생활지도, 다시 교사의 자리

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교실에서 문제행동이 일어났을 때 교사가 가장 먼저 떠올리는 질문이 바뀌었다. '이 아이에게 무엇을 가르쳐야 할까'가 아니라 '이렇게 해도 문제가 되지 않을까'다. 학부모 민원과 아동학대 신고, 소송에 대한 부담은 교사의 생활지도를 위축시켰다. 지도의 기준은 '학생에게 무엇이 필요한가'에서 '어디까지가 안전한가'로 옮겨 갔다. 생활지도는 점점 방어적인 일이 되어 가고 있다.그동안 긍정적 행동지원(PBS)은 주로 특수교육 대상 학생이나 심한 행동 문제를 보이는 소수 학생을 위한 전문적 중재로 여겨져 왔다. 그러나 지금 교실이 마주한 위기는 소수 학생의 문제가 아니다. 모든 교사가 모든 학생에게 해 온 생활지도 그 자체가 흔들리고 있다. 일반학급의 일반학생에게도 PBS가 필요한 이유가 여기에 있다.방어적인 생활지도는 교사 개인의 태도에 머물지 않는다. 학교의 구조를 바꾸고 있다. 문제행동이 생기면 담임이 직접 다루기보다 교감이나 생활지도 담당자, 상담교사, 학교폭력 책임교사, 외부 전문기관으로 넘기는 흐름이 자연스러워졌다.생활지도는 본래 담임교사와 교과교사를 포함한 모든 교원의 기본적 역할이다. 그런데 지금은 업무분장표의 한 칸이 되고, 업무경감의 대상이 되고, 때로는 회피의 명분이 된다. 결과적으로 특정 교사와 부서에서 처리하거나 교육청 및 외부 기관에 맡기는 일종의 '외주화'가 진행되고 있다.전문 인력과 체계적 지원은 분명 필요하다. 문제는 그것이 담임교사의 역할을 보완하지 않고 대체할 때 생긴다. 학생생활지도나 학부모와의 소통을 불편해하는데서 나아가 "그건 내 업무가 아니다"라는 말이 교무실에서 자연스럽게 오갈 때, 생활지도는 교사의 일에서 행정 절차의 일로 바뀐다.외주화는 근본적 해결이 되지 못한다. 학생의 행동은 대부분 교실에서, 수업과 또래관계와 일상의 규칙 안에서 나타난다. 상담실에서 한 시간을 보내고 돌아온 학생은 같은 교실, 같은 상황 앞에 다시 선다.담임이 손을 뜬 문제행동은 교실에서 반복된다. 반복될수록 교사의 무력감은 커지고, 다음에는 더 빨리 밖으로 넘기게 된다. 지도하지 않으니 역량이 쌓이지 않고, 역량이 없으니 지도가 더 두려워진다. 그사이 작은 갈등은 누적된다. 조기에 중재되지 못한 수업 방해와 또래 갈등은 학교폭력으로 번지기도 한다. 이 악순환의 끝에 남는 것은 교사의 소진과 무기력, 그리고 어느 누구의 책임도 아닌 자리에 놓인 학생이다.아이러니하게도 이 악순환을 끊는 출발점은 새로운 제도나 인력이 아니다. 담임교사와 담당교사가 의지를 갖고 본래의 역할을 하는 것, 그것이 해결의 출발점이자 지향점이다. 학생의 하루를 가장 오래 지켜보는 사람은 담임교사다. 어떤 수업에서, 어떤 친구와, 어떤 시간대에 행동이 반복되는지 가장 잘 알 수 있는 사람도 담임교사다. 교실의 문제는 교실에서 풀 때 가장 오래 간다.이는 교사에게 모든 짐을 다시 지우자는 말이 아니다. 담임교사가 중심을 잡고, 동료 교사와 상담교사, 관리자, 학부모, 전문기관이 그 뒤를 받쳐야 한다는 뜻이다. 지원은 교사를 대신하는 것이 아니라, 교사가 자기 역할을 할 수 있도록 뒷받침하는 것이어야 한다.제도는 교사의 생활지도를 보호하는 방향으로 움직이고 있다. '초·중등교육법'은 교원의 학생생활지도 권한을 명시하고, 정당한 생활지도는 아동복지법상 금지행위로 보지 않도록 했다. '교원의 학생생활지도에 관한 고시'는 조언·상담·주의·훈육·훈계·보상의 여섯 가지 지도 방식과 그 범위를 구체적으로 정했다.그러나 법이 보호하는 것은 '정당한' 생활지도다. 학생의 인권과 인격을 존중하는 범위 안에서, 교육적 목적과 절차를 갖춘 지도여야 한다. 교사의 권위에 기대 일방적으로 통제하던 과거의 방식은 더 이상 통용되지 않는다. 법적 보호는 생활지도를 포기할 이유가 아니라, 다시 시작할 근거다. 