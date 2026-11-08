'죽음의 발판'에 희생된 청년 청소노동자... '순직 인정'으로 끝나선 안 돼

큰사진보기 ▲2017년 7월 민주노총충북지역본부 등 지역시민사회단체로 구성된 ’비정규직없는 충북만들기 운동본부‘가 도로부수원 고 박종철씨의 순직 인정을 촉구하는 기자회견을 열고 있는 모습 (사진 : 충북인뉴스DB) ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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"큰 사고가 터질 때마다 반짝 관심이 일다가도 시간이 지나면 옅어지고 예산이나 관심이 줄어들잖아요. 그러다 또 누군가 재해를 입어야 고치겠다고 해요. 제발 이번 만큼은 우리 사회의 안전 요소를 확실하게 되짚어봐 주셨으면 좋겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 5일 새벽, 청주시 쓰레기 수거차량 후미의 불법 발판에 매달려 일하던 26세 기간제 노동자 이아무개씨가 화물차에 치여 숨진 가운데, 순직 인정 여부에 관심이 쏠리고 있다.핵심은 기간제 신분인 공무직 노동자에게도 순직 인정이 가능하냐는 것이다.이를 판단하기 위해선 과거 9년 전 충북을 뒤흔들었던 또 다른 노동자의 죽음을 소환해야 한다.2017년 7월, 기록적인 폭우 속에서 파손된 도로를 복구하던 충청북도 도로관리사업소 소속 무기계약직 도로보수원 고((故) 박종철씨는 일을 마친 뒤 급성 심장사로 사망했다.2017년 고 박종철씨의 사망 당시, 우리 사회는 큰 모순에 직면했다.함께 목숨을 걸고 수해 현장에 투입되었던 정규직 공무원이 사망했다면 즉시 '순직' 처리가 되어 국가 차원의 예우를 받았을 터였다.하지만 무기계약직이었던 박씨는 공무원연금법 적용 대상이 아니라는 이유로 일반 산업재해로만 분류됐다.이에 따라 "목숨을 바쳐 일한 가치마저 신분으로 차별하느냐"는 거센 비판이 일었다.민주노총충북본부 등 노동계는 불합리한 차별이라며 거세게 반발했다.당시 충북도의원 신분이던 이광희 국회의원도 고 박종철씨의 순직 인정을 위해 적극적으로 나섰다.이 사건은 제도 개선의 도화선이 됐다.국가인권위원회는 "동일한 공무를 수행하다 사망했는데 신분에 따라 차별하는 것은 평등권 위반"이라며 제도 개선을 권고했다.국가인권위원회의 권고와 사회적 합의를 바탕으로 2018년 '공무원 재해보상법(일명 박종철법)'이 제정 및 시행됐다.이 법의 핵심은 제60조 '공무수행사망자 특례'이다.지자체나 국가기관에서 일하는 비정규직, 기간제, 공무직 근로자라 할지라도, 공무를 수행하다 사망하고 산업재해 인정(업무상 재해)을 받았다면 인사혁신처 심의를 통해 공무원과 동일하게 '순직'으로 인정받아 국가유공자 등록 신청 및 예우를 받을 수 있도록 길을 열어둔 것이다.그리고 2018년 12월, 고 박종철씨는 이 법을 통해 비공무원 최초로 공식 순직 인정을 받으며 명예를 회복했다.'박종철법' 덕분에 이번에 숨진 26세 청년 환경미화원 이아무개씨 '공무수행사망자 순직'을 인정받을 수 있는 길은 열린 상태다.이광희 국회의원은 전화 통화에서 "공무를 수행하다 사망했기에, 당연히 순직이 인정돼야 한다"고 말했다.하지만 순직으로 인정받는 것과 별개로 더 중요한 문제는 따로 있다.'죽고 나서 순직으로 인정받는 법은 생겼는데, 왜 정작 살아서 안전하게 일할 수 있는 현장은 만들지 못했는가'라는 본질적인 질문을 던질 수 밖에 없기 때문이다.26세 청년 청소노동자 이아무개씨가 목숨을 잃은 원인은 8년 전인 2018년 정부가 이미 위험성을 경고하며 전면 금지했던 '청소차 후미 불법 발판'이었다.민간 대행업체 청소차의 발판은 철거되었음에도, 정작 국가기관인 청주시 직영 차량의 불법 발판은 예산과 인력 부족이라는 핑계 아래 그대로 방치됐다.정해진 시간 내에 과도한 수거 구역을 모두 돌기 위해선 위험을 무릅쓰고 차 뒤편에 "매달려 있을 수밖에 없다"던 청년의 생전 토로는, 9년 전 폭우 속에서 몸을 아끼지 않던 도로보수원의 노동 환경과 하등 다를 바가 없다.노동계는 이번 사고를 두고 "청주시가 인력 충원과 구역 조정 요구를 묵인하며 불법을 방관해 온 결과"라고 보고 있다.7일, 빈소를 지키던 이아무개씨의 친구들은 이렇게 말했다.9년 전 도로보수원의 희생으로 비정규직도 '순직 공무원'이 될 수 있는 법적 안전망은 마련됐다. 하지만 진정한 안전망은 사후에 주어지는 훈장이나 순직 인정 명패가 아니다.꿈 많던 26세 청년이 차가운 도로 위의 불법 발판에 매달리지 않아도 되는 환경, 즉 '일터로 나간 노동자가 안전하게 살아서 집으로 퇴근하는 시스템'을 구축하는 것만이 제2의 박종철, 제2의 이아무개씨를 막는 유일한 길이다.