쥘 마스네의 <명상곡>으로 시작해, 영화 OST로 유명한 카를로스 가르델의 탱고 곡 <여인의 향기(Por Una Cabeza)>, 그리고 화려하고 경쾌한 비토리오 몬티의 <차르다시(Czardas)>를 선보였다. 식물 그림의 정적인 아름다움과 바이올린의 격정적인 선율이 어우러지며 관람객들의 큰 갈채와 감동을 끌어냈다.이어진 시상식과 개막 행사는 김희선 작가의 조율 있고 차분한 사회로 매끄럽게 진행됐다. 축사에 나선 박주경 고문은 단상에 올라 윤동주 시인의 <별 헤는 밤>을 낭송해 관람객들에게 깊은 울림과 가을날의 감성을 선사했다. 시 구절 하나 하나가 마음에 닿을 때마다 전시장 안은 감동과 박수로 가득 찼다.공모전 총평에 나선 신소영 한국보태니컬아트 협동조합 & 한국세밀화협회 이사장은 수상작 하나하나의 생태학적 가치와 완성도를 짚었다. 신 이사장은 실버(Silver) 수상작인 편선주 작가의 <서양민들레>를 가리키며 "직접 관찰해 홀씨와 잎의 형태를 자연스럽게 담아냈다"고 평했고, 이지영 작가의 <할미꽃>에 대해서는 "꽃받침과 꽃 안쪽 구조, 특성을 정확하게 구분해 그려낸 깊이 있는 관찰이 돋보인다"고 심사평을 전했다. 전시장 가득 메운 작가와 관람객들은 숨을 죽인 채 경청하며 연신 고개를 끄덕였다.전시장 입구에 들어서면 "이게 정말 그림이 맞나, 사진이 아닌가?" 하는 감탄이 절로 나온다. 식물의 형태와 생태적 특성을 정교하게 표현한 식물세밀화(보태니컬아트) 작품 100여 점이 벽면을 정갈하게 채우고 있기 때문이다.서양민들레, 감나무, 표고버섯처럼 일상적인 식물부터 킹프로테아, 덴드로비움 같은 희귀 식물까지 다채로운 작품이 관람객을 맞이한다. 실버 수상작 외에도 한국뿐 아니라 대만 작가의 색연필과 수채 물감으로 완성된 작품들은 단순한 그림을 넘어 자연을 담아낸 귀중한 생태 기록이었다.한국보태니컬아트 협동조합 & 한국세밀화협회 신소영 이사장은 "이번 전시는 작가들의 땀방울이 담긴 정교한 작품들과 음악, 시가 어우러져 더욱 뜻깊은 자리가 되었다"라며 "많은 분들이 찾아오셔서 식물이 전하는 따뜻한 위로를 느끼고 가셨으면 좋겠다"고 밝혔다.전시는 9일(월)까지 서울 종로구 인사동길 마루아트센터 본관 2층에서 누구나 무료로 관람할 수 있다.