보호받는 만큼 교사는 시대가 요구하는 생활지도 역량을 길러야 한다.역량을 기르려면 먼저 현실을 인정해야 한다. 수업은 공개수업, 수업나눔, 교과협의회를 통해 끊임없이 공유되고 협의된다. 하지만 생활지도는 그만큼 공유되지도, 협의되지도, 체계적으로 배우지도 않는다. 대부분의 교사는 자신의 경험과 감에 기대어 생활지도를 해 왔다.이 현실은 세 가지 함정을 낳는다.첫째, 자신의 방식에 대한 과신. 한때 통했던 방식이 모든 학생에게 통하리라는 믿음이다. 같아 보이는 행동도 학생마다 이유가 다르다. 과신은 학생을 읽지 못하게 하고, 실패를 학생 탓으로 돌리게 한다.둘째, 무력감과 회의. 자신의 방식으로 풀리지 않는 문제행동 앞에서 '내가 할 수 있는 것은 없다'고 체념하는 것이다. 방식이 통하지 않았을 뿐인데, 생활지도 자체를 포기하게 된다.셋째, 치료 영역이라는 안이한 단정. 반복되는 문제행동을 쉽게 '치료가 필요한 아이'의 문제로 규정하고, 치료의 영역이라면 교사의 역할은 없다고 여기는 것이다.세 번째는 특히 경계해야 한다. 전문적 치료가 필요한 학생도 하루의 대부분을 교실에서 보낸다. 치료가 병행되더라도 교실의 환경을 조정하고, 기대행동을 가르치고, 일관되게 강화하는 일은 여전히 교사의 몫이다. 교사는 치료의 효과를 교실로 이어 주는 연결고리다.긍정적 행동지원(PBS)은 이 지점에서 하나의 방향을 제시한다. PBS는 문제행동을 통제하거나 처벌할 대상으로 보지 않는다. 그 행동이 나타나는 이유를 이해하고, 바람직한 행동을 새로 가르쳐야 할 교육의 대상으로 본다. 일반학급에서 PBS가 의미를 갖는 이유는 다섯 가지다.첫째, 예방에서 출발한다. 학교 차원 PBS는 모든 학생을 위한 1단계 보편적 지원을 기본으로 한다. 반복되는 행동에는 2단계 집중지원을, 더 높은 수준의 지원이 필요한 학생에게는 3단계 개별지원을 더한다. 단계는 학생을 분류하는 것이 아니라 지원의 강도를 뜻한다. 특정 학생을 위한 프로그램이 아니라 학급 전체의 생활지도 체계인 셈이다.둘째, 기대행동을 가르친다. '친구를 존중해요'는 '친구가 말할 때 끼어들지 않고 끝까지 듣기'로 바뀐다. 학생이 이미 알 것이라 가정하지 않고, 설명하고 보여 주고 연습시키고 강화한다.셋째, 행동을 객관적으로 이해하게 한다. '공격적인 학생'이 아니라 '친구가 자기 물건을 만지면 손으로 밀치는 행동'으로 정의한다. 그 행동이 관심 획득, 회피·도피, 감각 추구, 원하는 것 얻기 가운데 어떤 기능을 하는지 관찰로 가설을 세운다. 과신도, 섭부른 치료 단정도 여기서 줄어든다.넷째, 무엇을 대신 가르칠지 알려 준다. 어려운 과제를 피하려 돌아다니는 학생에게는 "도와주세요"라고 요청하는 법을 가르친다. 놀림을 멈추려 친구를 미는 학생에게는 "그 말은 싫어. 그만해 줘"라고 말하는 법을 가르친다. 멈추게 하는 데서 그치지 않고 같은 목적을 이룰 대체행동을 직접 가르친다.다섯째, 공유와 협의의 틀을 만든다. ABC 관찰기록 같은 공통의 도구와 용어가 생기면 생활지도도 수업처럼 동료와 나누고 협의할 수 있다. 담임교사 혼자가 아니라 행동중재 코치, 상담교사, 가정과 함께 계획을 세우고 점검한다.PBS는 법적으로도 새로운 권한이 아니다. 기대행동 교수는 고시의 조언에, 행동계약서의 목표행동 제시는 훈육(지시)에, 오류교정절차는 훈계에, 강화는 보상에 대응한다. 고시가 정한 지도 방식을 교실에서 체계적으로 실행하는 방법이며, 교사는 자신의 지도가 정당한 생활지도임을 설명할 근거를 갖게 된다.PBS는 마법의 해법이 아니다. 하지만 방어와 외주화로 흔들리는 생활지도에 방향을 준다. 행동을 이해하고, 가르치고, 함께 점검하는 틀이 있을 때 교사는 과신도 체념도 아닌 자리에 설 수 있다. 생활지도는 피해야 할 위험이 아니라 가르치는 사람의 본래 역할이다. 그 역할을 특정 교사의 업무가 아닌 모든 교사의 일로 되돌리는 것, 특수학생을 넘어 일반학급에 PBS가 필요한 이유다.