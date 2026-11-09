벽에 걸린 꽃이 그림자를 드리웠다

큰사진보기 ▲전시장내 전경안동문화예술의전당 상설갤러리에서 열리는 데이비드 걸스타인전. 꽃과 인물, 자전거 등 일상적인 소재의 작품이 전시돼 있다. ⓒ 최영희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲튜립 꽃다발데이비드 걸스타인의 ‘DUTCH BOUQUET’. 꽃잎과 줄기의 형태가 벽에 그림자를 드리운다. ⓒ 최영희 관련사진보기

큰사진보기 ▲자전거 군상자전거를 탄 인물들이 겹친 ‘PELOTON’. 반복되는 바퀴와 색색의 선이 속도감을 만든다. ⓒ 최영희 관련사진보기

큰사진보기 ▲노란가방가방 안의 소지품을 드러낸 작품. 휴대전화와 향수병 등 익숙한 물건을 하나의 화면에 담았다. ⓒ 최영희 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃과 향수병‘AROMATIC BOUQUET’. 꽃다발을 둘러싼 향수병이 향기에 대한 연상을 불러일으킨다. ⓒ 최영희 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시장 외부 전경안동문화예술의전당 상설갤러리에서 열리는 데이비드 걸스타인전. 꽃과 인물, 자전거 등 일상적인 소재의 작품이 전시돼 있다. ⓒ 최영희 관련사진보기

꽃이 벽에 걸려 있었다. 붉고 노란 꽃잎 사이로 푸른 꽃잎이 고개를 내밀고, 초록 잎사귀가 사방으로 뻗었다. 꽃다발 아래에는 꽃병이, 그 뒤에는 또 하나의 꽃다발을 닮은 그림자가 드리워져 있었다. 색으로 채운 형태와 빛이 만든 그림자가 나란히 놓인 풍경이었다.지난 11월 7일 안동문화예술의전당 상설갤러리에서 데이비드 걸스타인의 전시 'Love Beyond Colour'를 관람했다. 전시장에는 꽃과 나비, 자전거를 타는 사람들, 가방과 식탁처럼 일상에서 만날 수 있는 소재가 펼쳐져 있었다. 익숙한 대상들이 선명한 색과 겹친 형태를 입고 벽 앞으로 나왔다.전시에서 눈여겨볼 부분은 작품과 벽 사이의 간격이다. 꽃잎과 줄기의 윤곽은 벽에 닿기 전에 한 번 더 공간을 차지한다. 조명은 그 틈을 지나 그림자를 만들고, 그림자는 색칠된 부분의 바깥까지 뻗는다. 작품을 이루는 것은 눈앞의 색면만이 아니었다. 그 사이의 빈 곳과 뒤편의 벽도 함께 보게 된다.작가의 공식 스튜디오 소개에 따르면 걸스타인의 금속 벽 조각은 금속을 절단하고 여러 겹으로 구성한 뒤 손으로 채색하는 방식으로 만들어진다. 회화의 색채와 조각의 깊이를 함께 사용하는 셈이다. 전시장의 꽃다발에서도 겹친 잎과 줄기, 벽에 떨어지는 그림자를 통해 이러한 특징을 살펴볼 수 있었다.튤립을 담은 'DUTCH BOUQUET'은 서로 다른 색의 꽃들이 하나의 꽃병에서 뻗어 나오는 모습을 보여준다. 꽃잎에는 밝은 선과 짙은 색이 섞여 있고, 잎사귀는 곧게 서거나 옆으로 휘어 있다. 꽃병에도 파랑과 흰색의 무늬가 이어진다. 꽃의 형태를 알아보는 데는 잠깐이면 충분하지만, 색과 선을 따라가다 보면 들여다볼 곳이 늘어난다.받침대 위에 놓인 작은 꽃 작품들은 벽에 걸린 꽃다발과 또 다른 모습을 보여줬다. 가느다란 줄기 사이로 흰 벽이 보이고, 받침대에는 잎과 꽃의 그림자가 내려앉았다. 주변의 빈 공간 덕분에 잘라낸 윤곽이 더 또렷해졌다. 꽃을 꽉 채워 그리는 것과 꽃 주변을 비워 형태를 드러내는 것 사이의 차이가 눈에 들어왔다.자전거를 탄 사람들이 모여 있는 'PELOTON'에서는 움직임을 만드는 방식이 돋보였다. 작은 인물들이 앞뒤로 겹치고, 몸을 숙인 자세와 바퀴의 반복이 화면을 채웠다. 색색의 짧은 가로선은 달리는 잔상처럼 보였다. 정지된 작품 안에서 속도를 느끼게 하는 것은 이런 반복과 겹침이었다.전시장 벽을 길게 가로지르는 인물 군상 역시 저마다 다른 자세를 취하고 있었다. 멀리서 보면 하나의 띠처럼 이어지지만, 인물 하나씩을 보면 옷의 색과 팔다리의 방향이 다르다. 여럿이 함께 만드는 흐름 안에 개별적인 몸짓이 남아 있었다. 꽃의 줄기를 따라가던 시선이 이번에는 사람들의 발걸음을 따라 움직였다.노란 가방을 표현한 작품에는 휴대전화와 향수병, 선글라스, 진주 목걸이 같은 물건들이 들어 있었다. 평소 가방 속에 가려져 있을 소지품들이 작품에서는 밖으로 드러난다. 물건의 모양을 하나씩 알아보는 재미와 함께, 누군가의 하루를 작은 가방 안에 펼쳐놓은 듯한 인상을 준다.둥근 탁자와 노란 의자를 표현한 작품도 친숙했다. 탁자 위에는 선인장 화분과 그릇, 작은 액자 등이 놓여 있었다. 사람이 보이지 않는 자리에도 생활의 흔적은 남아 있다. 의자의 빈자리와 탁자 위 물건을 함께 보니, 누군가 앉아 있던 방의 한 장면처럼 읽혔다.꽃다발 주위로 향수병이 배치된 'AROMATIC BOUQUET'에서는 꽃의 이미지와 생활용품이 한 화면을 이뤘다. 꽃과 향수병은 모두 향기를 떠올리게 하지만, 작품이 건네는 것은 색과 모양이다. 눈으로 본 대상에서 냄새에 대한 기억까지 이어지는 지점이 흥미롭다. 사물의 익숙함이 감상의 출발점이 되는 작품이었다.선명한 색이 이어지는 만큼, 처음에는 작품들이 비슷한 인상으로 다가올 수도 있다. 꽃이나 자전거라는 소재를 알아보는 데서 한 걸음 더 들어가면 차이가 보인다. 무엇이 겹쳐 있는지, 어디가 비어 있는지, 그림자는 어느 방향으로 떨어지는지를 살펴볼 때 각 작품의 구조가 조금씩 드러난다. 화려함을 즐기는 것에서 감상이 끝날 필요는 없었다.이번 전시를 지역의 공공 전시장에서 무료로 만날 수 있다는 점도 반가웠다. 멀리 이동하거나 큰 비용을 들이지 않고 실제 작품의 크기와 두께를 살필 수 있는 기회다. 특히 벽과 작품 사이의 거리가 감상에 영향을 주는 작업은 현장에서 볼 때 확인할 수 있는 것이 많다.전시를 보고 나니 평소에는 배경처럼 지나쳤을 사물들을 다시 생각하게 된다. 꽃병의 줄기, 탁자 곁의 빈 의자, 가방에 넣어 다니는 물건들. 걸스타인의 작품은 그런 대상에서 색과 움직임을 길어 올린다. 벽에 드리워진 꽃의 그림자까지 바라보는 일은, 익숙한 것을 조금 더 오래 보는 연습이기도 했다.관람일 2026년 11월 7일'데이비드 걸스타인 Love Beyond Colour' 전시는 2026년 11월 28일까지 안동문화예술의전당 상설갤러리에서 열린다. 관람 시간은 오전 10시부터 오후 7시까지이며 월요일은 휴관한다. 전 연령 무료 관람이다. 문의는 054-840-3600.